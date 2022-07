Analyse du marché des fenêtres écoénergétiques, partage des revenus par région et par pays et prévisions jusqu’en 2028

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des fenêtres écoénergétiques était évalué à 14,53 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 27,28 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 8,10 %. Les fenêtres écoénergétiques sont des fenêtres à économie d’énergie, conçues pour minimiser l’utilisation de systèmes de climatisation artificielle, dans un bâtiment. les fenêtres économes en énergie, comme une fenêtre normale, fournissent également de la lumière, de la ventilation, de la chaleur, en y ajoutant la beauté esthétique ainsi qu’en mettant l’accent sur la réduction du besoin de chauffage et de refroidissement artificiels. Les progrès technologiques ont permis aux fenêtres d’isoler contre la chaleur et le froid jusqu’à quatre fois mieux que les fenêtres conventionnelles.

La tendance est à l’amélioration de l’efficacité énergétique, à l’adoption croissante de normes de construction écologiques et à la popularité croissante des applications de climatisation efficaces. L’urbanisation et la commercialisation rapides, la croissance de l’industrie de la construction et la conservation de la terre verte, les préoccupations concernant les niveaux d’émission de carbone ont facilité les investissements du gouvernement à travers le monde. La construction est en augmentation à l’échelle mondiale, associée à l’augmentation des niveaux de pollution, ont poussé le gouvernement à prendre des mesures strictes pour lutter contre la hausse des émissions de carbone. Cela implique des changements dans divers codes du bâtiment liés à la conservation de l’énergie.

Windows se compose de différentes parties comme le verre, le cadre et le matériel. Il est considéré comme économe en énergie que les pièces offrent une protection significative contre le gain et la perte de chaleur et réduisent l’énergie consommée par la construction. Ceci est utilisé pour aider à bloquer les rayons du soleil et à maintenir la chaleur à l’intérieur lorsqu’il fait froid et à l’extérieur lorsqu’il est chauffé pour des parties de fenêtre efficaces. Il existe également de nombreux choix de vitrage, tels que le verre à faible émissivité (verre Low-E), les fenêtres à double vitrage, les cadres de fenêtre et d’excellents joints d’étanchéité. L’industrie résidentielle est l’industrie d’utilisation finale qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours du siècle prochain, en raison de l’urbanisation et de l’industrialisation, stimulée par la demande mondiale de nouveaux bâtiments. Des facteurs tels que l’augmentation du besoin de fenêtres éconergétiques dans les maisons en raison de plusieurs avantages (tels que la réduction du bruit et de la poussière et l’amélioration de l’isolation thermique) offerts par ces fenêtres stimulent l’industrie des fenêtres écoénergétiques de l’industrie du logement. De plus, les fabricants peuvent également s’attendre à augmenter les taux d’investissement dans le marché de l’efficacité énergétique indiqués par le gouvernement et les entreprises de fabrication.

Les principaux participants sont SCHOTT AG, Asahi Glass Co Ltd., Masco Corporation, JELD-WEN Holding Inc., Ply Gem Holdings Inc., Central Glass Co Ltd, et Nippon Sheet Glass Co Ltd.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché des filtres à eau croît à un TCAC de 7 % en Amérique du Nord, suivi de l’Asie-Pacifique et de l’Europe, avec un TCAC de 8,5 % et 8,10 %, respectivement. Les règles et réglementations élevées en matière de construction industrielle et gouvernementale pour les bâtiments économes en énergie à travers le monde sont le facteur clé pour accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision dans toutes les régions

À partir de 2020, la fenêtre à double vitrage domine et détient 41,4% du marché mondial. Le marché régional Asie-Pacifique est la principale source de revenus pour ce segment de produits, suivi des régions Amérique du Nord et Europe

Le secteur commercial devrait être le segment de marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2019-2028 avec un TCAC de 8,5 %

Dans le secteur commercial TCAC de 8,8 % sont enregistrés pour l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique au cours de la période de prévision 2019-2028. Un grand nombre de gratte-ciel en Asie et en Amérique du Nord montre une croissance du marché dans le secteur commercial

Les réglementations strictes émises par l’Agence internationale de l’énergie pour économiser l’énergie ont encore propulsé la demande pour de telles fenêtres

L’Union européenne a établi de nouvelles règles d’efficacité énergétique qui incluent un objectif ambitieux d’environ 32 % d’ici 2030, dans la continuité de l’objectif existant de 20 % d’ici 2020

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché des fenêtres écoénergétiques en fonction du type de vitrage, des composants, de l’utilisation finale et de la région :

Par type de vitrage (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

faible émissivité

à double vitrage

Cadres

Joints résistants aux intempéries

Par composant (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Cadres

verre

matériel

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028 )

résidentielle

non résidentielle

L’analyse régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

