Analyse du marché des équipements de pêche sportive par taille, stratégies commerciales, part, croissance, tendances, revenus, paysage concurrentiel et prévisions de développement par 

« Global Sports Fishing Equipment Market », ajoute le nouveau rapport de recherche dans la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. L’ équipement de pêche sportiveLe rapport d’étude de marché présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les équipements de pêche sportive. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport Équipement de pêche sportive aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération de rapports sur les équipements de pêche sportive.

Le marché mondial des équipements de pêche sportive était évalué à 4657,5 millions USD en 2021 et devrait atteindre 6133,03 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,5% au cours de la période de prévision 2022-2029.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

L’équipement de pêche sportive comprend essentiellement des articles tels que les cannes à pêche , les hameçons, les lignes, les appâts, les leurres et les plombs, qui sont utilisés à la fois pour la pêche récréative et compétitive. La pêche sans engin, le grappin, l’étourdissement, la pêche à la ligne, le piégeage, la pêche au filet à poche, le chalutage à la senne et le filet maillant sont tous pratiqués à l’aide de ces instruments. Pour attirer, retenir et capturer les poissons, les lignes de pêche sont reliées à des appâts naturels ou artificiels. Ces lignes sont généralement liées à des moulinets pour lancer, filer et pêcher à la mouche, et elles aident à la capture d’énormes poissons et crustacés.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par produit (cannes, moulinets, hameçons, leurres, lignes, montages, têtes plombées, autres), application (pêche en eau douce, pêche en eau salée), canal de distribution (magasins de sport indépendants, magasins de sport franchisés, canaux commerciaux modernes, points de vente directs aux marques grand public) , canaux en ligne directs aux clients), utilisateurs finaux (consommateurs individuels, clubs, organisateurs sportifs) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts EagleClaw (États-Unis), Newell Brands (États-Unis), OKUMA FISHING TACKLE CO., LTD. (Chine), Pure Fishing, Inc., (États-Unis), POKEE FISHING TACKLE (Chine), St. Croix Rods. (États-Unis), Shimano Inc. (Japon), Moonshine Rod Company (États-Unis), Aftco (États-Unis), TICA FISHING TACKLE (Chine), Globeride, Inc. (Japon), , International Electro Medical Co. (Inde), O. Mustad & Son AS (Norvège), KISTLER Custom Fishing Rods (États-Unis), Pride Rods (États-Unis), Rapala VMC Corporation (Finlande) et Gamakatsu USA (États-Unis)

Dynamique du marché des équipements de pêche sportive

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Augmenter la pêche sportive

La popularité croissante de la pêche récréative et la demande croissante d’équipements de pêche sportive personnalisés soutiendront la croissance du marché. La préférence croissante des consommateurs pour les activités récréatives de plein air, associée à la participation croissante aux activités sportives nautiques, amortira également la croissance du marché.

Progrès et innovations dans l’équipement

En outre, les investissements dans des équipements de pêche de haute qualité par les pêcheurs sportifs et les pêcheurs à la ligne pouvant être utilisés à la fois en eau douce et en eau salée généreront des opportunités lucratives pour le marché. De plus, la croissance du marché de la vente au détail en ligne ainsi que le développement de produits innovants par les fabricants qui sont connectés à des capteurs pour localiser et suivre les points chauds de pêche via une application pour smartphone stimuleront également la croissance du marché.

Autres

Les déterminants de la croissance tels que le nombre croissant de campagnes encourageant la pêche sportive devraient également accélérer la croissance du marché. Le nombre croissant d’associations de pêcheurs et de clubs de pêche récréative et les activités promotionnelles agressives des fabricants contribuent également à la croissance du marché. De plus, des facteurs tels que la population millénaire croissante et l’urbanisation rapide devraient alimenter davantage la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Contraintes/Défis

Prix ​​élevés du produit

D’autre part, les coûts élevés associés aux plates-formes de pêche créeront des obstacles à la croissance du marché des équipements de pêche sportive.

Pénurie de lieux de pêche

Le manque de lieux de pêche adéquats mettra à l’épreuve le marché des équipements de pêche sportive.

Les préoccupations environnementales croissantes associées aux engins de pêche abandonnés et les considérations éthiques concernant les activités de pêche limitent également les activités de pêche.

Ce rapport sur le marché des équipements de pêche sportive fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des équipements de pêche sportive, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En octobre 2020, Kistler Rods a annoncé la sortie de ses cannes Kistler GRAPHITE, au prix de 150 $ chacune. L’entreprise offre une garantie de remplacement d’un an sur ces produits, qui sont fabriqués à la main. Kistler RodsTM est un fabricant leader de cannes à pêche artisanales de haute qualité. Les pêcheurs apprécient la pêche avec les produits Kistler Rods car ils sont très sensibles, robustes et bien faits. Les cannes Kistler sont plus faciles à manier et moins fatigantes, en plus elles attrapent plus de poissons.

En décembre 2020, Catch Co. (une plateforme de marque de pêche sportive numérique) a clôturé une levée de fonds de 6 millions de dollars dirigée par l’ancien investisseur Listen Ventures. Il était destiné à promouvoir de nouveaux produits et marques, tels que les abonnements aux articles de pêche, les leurres et les cannes, ainsi que le lancement du site de commerce électronique de Karl’s Bait & Tackle. L’objectif de Catch Co. est de développer des marques de pêche, des produits et des expériences de magasinage exceptionnels pour le pêcheur moderne, et ces fonds les aideront à atteindre cet objectif.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des équipements de pêche sportive: EagleClaw (États-Unis), Newell Brands (États-Unis), OKUMA FISHING TACKLE CO., LTD. (Chine), Pure Fishing, Inc., (États-Unis), POKEE FISHING TACKLE (Chine), St. Croix Rods. (États-Unis), Shimano Inc. (Japon), Moonshine Rod Company (États-Unis), Aftco (États-Unis), TICA FISHING TACKLE (Chine), Globeride, Inc. (Japon), , International Electro Medical Co. (Inde), O. Mustad & Son AS (Norvège), KISTLER Custom Fishing Rods (États-Unis), Pride Rods (États-Unis), Rapala VMC Corporation (Finlande) et Gamakatsu USA (États-Unis)

Segmentation du marché :

Le marché des équipements de pêche sportive est segmenté en fonction du produit, de l’application, du canal de distribution et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Cannes

Moulinets

Crochets

Leurres

Lignes

Plates-formes

Têtes plombées

Autres

Sur la base du produit, le marché des équipements de pêche sportive a été segmenté en cannes, moulinets, hameçons, leurres, lignes, plates-formes, têtes plombées et autres.

Application

Pêche en eau douce

Pêche en eau salée

Sur la base de l’application, le marché des équipements de pêche sportive est segmenté en pêche en eau douce et pêche en eau salée.

Canal de distribution

Points de vente indépendants

Magasins de sport franchisés

Canaux commerciaux modernes

Directement aux points de vente de marques grand public

Directement aux canaux en ligne des clients

Sur la base du canal de distribution, le marché des équipements de pêche sportive est segmenté en points de vente sportifs indépendants, points de vente sportifs franchisés, canaux commerciaux modernes, points de vente directs aux marques grand public et canaux en ligne directs aux clients.

Les utilisateurs finaux

Consommateurs individuels

Clubs

Organisateurs sportifs

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des équipements de pêche sportive est segmenté en consommateurs individuels, clubs et organisateurs sportifs.

Analyse / aperçus régionaux du marché des équipements de pêche sportive

Le marché des équipements de pêche sportive est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, application, canal de distribution et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de pêche sportive sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des équipements de pêche sportive en raison de la forte demande pour les sports de pêche et des dépenses élevées pour les dépenses liées à la pêche. L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait enregistrer une croissance significative en raison de la croissance significative de l’industrie de la pêche et de la consommation croissante de poisson dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Équipement de pêche sportive?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des équipements de pêche sportive?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Équipement de pêche sportive?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Équipement de pêche sportive?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Équipement de pêche sportive auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Équipement de pêche sportive?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

Un moyen absolu de prédire l'avenir est de comprendre les tendances d'aujourd'hui !

