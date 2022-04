Analyse du marché des énergies renouvelables, taille, part, croissance, tendances et prévisions 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des énergies renouvelables. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les énergies renouvelables présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

L’urbanisation rapide a alimenté les besoins en énergie pour le bon fonctionnement du mode de vie moderne. On assiste à une poussée de la demande d’énergies renouvelables avec l’épuisement progressif des modes de production d’électricité conventionnels comme le thermique. En Inde, le solaire et l’éolien sont les sources d’énergie renouvelables les plus populaires. Le Ministère des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) réglemente le marché. Certains des principaux producteurs sont Adani Power Limited, The Tata Power Company Limited, ReNew Energy Global Plc et JSW Energy Limited.

Aperçu du marché :

En 2021, les investissements sur le marché des énergies renouvelables ont augmenté au cours de la période d’avril à septembre, atteignant ~ 1,00 trn INR. La capacité d’énergie renouvelable installée cumulée (hors grande hydraulique) s’élevait à 92,54 GW en janvier 2021. Elle devrait augmenter dans les années à venir, avec un taux de croissance de 13,15 % entre 2021 et 2026. Le gouvernement a entrepris divers plans et programmes pour augmenter capacité et promouvoir la croissance des énergies renouvelables.

Informations sectorielles :

Le marché est segmenté en solaire, éolien, petite hydraulique et bioénergie. Au cours de l’exercice 2020, l’Inde s’est classée quatrième pour l’énergie éolienne et renouvelable et cinquième pour la capacité installée d’énergie solaire. La capacité de l’énergie solaire a été multipliée par plus de 15 au cours des sept dernières années. Le gouvernement promeut largement les projets d’énergie éolienne dans tout le pays avec l’aide de plusieurs investissements du secteur privé. Le ministère promeut des conceptions efficaces de moulins à eau pour les services publics mécaniques et la production d’électricité et met en place des microprojets hydel jusqu’à 100 KW pour l’électrification des villages reculés. Environ 32 % de l’énergie primaire provient de la biomasse et une grande partie de la population en dépend.

Analyse d’impact COVID-19 :

Pendant la pandémie, le secteur des énergies renouvelables a été frappé par de multiples chocs de demande et d’offre. Cependant, l’impact sur le secteur des énergies renouvelables a été relativement modéré, le gouvernement ayant annoncé une série de mesures d’allègement au cours de la période 2020-2021. La demande des consommateurs commerciaux et industriels (C&I) avait diminué d’environ 18 % au cours de la période 2020-2021, tandis que celle des consommateurs résidentiels avait augmenté de 5 % à 7 %. La baisse globale de la demande d’électricité a entraîné un ralentissement de la croissance des marchés. Par conséquent, le gouvernement a introduit diverses mesures politiques, notamment des appels d’offres, la construction de projets énergétiques et des plans d’expansion pour atténuer l’impact de COVID-19.

