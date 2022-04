Analyse du marché des emballages métalliques 2022, segments, taille, part, croissance de l’industrie et tendances récentes par prévision jusqu’en 2027

Taille du marché de l’emballage métallique – 129,42 milliards USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 3,3%, tendances du marché – forte demande des pays en développement.

Le marché mondial de l’emballage métallique devrait atteindre 168,45 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La sensibilisation croissante des clients à la santé pour les emballages métalliques durables, associée au blindage et à la protection des articles contre la détérioration, avec un bien-être et une capacité de support démontrés, stimule la croissance du marché. Cependant, les préoccupations environnementales croissantes concernant la réutilisation des matériaux métalliques et l’appropriation des bouteilles en polyéthylène haute densité (HDPE) et en polyéthylène téréphtalate (PET) entravent la demande du marché.

L’urbanisation rapide a changé le mode de vie des individus et, par conséquent, a élargi l’omniprésence de la sélection croissante de fûts et de barils par différentes entreprises, par exemple, les peintures et les revêtements et les entreprises composées, augmentant la demande pour le produit du marché. Cependant, la demande croissante d’emballages en plastique dans le secteur alimentaire pourrait entraver la croissance du marché dans les années à venir.

Demander un échantillon de ce rapport de recherche @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/3133

L’utilisation d’emballages métalliques est soutenue par le ministère du Commerce, le ministère de la Consommation, de l’Alimentation et de la Distribution publique, le ministère de la Santé et du Bien-être familial du gouvernement indien , et Metal Container Manufacturers Association of India (MCMA), car le marché de l’emballage en Inde est le principal soutien du segment de l’assemblage général, ce qui stimule la demande du marché. Le ministère des textiles du gouvernement indien a étendu la limite pour les sacs en polyéthylène haute densité (PEHD) ou en polypropylène (PP) pour couvrir les problèmes actuels d’emballage des céréales alimentaires. De plus, d’autres pays comme la Chine, le Japon et les États-Unis sont également soutenus par leur gouvernement respectif, ce qui les aide à conserver leur position sur le marché et à augmenter le potentiel d’augmentation des dépenses dans le secteur Emballage métallique. La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en raison de l’augmentation de l’utilisation des emballages métalliques.

L’impact du COVID-19 :

à mesure que la crise du COVID-19 s’aggrave, les fabricants modifient rapidement leurs pratiques et leurs priorités d’achat pour répondre à la demande requise d’une pandémie, ce qui a réduit le besoin d’emballages sur le marché. Dans quelques mois, il y aura une série de chocs positifs et négatifs, à mesure que les fabricants et leurs fournisseurs répondront aux besoins changeants des fournisseurs. Avec une situation mondiale malheureuse, les économies dépendantes des exportations de nombreuses régions semblent vulnérables. Les marchés mondiaux de l’emballage métallique sont remodelés par les effets de cette pandémie, certains fournisseurs fermant ou réduisant leur production, en raison d’un manque de demande du marché en aval. Alors que certains voient leur production suspendue par les gouvernements de leurs pays respectifs par mesure de précaution pour lutter contre la propagation du virus. Dans certaines régions, les marchés se concentrent sur une plus grande localisation, en examinant la gravité de l’épidémie et les actions qui en découlent par les autorités nationales individuelles. Dans ces circonstances, les conditions de marché dans les régions d’Asie-Pacifique ont été très fluides, déclinant chaque semaine, ce qui rend difficile sa stabilisation.

Connectez-vous avec un expert pour la personnalisation de Report @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/3133

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

sur la base des matériaux, l’aluminium devrait croître avec un TCAC de 3,8 % au cours de la période de prévision, en raison des avantages des emballages en aluminium , comme une obstruction imperméable à la lumière, aux rayons ultraviolets, aux vapeurs d’eau, aux huiles et graisses et à l’oxygène, ce qui le rend approprié pour une utilisation dans une variété d’applications.

Sur la base du produit, les fûts et fûts devraient croître avec un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision en raison d’une sélection croissante de fûts et de fûts par différentes entreprises, par exemple, des peintures et des revêtements et des entreprises composées, ce qui le rend adapté à une variété de applications.

L’application alimentaire et des boissons a contribué à la plus grande part de marché en 2019 et devrait croître à un taux de 3,2 % au cours de la période de prévision. L’industrie agroalimentaire de la région Amérique du Nord est le principal actionnaire du marché de l’emballage métallique, détenant environ 31,0 % du marché par rapport aux divisions des autres régions pour l’année 2027.

L’Amérique du Nord a dominé le marché de l’emballage métallique. L’accent constant de la région sur les procédures rentables et innovantes adoptées dans la région est le moteur du marché. La région Amérique du Nord détient environ 37,0 % du marché de l’emballage métallique, suivie de l’Europe, qui détient environ 29,0 % du marché en 2019.

Les principaux participants sont Ardagh Group, Tata Steel Packaging, Silgan Holdings, Amcor Ltd., Ball Corporation, Rexam Plc., Alcoa Inc., Toyo Seikan Kaisha Ltd., Emballator Metal Group et CCL Industries Inc., entre autres.

Acheter maintenant @ https://www.reportsanddata.com/report-pricing/3133

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de l’emballage métallique en fonction des matières premières, du produit, de l’application et de la région :

perspectives des matières premières (Volume, Kilo Tonnes; 2017-2027) (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Acier

Aluminium

Étain

Autres

Perspectives du produit (Volume, Kilo Tonnes; 2017-2027) (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Canettes

Caps & Closures

Barils et tambours

Autres

Application Outlook (Volume, Kilo Tonnes ; 2017-2027) (Revenu, USD Billion ; 2017-2027)

Agroalimentaire

Santé

Soins personnels

Construction

Autres

Perspectives régionales (Volume, Kilo Tonnes ; 2017-2027) (Revenu, USD milliards ; 2017-2027)

Amérique du Nord Unis

Europe Uni France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

MEA

Amérique latine Brésil



Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quel est le taux de croissance du marché de l’emballage métallique ? Quelle est la valeur marchande prévue de l’industrie des emballages métalliques d’ici 2027?

Quels sont les principaux moteurs de croissance et facteurs de restriction du marché Emballage métallique?

Quelles sont les principales opportunités et perspectives de croissance de l’industrie Emballage métallique au cours de la période de prévision?

Quelle région devrait afficher une croissance significative dans les années à venir ?

Obtenez la table des matières de ce rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/metal-packaging-market/toc

À propos de Reports and Data :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de nombreux secteurs, notamment la santé, la technologie, la chimie, l’électricité et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs