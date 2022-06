Analyse du marché des kits de collecte d’écouvillons-industrie avec les types, la part, la taille, les tendances, la demande, les revenus

Marché mondial des kits de collecte d’écouvillons le rapport offre des connaissances approfondies et des résultats d’analyse et des connaissances concernant la part de marché des kits de collecte d’écouvillons, les facteurs de croissance, la taille, les principaux moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances valides par un mélange de spécialistes disposant de données correctes sur le commerce précis et le marché des kits de collecte d’écouvillons plus loin que l’expérience d’analyse par région. Le rapport Swabs Collection Kits contient les revenus historiques, actuels et prévus pour chaque secteur, segment, phase d’utilisation finale des Swabs Collection Kits et région. Le rapport d’étude de marché sur les kits de collecte d’écouvillons fournit une analyse approfondie sur le sujet et discute des moteurs, des contraintes et des opportunités disponibles sur le marché. Le rapport décrit les acteurs notables du marché mondial avec un objectif final précis de donner une position rationnelle des forces non affectées du marché, tandis que les sections provinciales et de produits du marché mondial sont en outre anticipées en détail, en gardant à l’esprit l’objectif final de donner une illustration granulaire de l’effondrement du marché. Ce rapport fournit également la taille, la part, les tendances, la croissance, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les canaux de vente et les distributeurs du marché.

Le marché mondial des kits de collecte d’écouvillons devrait atteindre 9 600,70 millions USD d’ici 2028, contre 5 038,25 millions USD en 2020, en croissance avec un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. La forte demande de kits de collecte d’écouvillons en raison du COVID-19 La pandémie met la pression sur les acteurs clés pour combler l’écart et répondre à cette forte demande tout en maintenant la qualité des soins aux patients.

Analyse et taille du marché

Le test sur écouvillon est une méthode clinique consistant à prélever un échantillon de diverses sécrétions telles que nasales, nasopharyngées, entre autres. L’échantillon est ensuite analysé pour la présence de divers micro-organismes ou d’autres marqueurs cliniques de la maladie. Le kit de prélèvement d’échantillons désigne les réactifs et les éléments vitaux permettant de prélever un échantillon puis de les expédier aux laboratoires pour analyse.

Les poils souples recueillent un échantillon de sécrétion pour analyse. Pour les tests par écouvillon nasal, l’écouvillon doit être éloigné parce que les fluides et les cellules doivent être prélevés dans tout le passage qui relie la base du nez à l’arrière de la gorge pour obtenir un bon échantillon.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des kits de collecte d’ écouvillons fournit également les dernières données de fabrication et les tendances futures de l’industrie, vous permettant d’identifier les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des bénéfices et la productivité. Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Le rapport comprend les prévisions, l’enquête et la discussion sur les tendances importantes de l’industrie, le volume du marché, les estimations de parts de marché et les profils des principaux acteurs de l’industrie. Le rapport de recherche sur le marché mondial des kits de collecte d’écouvillons fournit des statistiques de l’état civil exclusives, des informations, des données, des tendances et des détails sur le paysage concurrentiel.

Par type (nasopharyngé, oropharyngé et narines) Par configuration (écouvillon régulier, écouvillon floqué et autres) Par matériau de pointe (rayonne, polyester, nylon, mousse, coton, alginate de calcium et autres)

Par arbre (arbres en plastique, aluminium, arbres en bois, résines et autres)

Par spécimen (échantillon d’écouvillon de gorge, échantillon d’écouvillon vaginal, échantillon d’écouvillon de viande pénienne, échantillon d’écouvillon rectal et autres)

Par application (pharmaceutique, microbiologique, laboratoire et désinfection)

Par utilisateur final (laboratoires de diagnostic, hôpitaux et cliniques, instituts de recherche et universitaires, soins de santé à domicile et autres)

Par canal de distribution (appel d’offres direct, ventes au détail et autres)

Concurrence sur le marché des kits de collecte d’écouvillons par les TOP MANUFACTURERS, avec la production, le prix, les revenus (valeur) et la part de marché de chaque fabricant; les meilleurs joueurs dont :

Société Quidel

DiaSorin moléculaire LLC

Medline Industries, Inc.

Starplex Scientifique Inc.

GeneDx, Inc.

Produits médicaux puritains

BD

COPAN Diagnostics Inc.

BTNX Inc.

Norgen Biotek Corp.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Hologic, Inc.

Path-Tec, LLC

Quest Diagnostics Incorporé

Diagnostics robustes

Nombre de pages du rapport sur le marché des kits de collecte d’écouvillons : 350

Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les prix, les coûts, les revenus et les marges brutes. Le rapport se concentre également sur les principaux acteurs mondiaux de l’industrie du marché mondial Kits de collecte d’écouvillons, fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, le prix, la capacité, le coût, la production, les revenus et les coordonnées. Les matières premières et équipements en amont et l’analyse de la demande en aval sont également réalisées.

Les tendances de développement du marché mondial Swabs Collection Kits et les canaux de marketing sont analysés. Enfin, la faisabilité de nouveaux projets d’investissement est évaluée et les conclusions générales de la recherche sont proposées. Avec des tableaux et des figures aidant à analyser le marché mondial mondial de Kits de collecte d’écouvillons, cette recherche fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et est une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché.

Sur la base du type, le marché mondial des kits de collecte d’écouvillons est segmenté en narines, oropharyngées, nasopharyngées et autres. En 2021, le segment nasopharyngé devrait dominer le marché en raison de l’adoption de la haute technologie par les principaux acteurs du marché.

Sur la base de la configuration, le marché mondial des kits de collecte d’écouvillons est segmenté en écouvillon régulier, écouvillon floqué et autres. En 2021, le segment des écouvillons floqués devrait dominer le marché en raison de l’augmentation des dépenses de santé.

Sur la base du matériau de pointe, le marché mondial des kits de collecte d’écouvillons est segmenté en polyester, nylon, alginate de calcium, coton, rayonne, mousse et autres. En 2021, le segment de la rayonne devrait dominer le marché en raison de la demande croissante de kits de collecte d’écouvillons sur le marché.

Sur la base de la tige, le marché mondial des kits de collecte d’écouvillons est segmenté en tiges en plastique, tiges en bois, résines, aluminium et autres. En 2021, le segment des arbres en plastique devrait dominer le marché en raison de la prévalence croissante de la population SARA CoV-2.

Sur la base des échantillons, le marché mondial des kits de collecte d’écouvillons est segmenté en échantillon d’écouvillon vaginal, échantillon d’écouvillon de méat pénien, échantillon d’écouvillon rectal, échantillon d’écouvillon de gorge. En 2021, le segment des échantillons de prélèvement de gorge devrait dominer le marché en raison de la prévalence croissante de la population SARA CoV-2.

Sur la base de l’application, le marché mondial des kits de collecte d’écouvillons est segmenté en produits pharmaceutiques, microbiologiques, de désinfection, de laboratoire et autres. En 2021, le segment pharmaceutique devrait dominer le marché en raison de la prévalence croissante de la population gériatrique qui est plus sensible aux maladies infectieuses.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des kits de collecte d’écouvillons est segmenté en hôpitaux et cliniques, instituts de recherche et universitaires, laboratoires de diagnostic, soins de santé à domicile et autres. En 2021, le segment des laboratoires de diagnostic devrait dominer le marché en raison du nombre croissant d’acteurs sur le marché.

Principaux points couverts dans la table des matières :

Rapport de recherche sur le marché mondial des kits de collecte d’écouvillons 2022-2029, par les fabricants, les régions, les types et les applications

Table des matières

1 Couverture de l’étude

2 Résumé exécutif

3 Taille du marché par les fabricants

4 Kits de collecte d’écouvillons production par régions

5 Kits de collecte d’écouvillons consommation par régions

6 Taille du marché par type

7 Taille du marché par application

8 profils de fabricants

9 Prévisions de production

10 Prévision de consommation

11 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de vente

12 Opportunités et défis du marché, Analyse des facteurs de risques et d’influences

13 principales conclusions de l’étude mondiale sur les kits de collecte d’écouvillons

14 Annexe

