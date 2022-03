Analyse du marché des logiciels de gestion du fret 2028 Croissance des activités, développements récents et opportunités

La dernière étude de marché sur les logiciels de gestion de fret propose une analyse globale des principales stratégies, modèles d’entreprise et parts de marché des acteurs les plus notables de ce marché. L’étude propose une analyse approfondie des principaux facteurs de persuasion, des chiffres du marché en termes de revenus, des données segmentaires, des données régionales et des données par pays. Cette étude peut être décrite comme la documentation la plus complète qui comprend tous les aspects du marché en évolution du logiciel de gestion du fret.

Un logiciel de gestion du fret permet aux expéditeurs de rationaliser les opérations de la chaîne d’approvisionnement, d’augmenter l’efficacité logistique et de simplifier le processus d’expédition. Avec l’adoption de la dernière technologie logicielle, les expéditeurs bénéficient d’une livraison sur une base monétaire de la visibilité complète qu’un système de gestion du fret qui traite de la chaîne d’approvisionnement crée des opportunités lucratives pour le marché des logiciels de gestion du fret au cours de la période de prévision.

Principaux fabricants clés : Accenture PLC, C.H. Robinson Worldwide, Inc. (TMC), Ceva Logistics, Db Schenker, The Descartes System Group Inc., Blue Yonder Group, Inc., MercuryGate International Inc., Oracle Corporation, SAP SE, United Parcel Service of America, Inc.

Segmentation du marché

Le marché mondial des logiciels de gestion du fret est segmenté en fonction de la solution, des services, du mode de transport et des utilisateurs finaux. Sur la base de la solution, le marché est divisé en suivi et surveillance du fret, routage et planification du fret, sécurité, EDI, TMS et gestion des commandes. Basé sur les services, le marché est fragmenté en conseil, intégration et déploiement de systèmes, support et maintenance. Sur la base du mode de transport, le marché est segmenté en fret ferroviaire, fret routier, fret maritime et fret aérien. De même, en fonction des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en logistique tierce partie, transitaires, courtiers, expéditeurs et transporteurs.

Dynamique du marché

La demande émergente de solutions avancées en matière de sûreté, de sécurité et de transport du fret stimule la croissance du marché des logiciels de gestion du fret. Cependant, les routes commerciales encombrées ainsi que les risques commerciaux transfrontaliers peuvent freiner la croissance du marché des logiciels de gestion de fret. En outre, le développement croissant du camionnage autonome et du transport de marchandises intelligent devrait créer des opportunités de marché pour le marché des logiciels de gestion du fret au cours de la période de prévision.

Marché des logiciels de gestion du fret segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants : –

Insécurité face à l’avenir :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à anticiper les compartiments de revenus et les plages de croissance à venir. Cela aidera nos clients à investir ou à désinvestir leurs actifs.

Comprendre les opinions du marché :

Il est extrêmement vital d’avoir une compréhension impartiale des opinions du marché pour une stratégie. Nos informations fournissent une vision précise du sentiment du marché. Nous maintenons cette reconnaissance en nous engageant auprès des leaders d’opinion clés d’une chaîne de valeur de chaque industrie que nous suivons.

