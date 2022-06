Analyse du marché des logiciels de gestion des affaires juridiques 2021, taille, part, tendances, paysage concurrentiel et prévisions d’impact du COVID-19 jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché mondial des logiciels de gestion des affaires juridiques 2021 est une enquête professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché des logiciels de gestion des affaires juridiques. Le rapport fournit un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse du marché Logiciel de gestion des affaires juridiques est fournie pour le marché international, y compris l’historique du développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des principales régions.

Le marché des logiciels de gestion des affaires juridiques était évalué à 776,14 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 1911,24 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 12,4 % entre 2021 et 2028.

La croissance du marché des logiciels de gestion des affaires juridiques est attribuée à l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à promouvoir l’adoption de la technologie dans tous les secteurs. Les gouvernements du monde entier ont pris diverses initiatives pour optimiser l’utilisation des technologies afin d’en tirer profit. Au fil des ans, le secteur juridique est passé des systèmes de gestion de cas traditionnels à la gestion numérique avancée des cas. Par exemple, l’adoption de la technologie par le secteur juridique à travers l’Europe est réglementée par l’Association européenne des technologies juridiques (ELTA), qui est un organe directeur distinct. L’association a encouragé l’adoption de diverses solutions numériques, y compris des solutions de gestion de cas et des solutions de recherche juridique, dans les cabinets juridiques de la région. Le California State Bar Council a adopté la technologie juridique pour offrir des services à travers le pays. De même, les pays du Moyen-Orient ont connu une forte adoption de la technologie dans le secteur juridique grâce aux initiatives entreprises par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis, Premier ministre de Dubaï et souverain de Dubaï.

Commercialisation de la technologie 5G

La 5G est une technologie cellulaire de cinquième génération qui fonctionne à une fréquence plus élevée que ses prédécesseurs pour fournir la vitesse de téléchargement la plus rapide, à l’aide d’ondes radio. En raison de la vitesse de la 5G, elle est considérée comme une alternative viable à Internet par câble et par satellite. On s’attend à ce qu’il ait un impact positif sur le secteur juridique et qu’il joue un rôle important dans le processus décisionnel des cabinets d’avocats. Par exemple, pendant la phase de découverte d’un procès, une partie du travail d’un avocat consiste à accéder à des trésors de données de clients, et la quantité de données que les avocats peuvent examiner chez le client est toujours limitée par l’efficacité de leur réseau technologique. Les appareils compatibles 5G avec une vitesse de téléchargement rapide faciliteraient une meilleure mobilité des avocats, leur permettant d’effectuer des tâches d’enquête chez un client. De la même manière, l’avènement ou la commercialisation de la technologie 5G devrait influencer la croissance des conseils juridiques internes. Par exemple, selon l’avocat des faillites de Pennsylvanie, les avocats internes seraient en mesure d’analyser leurs propres données plus efficacement. Par conséquent, la 5G peut réduire le taux d’externalisation des projets de données à des cabinets d’avocats. Ainsi, les facteurs susmentionnés contribuent à la croissance du marché des logiciels de gestion des affaires juridiques.

Les acteurs opérant sur le marché des logiciels de gestion de dossiers juridiques se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.

En 2021, Legal Files Software, Inc. a mis en œuvre son logiciel de gestion des affaires juridiques et des affaires pour le bureau du procureur du comté de Cayuga, dans le cadre de l’exécution de son contrat avec le comté.

En 2021, MyCase a participé à l’événement ABA TECHSHOW 2021. La société a présenté certaines de ses dernières mises à jour, y compris l’édition de documents dans l’application et le développement de chat interne intégré, pour permettre une communication facile entre les collègues du cabinet d’avocats.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché des logiciels de gestion des cas juridiques:

App4Legal

Beveron Technologies

Logiciel de fichiers juridiques, Inc.

Suite juridique

VOIE JURIDIQUE

Mantra Lex

Par conséquent

Thémis Solutions Inc. (Clio)

Thomson Reuters

Zelican Infotech Private Limited Brainlab

Marché des logiciels de gestion des affaires juridiques segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Table des matières

Introduction Points clés à retenir Méthodologie de la recherche Paysage du marché des logiciels de gestion des affaires juridiques Marché des logiciels de gestion des affaires juridiques – Dynamiques clés du marché Marché des logiciels de gestion des affaires juridiques – Analyse du marché mondial Marché des logiciels de gestion des affaires juridiques – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Source Marché des logiciels de gestion des affaires juridiques – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Nature Marché des logiciels de gestion des affaires juridiques – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Format Marché des logiciels de gestion des affaires juridiques – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Emballage Marché des logiciels de gestion des affaires juridiques – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Canal de distribution Chiffre d’affaires et prévisions du marché des logiciels de gestion des affaires juridiques jusqu’en 2028 – Analyse géographique Paysage de l’industrie Marché des logiciels de gestion des affaires juridiques, profils d’entreprises clés annexe

