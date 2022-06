Analyse du marché des kits de test à domicile – Part de l’industrie, taille, tendances, demande, revenus, croissance, segmentation régionale et prévisions

Le rapport d’étude de marché met en lumière la dynamique de marché clé du secteur. Le rapport donne des informations correctes sur le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir de l’industrie. Il décrit soigneusement les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, les améliorations technologiques, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions sont examinés en détail dans le rapport sur le marché. De plus, cette étude de marché analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Les risques du marché et les barrières à l’entrée rendent l’industrie attentive et l’aident à décider d’autres mouvements.

De plus, deux autres facteurs de succès majeurs du rapport de marché crédible peuvent être mentionnés ici, à savoir l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés. La méthodologie de recherche utilisée dans le rapport par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui comprend l’exploration de données, l’étude de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire par des experts de l’industrie. Étant de nature exceptionnelle et complète, ce rapport se concentre sur les moteurs du marché primaire et secondaire, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Avec le bon mélange d’approches intégrées et de technologies de pointe, les meilleurs résultats sont obtenus sous la forme de ce rapport d’étude de marché.

Le marché des kits de test à domicile devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,3% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 8 154,74 millions USD d’ici 2028. L’augmentation de la sensibilisation à la santé parmi les gens aide le marché des kits de test à domicile à se développer à un rythme significatif.

Téléchargez un exemple de rapport exclusif (PDF de 350 pages avec tous les graphiques et graphiques connexes) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-at-home-testing-kits-market

Objet du rapport :

Le rapport vise à fournir toutes les informations sur le marché des kits de test à domicile ainsi que toutes les valeurs du TCAC et l’analyse des parts de marché de tous les acteurs du marché. Le rapport est une information essentielle sur le marché qui explique tout le paysage concurrentiel et tous les segments du marché tout en analysant et en prévoyant le marché des kits de test à domicile pour les années à venir. Le rapport fournit également tous les détails en termes de développements récents sur le marché et tous les fabricants.

Principaux acteurs : –

Abbott,

Laboratoires ACON, Inc.,

Rapikit,

BTNX INC.,

Laboratoires bioLytical Inc.,

OraSure Technologies, Inc.,

BD,

Cardinal Santé,

Braun Melsungen SA,

Piramal Enterprises Ltd.,

PRIMA Lab SA,

Siemens Healthcare GmbH,

Société Quidel,

Bionime Corporation,

Scientifique SA,

ARKRAY USA, Inc.,

Everlywell, Inc.,

Nova Biomédical,

Eurofins Viracor, Inc. ,

SelfDiagnostics OU, AdvaCare Pharma, AccuBio Tech Co., Ltd, BioSure UK, Atlas Medical UK, TaiDoc Technology Corporation, LifeScan IP Holdings, LLC, Chembio Diagnostics, Inc., Drägerwerk AG & Co. KGaA, F. Hoffmann-La Roche Ltd ., Biosynex, Autodétection, PTE. Ltd, Atomo Diagnostics, RUNBIO BIOTECH CO.,LTD, Clearblue (une filiale de Clear Blue Technologies International Inc), Sterilab Services, Mylan NV (une filiale de Viatris Inc), MP BIOMEDICALS entre autres.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Kits de test à domicile

Le paysage concurrentiel du marché Kits de test à domicile fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, l’analyse de la marque, les approbations de produits , brevets, largeur et largeur du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des kits de test à domicile.

De nombreux développements de produits et acquisitions sont initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également la croissance du marché des kits de test à domicile.

Par exemple,

En juin 2020, BD, une entreprise mondiale de technologie médicale de premier plan, a annoncé avoir finalisé l’acquisition de Straub Medical AG, une société privée. Avec cette acquisition, la société ajoutera l’expertise et l’expérience précieuses de Straub Medical AG et élargira son portefeuille de produits.

En mai 2020, F. Hoffmann-La Roche Ltd a officiellement acquis la totalité de Stratos Genomics. Avec cette acquisition, la société s’occupera également du développement du séquençage basé sur l’ADN à des fins de diagnostic. Cela a amélioré le segment de diagnostic des soins de santé de l’entreprise, entraînant ainsi une plus grande génération de revenus de l’entreprise.

Le lancement de produits, l’acquisition et d’autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre de kits de test à domicile grâce au portefeuille de produits des entreprises.

Les kits de test à domicile désignent des instruments de test qui aident une personne à effectuer des tests à domicile et lui donnent des résultats rapides en une minute. Il comprend également des équipements de surveillance de la santé pour vérifier et contrôler en permanence la santé du patient diabétique. Les tests à domicile sont très pratiques à effectuer confortablement à la maison et sont disponibles à un tarif très abordable. Les autotests sont généralement les versions avancées des kits de test rapide au point de service qui ont été initialement conçus pour les professionnels de la santé et peuvent être effectués par une personne ordinaire.

L’adoption croissante des kits de test d’auto-assistance et de bricolage (DIY) en raison de la commodité et des résultats rapides est un facteur majeur qui stimule la croissance du marché des kits de test à domicile. Les utilisateurs finaux doutent de la fiabilité des kits de test rapide à domicile, ce qui pourrait entraver la croissance du marché des kits de test à domicile. Il est devenu urgent pour les entreprises d’apporter les kits de test rapide pour COVID-19 afin de réduire le taux de mortalité et d’augmenter le taux de détection des patients, ce qui crée une énorme opportunité pour le marché des kits de test à domicile. La forte concurrence sur le marché est un défi majeur pour la croissance du marché des kits de test à domicile.

Ce rapport sur le marché des kits de test à domicile fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario du marché des kits de test à domicile, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.



Portée du marché mondial des kits de test à domicile et taille du marché

Le marché des kits de test à domicile est segmenté en fonction du type de test, du type, de l’âge, du type d’échantillon, de l’utilisation et des canaux de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de test, le marché des kits de test à domicile est segmenté en test de grossesse, kit de test du VIH, diabète, maladies infectieuses , tests de glycémie, kit de test de prédiction de l’ovulation, kit de test de toxicomanie et autres types de tests. En 2021, le segment des tests de glycémie augmente le marché des kits de test à domicile en raison de la sensibilisation croissante des gens à rester en bonne santé.

Sur la base du type, le marché des kits de test à domicile est segmenté en cassette , bande, intermédiaire, panneau de test, carte dip et autres types de formulaires. En 2021, le segment des cassettes domine le marché global des kits de test à domicile, car les gens adoptent des autotests pour vérifier leur état de santé dans le confort de leur domicile à faible coût.

Sur la base de l’âge, le marché des kits de test à domicile est segmenté en pédiatrique, adulte et gériatrique. En 2021, le segment des adultes détient la part de marché maximale des kits de test à domicile, car l’auto-test est très pratique, économique et offre une intimité à la personne.

Sur la base du type d’échantillon, le marché des kits de test à domicile a été segmenté en urine, sang, salive et autres types d’échantillons. En 2021, le segment de l’urine domine le marché des kits de test à domicile, car l’augmentation de la capacité de test et les politiques gouvernementales favorables aux autotests stimulent la croissance du segment.

Sur la base de l’utilisation, le marché des kits de test à domicile est segmenté en jetable et réutilisable. En 2021, le segment jetable augmente le marché des kits de dépistage à domicile en raison de la forte prévalence du VIH qui a alimenté l’adoption des kits d’autotest du VIH.

Sur la base des canaux de distribution, le marché des kits de test à domicile est segmenté en pharmacies de détail, pharmacies, supermarchés/hypermarchés et pharmacies en ligne. En 2021, le segment des pharmacies de détail détient la forte part du marché des kits de test à domicile en raison des initiatives gouvernementales favorables pour accroître la sensibilisation des personnes.

Table des matières – Instantané

– Résumé

Chapitre 1 Aperçu de l’industrie

Chapitre 2 Concurrence de l’industrie par les fabricants

Chapitre 3 Part de marché de la production de l’industrie par régions

Chapitre 4 Consommation de l’industrie par régions

Chapitre 5 Production de l’industrie, revenus, tendance des prix par type

Chapitre 6 Analyse de l’industrie par applications

Chapitre 7 Profils d’entreprise et chiffres clés des activités de l’industrie

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication de l’industrie

Chapitre 9 Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Chapitre 10 Dynamique du marché

Chapitre 11 Prévisions de l’industrie

Chapitre 12 Résultats de la recherche et conclusion

Chapitre 13 Méthodologie et source de données

Pour plus d’informations, obtenez GRATUITEMENT une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-at-home-testing-kits-market

Demande croissante d’autodiagnostic pour le diabète

Le marché des kits de test à domicile vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance de la base installée de différents types de produits pour les kits de test à domicile, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements de scénarios réglementaires et leur impact sur le -marché des kits de test à domicile. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.



En savoir plus @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-at-home-testing-kits-market

À propos de Data Bridge Market Research Private Ltd :

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel @ Corporatesales@databridgemarketresearch.com