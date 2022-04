Analyse du marché des gels à ultrasons et opportunités de croissance jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des gels à ultrasons devrait atteindre 126,2 millions USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 3,4 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data. L’augmentation rapide de la population mondiale, impliquant une augmentation du nombre de grossesses dans le monde, et l’adoption croissante des gels à ultrasons pour les femmes enceintes devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. La demande croissante de gels à ultrasons pour fabriquer des échographies du fœtus en développement devrait stimuler la croissance du marché des gels à ultrasons dans un proche avenir. La demande croissante de gels à ultrasons stériles et non stériles dans le secteur médical a entraîné une augmentation de la fabrication de gels à ultrasons. Le gel à ultrasons non stérile est largement utilisé dans tous les hôpitaux pour effectuer des ultrasons en raison de sa disponibilité facile et de son faible coût. Bien que non stérile, le gel est non invasif et non nocif, et peut être utilisé par tous les patients sauf si la région à scanner présente une coupure ou une plaie. Cela devrait stimuler la croissance des revenus du marché dans un proche avenir. La demande croissante de gels non stériles en raison de la disponibilité abondante et du nombre élevé de fabricants devrait stimuler la croissance des revenus du marché. De plus, l’adoption croissante des gels à ultrasons en raison de sa propriété de conduire des ondes ultrasonores pour produire des images claires d’organes internes inaccessibles a entraîné une demande accrue de gel à ultrasons et devrait stimuler la croissance des revenus du marché.

Pour obtenir un exemple de copie du rapport, cliquez sur @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/5011

Cependant, les difficultés liées à l’utilisation de gels non stériles chez les patients sujets aux infections ou présentant des coupures et des plaies dans la région à examiner sont des facteurs susceptibles d’entraver la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. Dans de telles situations, le maintien d’une condition aseptique pour le patient est difficile car les gels non stériles sont sujets à la contamination. Cela conduit à un défi dans l’utilisation du même gel à ultrasons pour tous les patients, ce qui devrait freiner la croissance des revenus du marché.

La propagation rapide du COVID-19 dans le monde, l’augmentation substantielle du nombre de patients, les changements importants dans la demande et l’offre de solutions de soins de santé à l’époque du COVID-19, les tendances croissantes de la télésanté et de la télémédecine et le besoin croissant de diagnostics avancés au point de service sont parmi les autres facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché. L’augmentation du financement gouvernemental pour le développement de vaccins COVID-19, l’attention croissante portée à la découverte et au développement de nouveaux médicaments et l’accent croissant du gouvernement sur le renforcement du système de chaîne d’approvisionnement des soins de santé créent de nouvelles opportunités de croissance des revenus pour le marché.

Principales entreprises présentées dans le rapport :

Sonotec GmbH, Parker Laboratories Inc., Eco-Med Pharmaceutical Inc., National Therapy Products Inc., HR Pharmaceuticals Inc., Anita Medical Systems Pvt., LLC et Geltek-Medica

Sonogel

Vertiebs

Ltd.

Katecho2030)

grossesse Échographie

d’organes

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, millions USD ; 2019-2030)

Hôpitaux

Cliniques

Centres de diagnostic

Autres

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/ultrasound -marché du gel

Perspectives régionales du marché mondial des gels à ultrasons

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Royaume-Uni Allemagne France Italie Espagne

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Australie Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine Brésil Argentine Pérou Mexique Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Afrique du Sud AE Reste du Moyen Est et Afrique



Quelques points saillants du rapport

Le segment non stérile devrait représenter une plus grande part de marché des revenus au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante de gels non stériles lors des échographies stimule la croissance du segment. Les gels non stériles sont essentiels lors des échographies car ils aident à obtenir une image claire du fœtus chez les femmes enceintes.

Le segment hospitalier devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial des gels à ultrasons entre 2022 et 2030. La demande croissante de gels à ultrasons dans les hôpitaux de toutes les régions pour fournir des échographies précises, efficaces et sûres stimule la croissance des revenus du segment. La demande croissante de gels à ultrasons sûrs qui ont des effets secondaires minimes augmente également la demande de gels à ultrasons. Cela devrait stimuler la croissance du segment.

Le marché du gel à ultrasons en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. La croissance rapide des secteurs de la médecine et des soins de santé, dans lesquels les ultrasons jouent un rôle important, devrait stimuler la croissance des revenus du marché. L’augmentation rapide des fabricants de gels en Amérique du Nord est un autre facteur qui devrait augmenter la croissance des revenus du marché des gels à ultrasons.

Demander la personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/5011

Merci d’avoir lu notre rapport. Contactez-nous si vous avez d’autres questions sur le rapport et sa personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté à vos besoins.

Parcourir plus de rapports :

Taille du marché de la santé animale @ https://lifestyle.967wshv.com/story/45724818/animal-health-market-size-to-reach-usd-7929-billion-in-2028-increasing-adoption-of -companion-animals-across-the-globe-and-increasing-number-of-online

Animal Health Market Share @ https://www.wrde.com/story/45724818/animal-health-market-size-to-reach -usd-7929-billion-in-2028-increasing-adoption-of-companion-animals-across-the-globe-and-increasing-number-of-online

Animal Health Market Trends @ https://www.wpgxfox28.com /histoire/45724818/taille-du-marché-de-la-santé-animale-pour-atteindre-7929-milliards-USD-en-2028-adoption-croissante-d-animaux-de-compagnie-dans-le-monde-et-nombre-croissant-de – Croissance

du marché de la santé animale en ligne @ https://lifestyle.countrylegends1059.com/story/45724818/animal-health-market-size-to-reach-usd-7929-billion-in-2028-increasing-adoption-of-companion -animals-across-the-globe-and-increasing-number-of-online

Analyse du marché de la santé animale @ http://lifestyle.us983.com/story/45724818/animal-hea lième-taille-du-marché-pour-atteindre-7 929 milliards-USD-en-2028-adoption-croissante-d-animaux-de-compagnie-dans-le-monde-et-nombre-croissant-de-lignes

À propos des rapports et

rapportsand Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com