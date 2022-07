Analyse du marché des hémoglobinopathies, principaux acteurs clés et statistiques du secteur, 2027

Une infrastructure de soins de santé insuffisante et de faibles niveaux de diagnostic et de traitement des maladies, la prévalence croissante des troubles de l’hémoglobine tels que la drépanocytose, la thalassémie, l’Hb C et l’Hb E devraient être des moteurs de croissance à fort impact pour le marché.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des hémoglobinopathies était évalué à 5,84 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 15,05 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 10,2 % de 2020 à 2027.

Les hémoglobinopathies sont une anomalie génétique qui se traduit par une structure anormale de l’une des chaînes de globine de la molécule d’hémoglobine. Les troubles de l’hémoglobinopathie comprennent l’anémie falciforme, la maladie de l’hémoglobine C, la maladie de l’hémoglobine SC et diverses formes de thalassémie.

La croissance du marché des hémoglobinopathies est tirée par la prévalence croissante des hémoglobinopathies dans les pays développés, les maladies de haut niveau, une variété d’initiatives de soutien gouvernemental et le financement des ONG. Des facteurs diagnostiques et thérapeutiques avancés, des approches diagnostiques et économiques favorables telles que les tests génétiques et le développement de méthodes de diagnostic rapides au point de service sont d’autres facteurs qui animent le marché mondial de l’hémoglobinopathie. Le marché des hémoglobinopathies est distribué principalement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). Selon l’OMS, environ 300 000 à 500 000 enfants nés chaque année sont touchés par des troubles de l’hémoglobine. L’Amérique du Nord a été le fer de lance du marché en termes de revenus en 2018 en raison de l’augmentation des investissements en R&D par les principaux acteurs, d’un scénario de remboursement prometteur et de la présence d’infrastructures de soins de santé de haute qualité. Certains facteurs limitent la croissance du marché des hémoglobinopathies, notamment le manque de sensibilisation aux troubles de l’hémoglobinopathie au sein de la population, en particulier dans les pays sous-développés, et le manque de sensibilité élevée et de tests de diagnostic spécifiques.

Le rapport est une étude d’investigation qui détermine la croissance du marché et la portée du marché sur la base des tendances du marché, des changements de comportement des consommateurs, des modèles de consommation et de production, du portefeuille de produits offert par le marché, le taux de croissance, les moteurs et les contraintes, les situations financières et les défis et limites existants du marché Hémoglobinopathies.

Le rapport examine en détail la capacité de production mondiale, le rapport entre l’offre et la demande, la dynamique du marché et une analyse complète du paysage concurrentiel. Il fournit une analyse à l’échelle de l’industrie de la part de marché de chaque acteur ainsi que de son portefeuille d’activités, de sa capacité de production et de fabrication, de son portefeuille de produits, de ses plans d’expansion commerciale, de sa situation financière et de ses alliances stratégiques telles que fusions et acquisitions, coentreprises et collaborations, entre autres.

La bifurcation régionale du marché analyse des segments de marché clés tels que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport examine en détail la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des revenus, la part de marché, la production et la consommation, la demande et l’offre, les tendances actuelles et émergentes et les développements technologiques dans chaque région.

Les principales régions géographiques analysées dans le rapport de marché sont :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

L’Europe  (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Segmentation du marché des hémoglobinopathies basée sur les types:

, Millions USD; 2017-2027)

Thalassémie Alpha Thalassémie Beta Thalassémie

Drépanocytose

Autres variantes de l’Hb

Revenu; 2017-2027)

Transfusion sanguine

Thérapie par chélation du fer

moelle osseuse

Autres

Type de test (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

Test de numération des globules rouges Test

génétique Test

de chromatographie liquide (HPLC)

Hémoglobine isoélectrique (Hb IEF)

Hémoglobine test d’électrophorèse (Hb ELP) Test de

solubilité de l’hémoglobine.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché mondial de l’hémoglobinopathie devrait enregistrer un TCAC de 10,2% au cours de la période de prévision en termes de valeur.

Le marché mondial du traitement des hémoglobinopathies est concentré vers les moteurs et le marché étant en phase de croissance, la concurrence entre les entreprises est intense.

L’Amérique du Nord est en tête du marché global des hémoglobinopathies en termes de revenus en 2018, tandis que l’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision en raison de la présence de besoins cliniques non satisfaits élevés et de l’amélioration des infrastructures de santé.

Les principaux moteurs du marché des hémoglobinopathies sont la prévalence croissante des hémoglobinopathies dans les pays développés, la fréquence élevée des maladies dans les pays sous-développés, diverses initiatives gouvernementales de soutien et le financement des organisations non gouvernementales.

Certains des médicaments NiCord, ZFP Transcription Factors, ALN-TMP, Drug Targeting PRMT5 qui sont utilisés pour le traitement des hémoglobinopathies, devraient stimuler de manière cumulative la croissance du marché.

L’Amérique du Nord est en tête du marché global des hémoglobinopathies en termes de revenus en 2018 avec une part de marché de 39 % en 2018 et ce marché devrait atteindre 52,71 milliards de dollars en 2026.

Le marché du segment des tests de numération des globules rouges devrait atteindre 25,05 milliards de dollars. d’ici 2026, avec une croissance à un TCAC le plus élevé de 10,5 % au cours de la période de prévision.

La drépanocytose est le principal segment de produits du marché mondial des hémoglobinopathies avec la part de marché la plus élevée de 52,4 %.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou de questions sur la personnalisation, veuillez nous contacter pour en savoir plus. Notre équipe dissipera vos doutes et s’assurera que le rapport est personnalisé pour répondre à vos exigences.

