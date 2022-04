Analyse du marché des logiciels de communication clinique, tendances, menaces, opportunités et prévisions

Data Bridge Market Research a récemment publié une étude sur la taille, la part, la croissance et la recherche de l’industrie du marché mondial des logiciels de communication clinique , qui contient plus de 220 tableaux et chiffres de données de marché répartis sur des pages de table des matières faciles à comprendre dans « Global Clinical Communication Software Market ». recherche », afin que vous puissiez découvrir une variété de façons d’augmenter vos profits. Le rapport d’étude de marché sur les logiciels de communication clinique contient des données et des informations sur le marché qui peuvent être utilisées pour résoudre divers défis marketing dans des domaines tels que le comportement des consommateurs, le produit, les ventes, le canal de distribution, le prix, la publicité et la distribution physique. L’étude comprend des informations sur les tendances et les améliorations, ainsi que des informations sur les secteurs d’activité et les matériaux cibles, ainsi que sur les limites et les avancées.

Le marché des logiciels de communication clinique devrait connaître une croissance du marché à un taux de 14,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre une valeur de 3 412,89 millions USD d’ici 2028. Rapport de recherche sur le marché des ponts de données sur le marché des logiciels de communication clinique fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. Les progrès rapides du secteur de la santé à l’échelle mondiale accélèrent la croissance du marché des logiciels de communication clinique.

Analyse et taille du marché

Les logiciels de communication clinique font référence au type de technologie qui sécurise les outils de messagerie intégrés aux réseaux cliniques, tels que le centre d’appels, l’annuaire d’entreprise, les laboratoires de test, les intergiciels d’alarme, les dossiers médicaux électroniques (DME), les téléphones des hôpitaux, les systèmes d’appel infirmier et sur -horaires d’appels. Ces systèmes sont essentiels pour améliorer le flux de travail des médecins et des infirmières, entre autres professionnels de la santé via une application de bureau ou de smartphone.

L’augmentation du taux de mortalité à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des logiciels de communication clinique. L’accent mis sur la fourniture d’un service ponctuel pour sauver la vie des patients dans le secteur de la santé et les incidences d’erreurs médicales résultant d’une mauvaise communication entre le personnel hospitalier accélèrent la croissance du marché. L’augmentation de l’adoption de la technologie pour garantir des normes dans les hôpitaux pour une collaboration efficace entre les membres de leur équipe de soins et une sécurité exceptionnelle des patients, et l’utilisation des systèmes pour enregistrer en permanence et générer des informations exploitables basées sur les données présentes et passées collectées pour fournir un futur traitement médical influencera davantage le marché. De plus, l’amélioration des infrastructures de santé, l’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation de la population, les changements de remboursement et l’importance croissante de la sécurité des patients affectent positivement le marché des logiciels de communication clinique. En outre, les services de télémédecine basés sur l’intelligence artificielle (IA) faisant partie des efforts en cours pour améliorer les services de santé offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le logiciel de communication clinique mondial segmenté comme suit :

Par type (basé sur le cloud, basé sur le Web)

Par application (laboratoires cliniques, hôpitaux, médecins)

Les analystes de Data Bridge Market Research ont classé et compilé les données de recherche des deux points de vue (qualitatif et quantitatif)

Paysage concurrentiel mettant en évidence les paramètres importants que les acteurs gagnent avec le développement / l’évolution du marché

% Part de marché, revenus du segment, analyse Swot pour chaque entreprise profilée [Ascend Performance Materials, Telmediq, Halo Health., Vocera Communications., Jive Software., TigerConnect., Hill-Rom Services, Inc., PerfectServe,]

? Aperçu de l’entreprise et classification des produits/services

? Matrice Produit/Service [Analyse comparative des acteurs par produit/service]

? Développements récents (progrès technologique, lancement de produit ou plan d’expansion, fabrication et R&D, etc.)

? Consommation, capacité et production par joueurs

Données quantitatives:

Répartition des données du marché par régions, type et application/utilisateurs finaux

? Chiffre d’affaires et taux de croissance du marché des logiciels de communication clinique par type [, pourcentages du segment de marché mondial des logiciels de communication clinique, par type, 2021 (%), matériel, logiciels et autres] (historique et prévisions)

? Chiffre d’affaires et taux de croissance du marché des logiciels de communication clinique par application [Entreprise, universitaire et autre] (historique et prévisions)

? Chiffre d’affaires, volume et taux de croissance du marché des logiciels de communication clinique par pays spécifié, application et type (historique et prévisions)

? Chiffre d’affaires, volume * et taux de croissance annuel du marché des logiciels de communication clinique par acteurs (année de base)

Données qualitatives:

Il comprendrait des sections spécifiques à la dynamique du marché et aux facteurs de tendance affectant ou stimulant la croissance du marché. Pour lister quelques noms de sections couvertes sont

? Aperçu de l’industrie des logiciels de communication clinique

? Logiciel de communication cliniqueMoteurs de croissance du marché, tendances et contraintes

? Analyse d’impact du scénario actuel sur le marché des logiciels de communication clinique

? Lacunes et opportunités sur le marché des logiciels de communication clinique

? Entropie du marché** [Mise en évidence de l’agressivité ou des mouvements stratégiques des acteurs de l’industrie]

? Analyse PESTLE (vue à 360 degrés du marché)

? Modèle des cinq forces de Porters (rivaux concurrentiels, nouveaux entrants potentiels sur le marché, fournisseurs, clients et produits de substitution)

? Analyse des brevets et des marques** [Licences, marques et approbations]

? Analyse concurrentielle (analyse SWOT de l’aménagement paysager de chaque acteur/fabricant présenté dans l’étude)

? Développement et perspectives du marché des logiciels de communication clinique, etc. [Couvre le lancement de produits / services, l’innovation, etc.]

? Étude de faisabilité d’investissement et de projet**

1) Quelle répartition des données de marché la version de base de ce rapport couvre-t-elle autre que les informations sur les joueurs ?

Types de produits de logiciels de communication clinique en profondeur : , Pourcentages du segment de marché mondial des logiciels de communication clinique, par type, 2021 (%), matériel, logiciels et autres

logiciels de communication clinique Principales applications/utilisateurs finaux : entreprises, universitaires et autres

Analyse géographique : Amérique du Nord , États-Unis, Canada, Mexique, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie, Pays nordiques, Benelux, Reste de l’Europe, Asie, Chine, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Inde, Reste de l’Asie, Amérique du Sud, Brésil , Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique, Turquie, Israël, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et Afrique

2) Quelles sont les entreprises présentées dans la version de base du rapport ? Est-il possible de personnaliser la liste

Les joueurs qui sont actuellement profilés dans l’étude sont

Matériaux de performance Ascend

Telmédiq

Halo Santé.

Vocera Communications

Logiciel Jive

TigerConnect

Hill-Rom Services, Inc

PerfectServe

….

** La liste des acteurs mentionnés peut varier dans le rapport final sous réserve des activités de changement de nom / fusions et acquisitions de l’année dernière. La confirmation finale des joueurs serait fournie par l’équipe de recherche en fonction de la difficulté de l’enquête.

3) Que couvrent toutes les régions ou tous les pays ? Pouvons-nous avoir la liste des pays de mon choix ?

Actuellement, le rapport de recherche sur la version de base se concentre sur des régions telles que l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Europe, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Russie, les pays nordiques, le Benelux, le reste de l’Europe, l’Asie, la Chine, le Japon et la Corée du Sud. , Asie du Sud-Est, Inde, Reste de l’Asie, Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique, Turquie, Israël, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et Afrique. La liste des pays peut être personnalisée selon vos intérêts et la confirmation finale dépendra du test de faisabilité et de la disponibilité des données dans le référentiel de recherche.

4) Comment pouvons-nous inclure la segmentation / la répartition du marché de l’intérêt commercial ? Est-il possible d’obtenir des informations sur les teneurs de marché

Oui, l’inclusion de segments supplémentaires est tout à fait possible sous réserve de la disponibilité des données et de la difficulté de l’enquête. Parfois, nos clients demandent des informations sur les teneurs de marché qui peuvent être couvertes sur demande spéciale après avoir examiné les exigences avec le groupe d’analystes de Data Bridge Market Research.

** Selon l’exigence, le délai de livraison et le devis varieront.

Pour comprendre la taille du marché des logiciels de communication clinique dans le monde, le marché des logiciels de communication clinique est analysé dans les principales régions du monde. Data Bridge Market Research fournit également des rapports régionaux et nationaux spécifiques personnalisés pour les domaines suivants.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

? Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

? Moyen-Orient et Afrique : Israël, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, pays d’Afrique du Nord et Afrique du Sud.

? Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, pays NORDIQUES, Espagne et Russie.

? Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Malaisie, Singapour, Indonésie, Singapour et Australie.

Chiffres réels et analyse approfondie des risques et du rendement du marché des logiciels de communication clinique avec des opportunités disponibles dans le rapport final.

Merci d'avoir lu l'article complet