Analyse du marché des implants dentaires en Belgique et aux Pays-Bas, taille, part, tendances à la hausse et recherche de nouvelles technologies jusqu’en 2029

Un rapport de marché à grande échelle a été conçu en tenant compte d’une demande toujours croissante et de la valeur des études de marché pour le succès des différents secteurs d’activité. Ce rapport de marché comprend de nombreux domaines de travail de l’industrie. Le rapport n’est pas seulement professionnel, il est également complet et se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, l’analyse des concurrents, les principaux segments et l’analyse géographique. De plus, ce rapport est préparé avec la combinaison des meilleures connaissances de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et de la technologie la plus récente. Le rapport global examine également les principaux facteurs moteurs de l’industrie et les contraintes du marché qui provoquent généralement une inhibition.

Grâce à l’utilisation de diverses sources fiables telles que des revues, des sites Web, des rapports annuels des sociétés et des fusions, les données et informations mentionnées dans le rapport fiable ont été recueillies. Une recherche et une analyse sur l’aperçu du marché sont effectuées en tenant compte des moteurs du marché, des contraintes du marché, des opportunités et des défis. Ce rapport de marché est un guide idéal pour obtenir des informations ou des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation des clients et des concurrents, le positionnement de la marque et le comportement des clients. De plus, le rapport d’étude de marché présente une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir.

Marché des implants dentaires en Belgique et aux Pays-Bas par type de produit (implants, accessoires), matériau (titane, zircone, autres), conception (implants dentaires coniques, implants dentaires à parois parallèles), utilisateur final (cliniques dentaires, hôpitaux dentaires, université et recherche dentaires instituts dentaires, laboratoires dentaires), pays (Belgique, Pays-Bas) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2026

Le marché des implants dentaires en Belgique et aux Pays-Bas devrait enregistrer un TCAC sain de 6,5 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

L’implantologie dentaire moderne est basée sur un processus biologique appelé ostéointégration, dans lequel certains matériaux, y compris des métaux comme le titane ou des non-métaux comme la céramique, des polymères qui forment une liaison avec l’os. L’implant dentaire est placé de telle sorte qu’il puisse s’ostéointégrer et plus tard, une prothèse dentaire peut être ajoutée. En raison de l’augmentation de la population gériatrique et de la sensibilisation à la santé bucco-dentaire, le marché se développe progressivement. Les implants dentaires sont préférés principalement par les personnes âgées suivies par les adultes à des fins prothétiques et esthétiques.

Diverses entreprises sont engagées dans la fabrication des implants dentaires pour le marché, telles que l’Institut Straumann AG, Danaher et Dentsply Sirona Inc., entre autres. Ces derniers temps, avec de meilleures avancées technologiques ainsi que dans les matériaux, la demande d’implants dentaires a augmenté. L’augmentation de la population gériatrique est l’un des principaux facteurs qui contribuent à la croissance du marché car ils ont besoin de plus de dents artificielles ou de prothèses dentaires que les jeunes générations.

Il y a eu de nombreux lancements de produits ou de technologies, des décisions stratégiques ont été prises qui aident le marché à se développer. Par exemple, en octobre 2018, Dentsply Sirona a annoncé le lancement d’Acuris, une solution implantaire innovante qui utilise la rétention par friction pour fixer la couronne et la coiffe. Cette acquisition aidera l’entreprise à renforcer sa présence sur le marché des implants dentaires.

Segmentation : Marché des implants dentaires en Belgique et aux Pays-Bas

Le marché des implants dentaires en Belgique et aux Pays-Bas est segmenté en quatre segments notables qui sont le type de produit, le matériau, la conception et l’utilisateur final.

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en implants et accessoires. Les implants sont en outre segmentés en implants endo-osseux, implants sous-périostés, implants ransosteaux, implants intramuqueux et autres. Les accessoires sont segmentés en connecteurs et autres. Les connecteurs sont en outre segmentés en connecteurs hexagonaux externes, connecteurs hexagonaux internes, connecteurs octogonaux externes et autres . En avril 2015, Straumann a signé un accord pour augmenter sa participation dans Neodent, une société d’implants dentaires d’Amérique latine, de 49 % à 100 % en 2015. Neodent est très rentable et l’acquisition sera relutive pour la marge EBIT déclarée de Straumann à partir de 2016. Ces deux sociétés pourront fusionner certaines activités et fournir de meilleurs services à ses clients.

Sur la base du type de matériau, le marché est segmenté en titane, zircone et autres. Le segment en titane est ensuite segmenté en une procédure en une seule étape et en deux étapes. En septembre 2018, Dentsply Sirona a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de produits Azento, une solution de remplacement de dent unique hautement personnalisée en fonction des besoins et des délais des dentistes.

Sur la base de la conception, le marché est segmenté en implants dentaires coniques et implants dentaires à parois parallèles. En septembre 2018, Henry Schein Inc. a acquis les droits de distribution exclusifs des implants Pro-cam de CAMLOG aux Pays-Bas. Elle renforcera sa présence en Europe.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux dentaires, cliniques dentaires, universitaires et instituts de recherche dentaires, laboratoires dentaires. En 2019, Henry Schein, Inc. a annoncé qu’il accueillera le 3e forum annuel sur l’éducation des organisations de services dentaires les 17 et 18 mai à Las Vegas. Cet événement proposera trois parcours éducatifs uniques qui répondront aux besoins des DSO, des tables rondes dans l’industrie dentaire et des opportunités de réseautage.



Analyse concurrentielle : Marché des implants dentaires en Belgique et aux Pays-Bas

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Danaher, Dentsply Sirona Inc., Henry Schein, Inc., Zimmer Biomet, Bicon, LLC, Adin Dental Implant Systems Ltd., Sigdent Dental Implants, Institut Straumann AG, Suède & Martina SpA, BEGO GmbH & Co. KG, Neobiotech, Neoss Limited et Proscan.

DEVELOPPEMENTS récents:

En juillet 2018, l’INSTITUT STRAUMANN AG a acquis une participation de 30 % dans son partenaire en biomatériaux Botiss Medical AG (Allemagne) pour un montant non divulgué. Botiss est une entreprise entrepreneuriale à croissance rapide qui est déjà devenue un fournisseur leader de biomatériaux pour la chirurgie buccale. L’accord d’acquisition permet à l’INSTITUT STRAUMANN AG (Allemagne) d’étendre son réseau de distribution mondial des produits Botiss Medical AG et de ses propres produits. Cette expansion profitera au marché des implants dentaires.

En octobre 2018, Dentsply Sirona a annoncé le lancement d’un implant dentaire Acuris, un produit innovant qui utilise la rétention par friction pour fixer la couronne et la coiffe. Le lancement du produit captera une part de marché particulière sur le marché des implants dentaires.

En septembre 2018, Henry Schein a annoncé l’acquisition d’Intra-Lock, un fournisseur de solutions de restauration dentaire, de technologies exclusives de surface, de biomatériaux et d’implants de petit diamètre. Il renforcera sa présence sur le marché en Europe.

En décembre 2014, Danaher a acquis Nobel Biocare Holding AG. Nobel Biocare est un leader mondial et un développeur de restaurations dentaires implantaires innovantes. Cette acquisition aidera l’entreprise à élargir sa gamme de produits.

