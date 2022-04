Analyse du marché des fauteuils roulants Analyse du taux de croissance et des opportunités commerciales jusqu’en 2028

Le marché mondial des cheveux Wheelc devrait atteindre 3,89 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le fauteuil roulant est un dispositif d’aide à la marche pour améliorer la qualité de vie en prenant en charge les problèmes de mobilité personnelle chez les personnes ayant des difficultés à marcher, telles que les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière entraînant une dystrophie musculaire, entre autres. Les fauteuils roulants offrent la liberté à la personne handicapée et au soignant, leur permettant d’effectuer les tâches quotidiennes avec commodité. En outre, offrant des avantages pour la santé mentale et sociale, un fauteuil roulant améliore la santé physique en aidant à réduire les problèmes généraux comprenant la progression des déformations, les escarres et un meilleur métabolisme et respiration.

Incidence de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a un impact significatif sur l’industrie du fauteuil roulant. La demande pour le produit a connu une augmentation de la demande pour faciliter la mobilité des patients infectés par le COVID-19, en particulier les personnes âgées. Cependant, la fermeture du secteur manufacturier et la restriction du confinement sont à l’origine de la perturbation de la chaîne de valeur, qui, à son tour, a un impact sur l’offre de fauteuils roulants.

Paysage concurrentiel :

Le rapport de recherche fournit des détails sur les principales entreprises du marché mondial des fauteuils roulants, ainsi que sur la position mondiale, la situation financière, le contrat de licence, le portefeuille de produits et services et la contribution aux revenus de chaque acteur du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les plans d’expansion commerciale, les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les collaborations, les coentreprises pour améliorer leur base de produits et acquérir une assise solide sur le marché.

Certains des principaux acteurs du marché sont répertoriés ci-dessous :

Conduire la conception et la fabrication médicales

Marques de santé Carex inc.

Ligne médicale

Invacare

Soins de santé Karman

Pride Mobility Products Corporation

Réadaptation quantique

Sunrise Medical LLC

Produits de santé Graham-Field inc .

Numotion

Segmentation du marché :

Segmentation du marché des fauteuils roulants basée sur les types:

Manuel

Électrique

Segmentation du marché des fauteuils roulants basée sur les applications :

Pédiatrique

Adultes

Segmentation du marché des fauteuils roulants basée sur les perspectives de l’utilisateur final :

Soins à domicile

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Centres de réadaptation

Segmentation du marché des fauteuils roulants en fonction des régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Benelux, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Principales caractéristiques du marché mondial Fauteuil roulant :

Le rapport propose des estimations détaillées au niveau régional avec les fabricants, la consommation, les ventes et la dynamique des importations/exportations.

Le rapport fournit des détails précis sur les fabricants/fournisseurs du marché, un aperçu de la société, une analyse des prix, la situation financière, le portefeuille de produits et le bénéfice brut des principales entreprises.

Profilage de l’entreprise avec les stratégies d’expansion courantes, la génération de revenus et les développements récents.

Initiatives stratégiques optimales pour les nouveaux acteurs du marché.

Processus de fabrication, fournisseurs, coût, cadences de production et de consommation, mode de transport et structuration des coûts, et analyse de la chaîne de valeur.

L’étude comprend également les tendances de la chaîne d’approvisionnement, y compris des descriptions élaborées des derniers développements technologiques

Merci d’avoir lu notre rapport de recherche. Nous offrons également la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport le mieux adapté dans les meilleurs délais.

