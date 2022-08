Analyse du marché des exosquelettes, revenus, prix, part de marché, taux de croissance, prévisions jusqu’en 2029

Ce rapport de marché en supposant une année de base définie et l’année historique. Grâce à cela, les entreprises peuvent réfléchir à la manière dont le marché va agir au cours des années de prévision en obtenant des détails sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. De plus, ce rapport de marché fournit également un profilage stratégique des principaux acteurs du secteur, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Ce rapport contient la liste des principaux concurrents, l’analyse stratégique de l’industrie et les informations sur les principaux facteurs influençant l’industrie.

Marché des exosquelettes devrait atteindre 8 300,00 millions USD d’ici 2025, contre 528,30 millions USD en 2017, à un TCAC de 41,2 % au cours de la période de prévision. Le marché des exosquelettes a montré un taux d’adoption important et des préférences de la région Amérique du Nord avec des pays comme les États-Unis et le Canada. Cela est dû aux politiques favorables et à l’amélioration de l’infrastructure de soins de santé qui devrait renforcer la demande du marché dans la région.

Quels sont les principaux concurrents sur le marché mondial des exosquelettes ?

Voici la liste des joueurs :

Ekso Bionics

Bionique américaine

Hocome

Rex Bionics Ltd

Robotique ReWalk

Société Raytheon.

PARKER HANNIFIN CORP

Le rapport mondial sur le marché des exosquelettes par une étude approfondie de l’industrie des exosquelettes qui couvre de manière exhaustive tous les aspects des différents secteurs verticaux de l’industrie. Cela inclut son analyse des performances passées, la dernière estimation des performances du marché pour l’année en cours sur la base des moteurs, des défis et des tendances .

Forces dynamiques du marché mondial des exosquelettes:

Scénario de marché mondial des exosquelettes

Selon Data Bridge Market Research, le marché de l’exosquelette dans les régions en développement connaît une croissance en termes de taux d’adoption, en raison des progrès des technologies robotiques, de l’adoption croissante de l’augmentation humaine dans les secteurs industriels et militaires, de l’augmentation des investissements dans la technologie de l’exosquelette et de l’augmentation Approbations de la FDA.

Développement du marché des exosquelettes

Ekso Bionics Holdings a annoncé le lancement d’EksoNR en août 2019, un exosquelette robotique avancé EksoGT spécialement conçu à des fins de neuroréhabilitation. Ils sont très avantageux pour les patients qui souffrent d’un accident vasculaire cérébral ou d’une autre condition similaire afin qu’ils puissent facilement marcher à nouveau. Avec ce lancement, la société offrira de meilleurs services à ses clients et renforcera sa position sur le marché.

Marché mondial des exosquelettes Panne:

Par Composant (Matériel, Logiciel),

Mobilité (Stationnaire, Mobile),

Type (Alimenté, Passif),

Parties du corps (membres supérieurs, membres inférieurs, corps entier),

Utilisateur final (Santé {Réadaptation, Soins aux personnes âgées}, Défense/Militaire, Industriel, Autres),

L’analyse de Porter est un autre point ajouté dans le rapport qui explique comment le nombre de fabricants affecte l’ensemble du scénario de marché.

PESTLE Analysis comprend une analyse politique, économique, sociale, technologique, juridique et environnementale de toutes les régions. Cette analyse explique l’effet de tous ces facteurs sur le marché Exosquelette.

L’analyse des prix est fournie dans le rapport, qui est examiné en fonction des différentes régions et des segments de types de produits. Les valeurs pour tous les segments de type de produit dans toutes les régions, y compris l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) sont fournies.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché mondial des exosquelettes jusqu’en 2025

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire et changements

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Paysage concurrentiel :

Fusions et acquisitions, accords et collaborations, développements et lancements de nouveaux produits, aperçu des activités et spécifications des produits pour chaque acteur répertorié dans l’étude. Les acteurs présentés sur le marché Exosquelette sont Esco Bionics, EXHAUSS, SUIT X, Hocoma, Rex Bionics Ltd, ReWalk Robotics, RB3D, Raytheon Company, PARKER HANNIFIN CORP, ottobock, Fourier Intelligence Co., Ltd, DIH Technologies Corporation, B-Temia, Focal Meditech BV, Cyberdyne, Inc., Bionik Laboratories corp., Lockheed Martin Corporation, GOGOA, Honda Motor Co., Ltd. et entre autres.

Le marché du matériel se développe avec le TCAC le plus élevé

Le marché mobile est le moteur du marché avec la part de marché la plus élevée

Le segment Powered Market domine le marché des exosquelettes

Le rapport clarifie les incertitudes suivantes liées au marché Exosquelette:

Quels sont les différents facteurs susceptibles d’avoir un impact sur la croissance du marché Exosquelette?

Comment les acteurs du marché étendent-ils leur empreinte sur le marché Exosquelette?

Quelle est la tendance la plus notable qui influence actuellement la dynamique du marché Exosquelette?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché Exosquelette?

Quel marché régional est susceptible de présenter une pléthore d’opportunités pour les acteurs du marché de l’Exosquelette ?

