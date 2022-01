Analyse du marché des hélicoptères Analyse COVID 19 Perspectives de l’industrie Moteurs Principales tendances Analyse mondiale Prévisions et opportunités jusqu’en 2028

L’étude du marché des hélicoptères par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Le marché des hélicoptères devrait passer de 37 355,5 millions de dollars US en 2021 à 56 597,5 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 6,1 % de 2021 à 2028.

Le besoin croissant d’hélicoptères pour diverses opérations de recherche et de sauvetage (SAR) stimule le marché mondial des hélicoptères. Des pays situés dans diverses régions, notamment en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud, investissent massivement dans l’achat des hélicoptères les plus avancés et les plus performants. En raison de la demande croissante d’hélicoptères SAR nouveaux et avancés, le marché global des hélicoptères est en croissance. En 2020, une opération de sauvetage complète a été menée pour les opérations de sauvetage et de nettoyage des déversements d’hydrocarbures à Mauritius Reef. Des hélicoptères légers avancés avec un système de soutien pré-équipé ont été utilisés pour accomplir efficacement l’opération. En 2021, l’armée de l’air indienne a acheté des hélicoptères Mi-17 pour aider les forces paramilitaires dans les opérations de sauvetage à Sukma où 5 soldats indiens ont été tués lors d’une rencontre avec les Naxals. Ces hélicoptères étaient fortement équipés de solutions avancées, notamment des treuils et des treuils de sauvetage fiables et puissants. Les hélicoptères SAR sont utilisés pour les urgences médicales / évacuation, la lutte contre les incendies et l’application de la loi, les services publics et les opérations de recherche et de sauvetage. Les hélicoptères sont également largement utilisés pour les urgences médicales ou les évacuations médicales. L’évacuation médicale est le processus d’évacuation en toute sécurité des blessés par le personnel médical avec l’aide des forces militaires. Lors de tout type de calamités naturelles ou de catastrophes causées par l’homme, il existe un besoin important d’équipe d’évacuation médicale. L’équipe est composée de professionnels de la santé et de militaires qui fournissent les soins médicaux nécessaires aux victimes de toute catastrophe. L’équipe utilise une flotte d’avions/hélicoptères pour évacuer la zone sujette aux catastrophes. Pour les forces de l’ordre et la lutte contre les incendies, l’hélicoptère est utilisé pour les incendies ou d’autres urgences, les tâches de patrouille et le soutien à l’unité au sol. Pour les applications utilitaires, les hélicoptères sont utilisés pour les opérations de levage qui se produisent pendant le traitement offshore du pétrole et du gaz. Les hélicoptères sont déployés par du personnel militaire pour des opérations de sauvetage et de recherche. Les hélicoptères sont utilisés pour tous les types de processus de recherche et de sauvetage, y compris le sauvetage en montagne, le sauvetage en cas de catastrophe et le sauvetage en cas de catastrophe naturelle.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché des hélicoptères sont:

Airbus SAS, Leonardo SpA, Bell Textron Inc., Hélicoptères russes, Lockheed Martin Corporation, Boeing, Enstrom Helicopter Corp., Kaman Corporation, MD Helicopters, Inc., Robinson Helicopter Company

Les forces militaires ont investi dans l’achat d’hélicoptères SAR avancés dotés d’une technologie de pointe préinstallée. Par exemple, en 2020, l’armée de l’air américaine a investi dans un tout nouvel hélicoptère de sauvetage de combat – le Sikorsky HH-60W. De même, en 2020, le gouvernement canadien a décidé de moderniser ses hélicoptères de sauvetage air-mer. L’Aviation royale canadienne (ARC) exploite l’AW101/CH-149 Cormorant depuis 2001, entamant des milliers de missions critiques de recherche et de sauvetage (SAR). Dans le cadre du projet de mise à niveau à mi-vie du Cormorant (CMLU), l’hélicoptère sera mis à niveau avec une communication avancée, un système de navigation et d’autres composants similaires. L’Europe possède l’une des forces militaires les plus puissantes et les différents gouvernements européens ont fixé un budget énorme pour la mise à niveau et l’achat d’équipements militaires. En décembre 2018, le programme aviation de la NSPA a finalisé l’acquisition d’un nouvel hélicoptère H215 Super Puma pour l’armée de l’air espagnole. L’hélicoptère permet d’effectuer des missions de recherche et de sauvetage (SAR). Cette configuration comprend des réservoirs de carburant supplémentaires pour augmenter la portée opérationnelle et un système de flottaison d’urgence pour permettre de mener des missions au-dessus de la mer.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Hélicoptères :

La récente épidémie de COVID-19 a considérablement affecté le monde et continue de secouer plusieurs pays. Jusqu’à l’éclosion de la COVID-19, l’industrie aérospatiale connaissait une croissance importante en termes de production et de services. Malgré d’énormes arriérés de la part des constructeurs d’aéronefs (aéronefs à voilure fixe et hélicoptères); L’industrie aéronautique mondiale a connu une augmentation significative du nombre d’achats d’avions (tant commerciaux que militaires), ainsi qu’une croissance des activités MRO.

Malheureusement, l’épidémie de COVID-19 a décimé la demande d’avions (avions à voilure fixe et hélicoptères) dans le monde, ce qui reflète des volumes de commandes nettement inférieurs parmi les avionneurs, ce qui a entraîné une baisse du nombre de production de cellules. La baisse des volumes de production a pesé sur les activités de divers fabricants de composants. Ainsi, l’exercice 2020 a bouleversé l’industrie aéronautique, les avionneurs (avions à voilure fixe et hélicoptères) se sont abstenus d’acheter divers composants au cours des deux premiers trimestres de 2020. Ainsi, les activités des acteurs du marché des hélicoptères ont été gravement affectées.

