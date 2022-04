Analyse du marché des équipements de lyophilisation couvrant la taille, la part, la croissance, les tendances et les opportunités à venir 2021-2030

Le marché mondial des équipements de lyophilisation détenait une valeur marchande de 1 945,60 millions USD en 2020 et devrait atteindre 3 356,08 millions USD d’ici 2027. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 8,1 % sur la période projetée. Le volume du marché devrait atteindre environ 575 750 unités d’ici 2027.

L’équipement de lyophilisation, également connu sous le nom d’équipement de lyophilisation, aide au processus d’élimination de l’eau, généralement adopté pour la conservation des denrées périssables. Il prolonge la durée de conservation et prépare le matériel pour le transport. Le marché devrait être tiré par la demande croissante de lyophilisation de nouveaux médicaments biologiques et de formulations injectables. En outre, l’augmentation des services de fabrication et de lyophilisation sous contrat, associée à l’adoption croissante de la technologie de lyophilisation pour les matériaux délicats et sensibles de grande valeur, devrait également stimuler la croissance du marché.

Malgré les facteurs déterminants, on estime que les réglementations et politiques gouvernementales strictes associées au coût élevé de la technique de lyophilisation entravent négativement la croissance du marché. L’utilisation croissante de techniques de séchage alternatives, en particulier dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, devrait également freiner la croissance du marché. Pendant la pandémie de COVID-19, le marché a subi un impact négatif en raison de défis dans la chaîne d’approvisionnement et la fabrication.

Influenceurs de croissance :

Demande croissante de lyophilisation de nouveaux médicaments biologiques et formulations injectables

Les produits biologiques sont complexes et doivent être traités et stockés selon des directives strictes de contrôle de la qualité. Ils ont besoin de conditions spécialisées pour préserver l’intégrité de l’activité de la drogue. Selon un article de PCI Synthesis, en août 2019, environ 16 % des 100 meilleurs médicaments sont lyophilisés. Selon la même source, le pourcentage de médicaments biologiques lyophilisés est supérieur à 35 %. Cette demande croissante de lyophilisation de nouveaux médicaments biologiques et formulations injectables devrait stimuler la croissance du marché.

Augmenter les services de fabrication sous contrat et de lyophilisation

Les services de lyophilisation sont adoptés par les sociétés biopharmaceutiques pour garder leurs API et leurs médicaments stériles. De plus, ces entreprises adoptent 2 façons de mettre leurs médicaments sur le marché. L’un de ces moyens est la fabrication sous contrat. Les organisations de fabrication sous contrat ont besoin d’un équipement de lyophilisation pour le transport des médicaments. Par conséquent, l’adoption croissante des services de lyophilisation et des organisations de fabrication sous contrat devrait stimuler la croissance du marché.

Présentation des segments :

Le marché mondial des équipements de lyophilisation est segmenté en fonction du type d’équipement (facteur de forme), de l’échelle de fonctionnement, de la capacité et de l’application.

Par type d’équipement (facteur de forme),

Lyophilisateurs de paillasse Lyophilisateurs

à plateau Lyophilisateurs à

collecteur Lyophilisateurs

rotatifs Lyophilisateurs

mobiles

Pièces et accessoires

Le segment des lyophilisateurs à plateau devrait détenir la plus grande part d’environ 37 % en raison à la demande croissante de services de lyophilisation et de fabrication sous contrat. Le segment des pièces et accessoires devrait croître au TCAC le plus rapide d’environ 8,2 %.

Par échelle d’exploitation,

Lyophilisateurs industriels Lyophilisateurs

commerciaux Lyophilisateurs

de laboratoire Lyophilisateurs

à l’échelle pilote

Le segment des lyophilisateurs industriels devrait détenir la plus grande part de marché et devrait dépasser un volume de 314 000 unités d’ici 2025. Cela est dû à la haut niveau de qualité fourni par l’équipement de lyophilisation à l’échelle industrielle. On estime que le segment des lyophilisateurs de laboratoire connaîtra le taux de croissance le plus rapide d’environ 9,1 % au cours de la période de prévision.

Par capacité,

<10 kg

10-150 kg

150-500 kg

500-1000 kg

>1000 kg

Le segment <10 kg devrait avoir une valeur marchande de 200 millions USD en 2020. On estime que le segment 10-150 kg témoignera le taux de croissance le plus rapide d’environ 9,6 %. Le segment de 150 à 500 kg devrait dépasser un volume de marché de 184 000 d’ici 2023.

Par application,

biotechnologie

Produits chimiques et pharmaceutiques

Transformation et emballage des aliments Produits

laitiers

Légumes et viande

Nutraceutiques

Autres produits agricoles et agroalimentaires

Santé/ Médical

Autres (recherche, conservation)

Le segment de la biotechnologie devrait détenir un volume de marché de 52 132 unités en 2020. Cela est dû à la forte demande d’équipements de lyophilisation par les sociétés de biotechnologie. À l’intérieur, le segment de la transformation et de l’emballage des aliments, le segment des autres produits agricoles et agroalimentaires devrait connaître un taux de croissance de 11 %.

Aperçu régional

En fonction de la région, le marché mondial des équipements de lyophilisation est divisé en Europe, Amérique du Nord, Asie, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L’Asie comprend la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie. La région devrait détenir la plus grande part de marché en raison de la présence d’un grand nombre d’organisations de fabrication sous contrat, en particulier en Inde. L’Asie du Sud-Est comprend la Malaisie, l’Indonésie, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines et le reste de l’Asie du Sud-Est. La région de la Malaisie devrait dépasser un volume de marché de 2500 unités d’ici 2024.

Le marché européen devrait détenir la deuxième plus grande part de marché en raison de la présence d’acteurs majeurs du marché dans la région. La région comprend le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie et le reste de l’Europe. La région britannique détenait une valeur marchande de plus de 44 millions USD en 2020 et la France a connu un taux de croissance de 8,4 % au cours de la période de prévision.

La région nord-américaine comprend les États-Unis, le Canada et le Mexique. La région Moyen-Orient et Afrique comprend l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud et le reste de la MEA. La région sud-américaine comprend l’Argentine, le Brésil et le reste de l’Amérique du Sud.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des équipements de lyophilisation comprennent Azbil Corporation, Biopharma Process Systems Ltd., BCHI Labortechnik AG, Cryotec Fr, Cuddon Freeze Dry, Freeze Drying Systems Pvt. Ltd, Freezedry Specialties, Inc., GEA Group, HOF Enterprise Group, Industria Macchine Automatiche SpA, Labconco Corporation, Lyophilization Systems Ltd., MechaTech Systems Ltd., Millrock Technology, Inc., OPTIMA Packaging Group GmbH, Scala Scientific BV, SP Industries , Inc., Tofflon Science and Technology Co. Ltd, Zirbus Technology GmbH et d’autres acteurs de premier plan.

La part de marché approximative des 5 meilleurs joueurs est proche d’environ 35 %. Ces acteurs du marché sont impliqués dans des collaborations, des fusions et acquisitions et des lancements de nouveaux produits pour renforcer leur présence sur le marché. Par exemple, en mars 2021, GEA refrigeration technologies a ouvert sa nouvelle succursale de service à Patterson, en Californie, aux États-Unis, l’entreprise visant à améliorer l’expérience de ses clients grâce à ce centre de service.

Le rapport sur le marché mondial des équipements de lyophilisation fournit des informations sur les pointeurs ci-dessous:

Pénétration du marché : Fournit des informations complètes sur le marché offertes par les principaux acteurs

Développement du marché : Le rapport propose des informations détaillées sur les marchés émergents lucratifs et analyse la pénétration sur les segments matures des marchés

Diversification du marché : Fournit des informations détaillées sur les zones géographiques inexploitées, les développements récents, et investissements

Évaluation du paysage concurrentiel: fusions et acquisitions, certifications, lancements de produits sur le marché mondial des équipements de lyophilisation ont été fournis dans ce rapport de recherche. En outre, le rapport met également l’accent sur l’analyse SWOT des principaux acteurs.

Développement de produits et innovation : le rapport fournit des informations intelligentes sur les technologies futures, les activités de R&D et les développements de produits révolutionnaires

Le rapport sur le marché mondial des équipements de lyophilisation répond à des questions telles que:

Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial des équipements de lyophilisation?

Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché mondial des équipements de lyophilisation au cours de la période d’évaluation?

Quels sont les produits/segments/applications/domaines dans lesquels investir au cours de la période d’évaluation sur le marché mondial des équipements de lyophilisation?

Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché mondial des équipements de lyophilisation?

Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché mondial des équipements de lyophilisation?

Quelle est la part de marché des principaux acteurs sur le marché mondial des équipements de lyophilisation ?

Quels modes et mouvements stratégiques sont considérés comme favorables pour entrer sur le marché mondial des équipements de lyophilisation?

