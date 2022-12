Analyse du marché des films multicouches bioplastiques en Europe par taille, stratégies commerciales, part, croissance, tendances, revenus, paysage concurrentiel et prévisions de développement par 

« Europe Bioplastic Multi-Layer Films Market », le nouveau rapport de recherche ajoute dans la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le marché européen des films multicouches bioplastiques pour la restauration compostableLe rapport d’étude de marché présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur le marché européen des films multicouches bioplastiques pour les services alimentaires compostables. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport sur le marché européen des films multicouches bioplastiques pour la restauration compostable aident les clients à prévoir les investissements dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération du rapport sur le marché européen des films multicouches bioplastiques pour les services alimentaires compostables.

Data Bridge Market Research analyse que le marché européen des films multicouches bioplastiques pour les emballages de services alimentaires compostables devrait atteindre la valeur de 68 192,31 mille USD d’ici 2029, avec un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision. « Les mélanges d’amidon représentent le plus grand segment de matériaux sur le marché européen des films multicouches bioplastiques pour les emballages de restauration compostables. Le rapport sur le marché européen des films multicouches bioplastiques pour les emballages de restauration compostables couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques dans profondeur.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Obtenez PDF Broacher of Europe Bioplastic Multi-Layer Films Market for Compostable Food Service Market Research Report à https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-bioplastic-multi-layer-films-market- pour-les-emballages-de-restauration-compostables

Définition du marché

Les bioplastiques proviennent d’une ressource renouvelable, sont biodégradables ou sont les deux. Les matériaux dérivés de ressources renouvelables et de polymères biodégradables sont des bioplastiques, tels que des mélanges d’amidon, du téréphtalate d’adipate de polybutylène , de l’acide polylactique et du PBS, entre autres. Dans la technologie des films multicouches, deux ou plusieurs matériaux aux propriétés spécifiques et complémentaires sont combinés, améliorant ainsi les performances globales du bioplastique. Les matériaux offrent des performances compétitives en termes d’emballages souples et rigides tout en minimisant l’impact négatif des plastiques conventionnels à base de pétrole.

Dans les emballages de restauration, les films multicouches compostables offrent une excellente protection aussi bien aux produits frais qu’aux aliments secs. Les produits d’emballage d’utilisation finale de ce matériau peuvent être facilement imprimés à l’aide de technologies d’impression traditionnelles et numériques. Les films multicouches compostables permettent aux prestataires de services alimentaires de s’éloigner des emballages conventionnels et d’être à l’avant-garde de la volonté de créer une économie circulaire.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliers d’USD, volumes en tonnes, prix en USD Segments couverts Par matériau (mélanges d’amidon, téréphtalate d’adipate de polybutylène, acide polylactique, PBS et autres), emballage d’utilisation finale (sachets et sachets, coques, gobelets, plateaux et autres), utilisateur final (chaînes de restaurants, restaurants hors chaîne, chaînes de café , café hors chaîne, restauration de livraison, vendeurs et kiosques indépendants et autres) Pays couverts Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Suisse, Turquie, Belgique, Pays-Bas, Reste de l’Europe Acteurs du marché couverts BASF SE, TIPA LTD, Biome Bioplastics (une filiale de Biome Technologies plc), BioBag International AS., Transcontinental Inc. et Parkside Flexibles Ltd, entre autres

Marché européen des films multicouches bioplastiques pour la dynamique des emballages de services alimentaires compostables

Conducteurs

Tendance à la consommation de plats cuisinés

Les plats cuisinés comprennent les aliments prélavés, cuits, principalement emballés et prêts à manger. La culture occidentale influence fortement les consommateurs en raison des horaires serrés. De plus, les changements de mode de vie rapides ont accru l’intérêt pour la santé et le bien-être, et l’évolution des besoins des consommateurs a accru la demande de plats cuisinés. Les gens veulent réduire le nombre de fois qu’ils visitent les épiceries, ce qui les incite à acheter des produits alimentaires surgelés et différentes boissons en vrac et à les stocker dans des emballages souples pour maintenir la durée de conservation des produits alimentaires et des boissons. De plus, les plats cuisinés nécessitent une température idéale pour protéger les aliments de la contamination biologique et des dommages physiques. En conséquence, cela augmente la demande de produits d’emballage en film multicouche bioplastique.

Popularité croissante des solutions d’emballage flexibles

L’industrie de l’emballage adopte des solutions intelligentes et durables pour rendre l’emballage des produits plus respectueux des consommateurs, des marques et de l’environnement, permettant à l’industrie de l’emballage de développer des emballages intelligents impliquant l’Internet des emballages, des emballages actifs et des nanotechnologies. Les produits d’emballage flexibles fabriqués à partir de films bioplastiques sont légers et pratiques, permettant un déplacement sans tracas et sont rentables. Les matériaux utilisés pour fabriquer des emballages flexibles permettent d’emballer des produits de n’importe quelle forme, conception et palette de couleurs, taille et volume. Les emballages souples compostables sont composés de cellulose ou d’autres matériaux d’origine végétale. Ces plastiques biosourcés, ou bioplastiques, sont des matériaux d’origine végétale qui remplacent les plastiques traditionnels dérivés du pétrole.

Faire évoluer la préférence des consommateurs vers les produits d’emballage alimentaire hygiéniques

L’emballage alimentaire sert à plusieurs fins car il protège les aliments contre la contamination ou la détérioration, rend l’emballage attrayant et permet le transport des marchandises. L’emballage conserve la fraîcheur du produit et l’empêche d’être exposé à une contamination chimique ou biologique. Les emballages alimentaires utilisent divers matériaux tels que le bioplastique, les films et l’aluminium, qui protègent les aliments de différents types d’exposition, notamment la lumière du soleil, les gaz et l’humidité. Un matériau d’emballage composé de films bioplastiques protège les aliments des agents pathogènes et des produits chimiques. Les matériaux d’emballage biologiques comprennent le plastique et les matériaux de rembourrage, qui empêchent les aliments de se déloger et d’être écrasés pendant l’emballage, le transport et la mise en rayon.

Tendance croissante à l’élimination du plastique à usage unique

La quantité croissante de plastiques non recyclables a créé une énorme quantité de décharges à travers le monde. Ce type de déchets a pollué les ressources naturelles de la terre dans la mesure où les écosystèmes aquatiques sont confrontés à son impact négatif, en dehors des autres effets néfastes palpables des produits chimiques qu’il contient. Les matériaux bioplastiques multicouches sont largement utilisés dans l’emballage des produits alimentaires afin que les produits puissent être transportés d’un endroit à un autre. Les matériaux bioplastiques multicouches sont utilisés pour les emballages flexibles, y compris les plastiques et les polymères à partir desquels différents types d’emballages flexibles sont fabriqués, tels que les sacs, les enveloppes, les sachets, la cellulose et les feuilles d’aluminium. L’augmentation de la population dans les régions et l’interdiction des produits en plastique à usage unique entraînent une demande croissante d’emballages en matériaux bioplastiques.

Des opportunités

Demande croissante du secteur du commerce électronique

Divers facteurs tels que la pénétration d’Internet, l’augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones, l’influence des médias sociaux et les initiatives gouvernementales ont stimulé le secteur du commerce électronique. L’adoption croissante des plateformes de commerce électronique souligne l’importance des ventes au détail en ligne pour l’économie moderne. Les boîtes d’expédition des principaux détaillants en ligne et d’autres détaillants symbolisent le commerce électronique. Ils représentent également l’une des sources les plus importantes de croissance de la demande pour les emballages en film multicouche bioplastique. Il existe également une tendance croissante à rendre les emballages en film multicouche bioplastique attrayants et agréables pour améliorer l’expérience du consommateur sur les plateformes de commerce électronique.

Augmentation des solutions d’emballage innovantes avec un nouveau design

De nouvelles solutions d’emballage innovantes telles que les emballages imprimés numériquement offrent des économies potentielles considérables par rapport aux autres processus d’impression et de faibles coûts d’installation. Les fabricants peuvent se passer de commandes groupées avec de gros tirages et des stocks importants. La solution d’emballage avancée offre aux conditionneurs plus de liberté dans les options de personnalisation et de personnalisation que les processus mécaniques comme la composition. De nombreuses grandes marques de produits ont exploré les emballages personnalisés et ont trouvé un retour significatif sur cet investissement marketing innovant. Ainsi, l’adoption de technologies d’impression nouvelles et avancées est en hausse pour offrir aux consommateurs des solutions d’emballage personnalisées. Cela a aidé les entreprises à augmenter la valeur de leur marque sur le marché et à améliorer l’engagement des clients avec l’emballage du produit.

Contraintes/Défis

Coûts élevés associés aux films biodégradables

Le coût de fabrication des produits à base de film bioplastique dépend de la quantité de matières premières utilisées pour la production, car les matières premières respectueuses de l’environnement sont plus coûteuses que les matériaux conventionnels. En outre, des facteurs tels que la taille et les caractéristiques des produits d’emballage influencent le prix des produits utilisés dans le secteur de l’emballage alimentaire. En raison de la quantité limitée de bons emballages biodégradables dans le monde, tout produit d’emballage biodégradable sera un peu plus cher que les produits d’emballage standard. Les sacs en bioplastique sont plus chers que le plastique traditionnel car les matières premières sont plus chères, moins facilement disponibles et les processus de fabrication coûtent plus cher avec des lots plus petits.

Disponibilité de produits de substitution

Les plastiques conventionnels sont le troisième dérivé du pétrole le plus couramment utilisé qui peut être utilisé à la place des matériaux bioplastiques et sont connus sous le nom de plastiques à combustibles fossiles. En raison de son coût relativement faible, de sa facilité de fabrication, de sa polyvalence et de son imperméabilité à l’eau, il est utilisé dans de nombreux produits. Il a été un bon remplacement pour le bois, le cuir et le papier, entre autres. D’autre part, les produits bioplastiques sont des matériaux produits à partir de sources de biomasse renouvelables, telles que les graisses et huiles végétales, l’amidon de maïs, la paille, les copeaux de bois et les déchets alimentaires recyclés, qui sont plus chers que les produits conventionnels. De plus, à basse température, la production de bioplastiques peut être affectée par l’utilisation de différents produits chimiques durs, ce qui perturbe la flexibilité des produits.

Problèmes liés aux films biodégradables

Les bioplastiques sont de plus en plus utilisés pour créer des produits d’emballage plus performants que les plastiques traditionnels dans de nombreuses applications. Les bioplastiques finissent souvent dans des décharges et, en raison de l’absence d’oxygène, ils libèrent du méthane, qui est un gaz à effet de serre. Chaque fois que les bioplastiques ne sont pas correctement jetés, ils contaminent les lots de plastique recyclé et nuisent au cadre de recyclage. Différents biopolymères utilisés pour emballer des produits présentent des inconvénients tels qu’une perméabilité élevée à la vapeur d’eau, une perméabilité à l’oxygène, une fragilité, une faible résistance thermique, de faibles propriétés mécaniques, une vulnérabilité à la dégradation et une faible aptitude au traitement. Ceux-ci, à leur tour, diminuent la demande de produits d’emballage à base de film bioplastique. De plus, les films bioplastiques ont de faibles propriétés de barrière à l’air, à l’eau et à l’oxygène et une faible résistance à la chaleur par rapport aux films plastiques conventionnels.

Incertitudes dans les processus de production et les options de fin de vie des bioplastiques

Les unités de fabrication de produits d’emballage en film bioplastique se caractérisent par des cycles de vie de produits courts avec de plus grandes variations de produits et des temps de réponse rapides aux demandes des clients. Pour répondre aux exigences des clients, les fabricants ont besoin d’une plus grande flexibilité dans leurs processus de production, ce qui conduit à des niveaux plus élevés de complexité et d’incertitude. Cela nécessite une planification et un ordonnancement efficaces des diverses activités de production, et donc un plan rigide n’est plus valable pour répondre à toutes les contraintes et changements dans le processus de fabrication. De plus, le manque de développement technologique et la réduction des investissements en capital pour la fabrication de produits d’emballage en film bioplastique réduisent encore la demande de ces produits dans les pays en développement.

DEVELOPPEMENTS récents

En juin 2022, BASF SE et Confoil (un fabricant australien d’emballages alimentaires) ont collaboré pour développer un plateau en papier certifié compostable et pouvant être cuit au four pour la préparation de repas prêts à manger. Les barquettes prolongent les options de fin de vie des emballages à base de papier en étant organiquement recyclables. Ils peuvent être commercialement compostés avec les déchets organiques collectés dans les poubelles organiques. Cela aidera l’entreprise à être reconnue sur le marché australien

En novembre 2021, Transcontinental inc. a acquis HS Crocker Co., Inc., un chef de file dans la fabrication de couvercles découpés à l’emporte-pièce pour l’industrie alimentaire et d’étiquettes pour l’industrie pharmaceutique en Amérique du Nord. Cette acquisition renforcera le portefeuille de solutions d’emballage, en particulier sur les marchés des produits laitiers, des couvercles de café ainsi que des desserts de longue conservation et réfrigérés, et offrira d’importantes opportunités de ventes croisées.

Principaux acteurs clés du marché européen des films multicouches bioplastiques pour le rapport sur le marché des services alimentaires compostables: BASF SE, TIPA LTD, Biome Bioplastics (une filiale de Biome Technologies plc), BioBag International AS., Transcontinental Inc. et Parkside Flexibles Ltd

Accédez au rapport complet (y compris les graphiques, les graphiques et les figures) sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-bioplastic-multi-layer-films-market-for-compostable-food-service-packaging

Segmentation du marché :

Le marché européen des films multicouches bioplastiques pour les emballages de restauration compostables est segmenté en fonction du matériau, de l’emballage d’utilisation finale et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Matériel

Mélanges d’amidon

Téréphtalate d’adipate de polybutylène

L’acide polylactique

PBS

Autres

Sur la base des matériaux, le marché européen des films multicouches bioplastiques pour les emballages compostables de la restauration est segmenté en mélanges d’amidon, téréphtalate d’adipate de polybutylène, acide polylactique, PBS et autres.

Emballage d’utilisation finale

Pochettes & Sachets

Clapet

Tasses

Plateaux

Autres

Sur la base des emballages d’utilisation finale, le marché européen des films multicouches bioplastiques pour les emballages de services alimentaires compostables est segmenté en sachets et sachets, coques, gobelets, barquettes et autres.

Utilisateur final

Chaînes de restaurants

Restaurants hors chaîne

Chain Café

Non-Chain Café

Livraison Traiteur

Vendeurs indépendants et kiosques

Autres Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen des films multicouches bioplastiques pour le marché des emballages compostables pour services alimentaires est segmenté en chaînes de restaurants, restaurants hors chaîne, cafés en chaîne, cafés hors chaîne, restauration de livraison, vendeurs et kiosques indépendants, et autres.

Pour voir l’analyse détaillée du rapport, rendez-vous sur https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/europe-bioplastic-multi-layer-films-market-for-compostable-food-service-packaging

Marché européen des films multicouches bioplastiques pour le marché des services alimentaires compostables Analyse / aperçus régionaux

Le marché européen des films multicouches bioplastiques pour les emballages de services alimentaires compostables est analysé, et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, matériau, emballage d’utilisation finale et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Le marché européen des films multicouches bioplastiques pour les emballages de restauration compostables couvre des pays tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Russie, la Suisse, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas et le reste de l’Europe.

L’Allemagne devrait dominer le marché européen des films multicouches bioplastiques pour les emballages de restauration compostables en raison de l’intérêt croissant des consommateurs pour les produits d’emballage alimentaire hygiéniques. De nombreuses entreprises européennes se sont tournées vers des marchés de niche avec des produits de haute qualité et à valeur ajoutée.

La section par pays du rapport sur le marché européen des films multicouches bioplastiques pour les emballages compostables pour services alimentaires fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des modifications de la réglementation nationale qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des indicateurs importants utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales et l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-bioplastic-multi-layer-films-market-for-compostable-food-service-packaging

Quel sera le rythme de développement du marché du marché européen des films multicouches bioplastiques pour les services alimentaires compostables?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché européen des films multicouches bioplastiques pour la restauration compostable?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché européen Films multicouches bioplastiques pour le marché des services alimentaires compostables?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché européen des films multicouches bioplastiques pour la restauration compostable?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché européen des films multicouches bioplastiques pour la restauration compostable auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché européen des films multicouches bioplastiques pour les industries de la restauration compostable?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

Parcourir plus de rapports :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-slaughtering-equipment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-carbonated-beverages-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-powdered-cellulose-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-grain-analysis-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-food-coating-ingredients-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-folding-boxboard-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-rice-starch-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-non-gmo-food-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ready-meals-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-oat-bran-tablets-market

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est positionné comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et à lancer facilement le processus de prise de décision. Data Bridge est le résultat d’une pure sagesse et d’une expérience formulée et encadrée à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons abrité plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge est doué pour créer des clients satisfaits qui pensent à nos services et comptent sur nos efforts en toute confiance. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Contactez-nous :-

Étude de marché sur les ponts de données

États- Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel :- Corporatesales@databridgemarketresearch.com