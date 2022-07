Analyse du marché des inserts en carbure par les principaux fabricants – Kennametal, Iscar, Mitsubishi, Tungaloy

La taille du marché mondial des inserts en carbure augmente avec un TCAC stable au cours de la période de prévision

Ce rapport sur le marché des inserts en carbure propose une analyse approfondie des tendances pour estimer sa croissance dans un avenir proche. Il fournit une enquête historique et évalue les tendances observées dans les données recueillies pour spéculer sur le développement de sa taille, de sa part, de sa demande, de ses revenus totaux et de ses revenus. Il considère les années 2018 et 2020 pour collecter des données historiques tout en considérant 2021 comme année de référence pour établir une prévision pour les années 2021 à 2027. Cette évaluation indique un TCAC stable dans la durée prévue et examine les secteurs qui pourraient stimuler le développement du industrie.

Les inserts en carbure sont des matériaux composites utilisés dans diverses applications industrielles et sont des matériaux durs. Le métal liant est cémenté par des composés de carbure, tels que le nitrure, le nitrure d’aluminium et le carbure-nitrure. Ce sont des pièces en matériau abrasif de grandes dimensions qui sont principalement obtenues par frittage d’une poudre précurseur en une masse consolidée. Ils sont disponibles de différentes manières, telles que des losanges, des disques et des triangles. La forme de l’insert peut être ajustée en fonction des spécifications de l’outil et du type d’application.

Le carbure est plus coûteux que les autres matériaux d’instrument standard par bande, et il est plus fragile, ce qui le rend vulnérable à l’écaillage et à la rupture. La pointe de coupe en carbure elle-même se présente parfois sous la forme d’un petit insert pour un outil à pointe plus grande dont la tige est faite d’un autre matériau, normalement de l’acier à outils au carbone, pour atténuer ces problèmes. Cela offre l’avantage d’utiliser du carbure sans le coût élevé et la fragilité de la fabrication de tout l’outil en carbure à l’interface de coupe.

Principaux facteurs et contraintes :Les matériaux de revêtement améliorent la durée de vie et la lubrification du contenu du revêtement des inserts en carbure, par exemple, le nitrure de titane (TiN), le carbure-nitrure de titane (Ti(C)N), le carbure de titane (TiC) et le nitrure de titane et d’aluminium (TiAlN). Dans des tâches telles que le meulage, le polissage, la coupe, le perçage, le fraisage, ces outils sont utilisés. Des revêtements avec une certaine résistance mécanique et thermique sont requis par certaines applications. Ces instruments répondent à la demande de processus qui favorisent l’adoption des plaquettes en carbure et sont susceptibles de stimuler la croissance du marché. De plus, en raison de son adéquation aux processus à haute température et à grande vitesse, l’adoption croissante de ces revêtements est un autre facteur qui stimule la croissance du marché mondial des plaquettes en carbure. Les coûts élevés du carbure et leur existence fragile, cependant,

La croissance du marché mondial des inserts en carbure est considérablement entravée par plusieurs facteurs défavorables. La pandémie de COVID-19 a entraîné l’introduction de normes de verrouillage strictes dans certains pays du monde, provoquant ainsi des perturbations dans les activités d’importation et d’exportation des inserts en carbure. Le COVID-19 a le potentiel d’avoir trois effets majeurs sur l’économie mondiale : un impact direct sur la production et la demande, une perturbation de la chaîne d’approvisionnement et du marché, et un impact financier sur les entreprises et les marchés monétaires. Le marché mondial des inserts en carbure devrait croître régulièrement une fois que le monde reviendra à la normale.

Les principales entreprises du marché comprennent :

Kennametal

Iscar

Mitsubishi

Nocturne

Walter-Valénite

Kyocera

Carbi-Universel

Générique

Outils WNT

Outil-Flo

Sumitomo

Carmet Tools & Inserts Ltd.

Outils de précision Carmex Ltée.

Type Perspectives (Revenus, millions USD : 2017-2027)

Revêtements TiN (nitrure de titane)

Revêtements TiC (carbure de titane)

Revêtements Ti(C)N (carbure-nitrure de titane)

Revêtements TiAlN (nitrure d’aluminium et de titane)

Perspectives matérielles (chiffre d’affaires, millions USD : 2017-2027)

Carbure de bore

Carbure de silicium

Le carbure de tungstène

Les autres

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, millions USD : 2017-2027)

Machine cnc

Autres appareils

Perspectives régionales

Pour une compréhension complète de la dynamique du marché, le marché mondial des inserts en carbure est analysé dans des zones géographiques clés, à savoir: Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie), Asie-Pacifique (Chine, Japon , Corée, Inde et Asie du Sud-Est), Amérique du Sud (Brésil, Argentine et Colombie), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud). Chacune de ces régions est analysée sur la base des découvertes du marché dans les principaux pays de ces régions pour une compréhension du marché au niveau macro.

Faits saillants du rapport

Aperçu détaillé du marché parent

Dynamique changeante du marché

Évaluation régionale des variables de marché

Évaluation du marché sur la base des données présentes et passées collectées

Marché historique, actuel et projeté, en termes de volume et de valeur

Tendances et évolutions récentes du marché

Segmentation du marché

Paysage de la concurrence

Stratégies par acteurs clés et produits proposés

Une perspective neutre sur les performances du marché mondial des inserts en carbure

Enfin, le rapport sur le marché des inserts en carbure est la source faisant autorité pour les études de marché qui peuvent considérablement accélérer votre activité. Le rapport montre les conditions économiques telles que les principaux lieux, les valeurs des articles, les bénéfices, les limites, la production, l’approvisionnement, les exigences, les taux de développement du marché et les chiffres.

