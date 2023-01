Analyse du marché des emballages de commerce électronique au Japon par taille – Stratégies de développement des entreprises, facteurs clés de croissance et prévisions d’analyse de la plus grande part de l’industrie

« Marché de l'emballage du commerce électronique au Japon », le nouveau rapport de recherche ajoute dans la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s'étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures.

Le déplacement de la préférence d’achat vers le commerce en ligne en raison de la commodité et de la popularité croissante des emballages intelligents sont quelques-uns des moteurs qui devraient stimuler la demande d’ emballages pour le commerce électronique sur le marché. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’emballage du commerce électronique devrait atteindre la valeur de 13 396,98 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 16,0 % au cours de la période de prévision. Les « boîtes » représentent le segment de produits le plus important sur le marché respectif, en raison de l’augmentation de la demande d’emballages de commerce électronique. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Obtenez PDF Broacher of Japan E-commerce Packaging Market Research Report à https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=japan-e-commerce-packaging-market

Définition du marché

L’emballage du commerce électronique est un élément essentiel de l’image de marque. Le premier contact naturel du client avec une marque particulière s’occupe souvent du colis qui lui est livré lors d’un achat en ligne. Il s’agit d’une occasion rare pour les entreprises de créer un bon impact et de renforcer ou de ruiner leur image de marque. En raison d’emballages cassés ou de mauvaise qualité, les emballages haut de gamme peuvent fidéliser les clients. Encore plus fort par les récents détaillants en ligne tiers faisant de la publicité sur leurs produits. Les professionnels de l’industrie s’attendent à ce que d’autres magasins de détail et sociétés de distribution adoptent ce modèle. L’emballage augmentera les revenus et intégrera des formes innovantes de marketing et de marques croisées.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volume en millions d’unités Segments couverts Par produit (boîtes, emballages de protection, enveloppes de sécurité, rubans et étiquettes, paquets, papiers à bulles, autres), matériaux (verre, papier, bois, plastique, métal, autres), technologie d’impression (impression flexographique, impression numérique, impression lithographique laminée , lithographie offset, impression numérique, autres), application (électronique et biens de consommation, vêtements et accessoires, cosmétique, soins à domicile et soins personnels, aliments et boissons, ameublement, pièces automobiles, soins de santé, biens de loisirs, autres), utilisateur final (Détaillants traditionnels du commerce électronique, sociétés tierces et de logistique, détaillants physiques, détaillants spécialisés, autres) Pays couvert Japon Acteurs du marché couverts International Paper (Tennessee, États-Unis), NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. (Tokyo, Japon), Mondi (Addlestone, Royaume-Uni), Amcor Plc (Zürich, Suisse), Sealed Air (Caroline du Nord, États-Unis), Rengo Co., Ltd. (Osaka, Japon), AptarGroup, Inc. (Illinois, États-Unis) ), WestRock Company (Géorgie, États-Unis), Yamakoh, Co., Ltd. (Kyoto, Japon), CHUOH PACK INDUSTRY CO., LTD. (Honshu, Japon), Holmen Iggesund (Iggesund, Suède), entre autres.

Cadre réglementaire

Réglementation de l’emballage et de l’étiquetage au Japon – Les services des douanes sont très exigeants quant à la qualité de l’emballage et de l’étiquetage . Un emballage, un marquage et un étiquetage corrects sont essentiels pour faciliter le dédouanement au Japon. En règle générale, l’étiquetage de la plupart des produits importés n’est pas exigé au stade du dédouanement, mais au point de vente. Par conséquent, il est courant qu’un importateur japonais appose une étiquette sur un produit importé après son dédouanement. L’emballage dans la paille est interdit au Japon.

La dynamique du marché du marché des emballages de commerce électronique comprend:

Moteurs / opportunités sur le marché de l’emballage du commerce électronique

Déplacement de la préférence d’achat vers en ligne en raison de la commodité

La commodité est la pierre angulaire du commerce électronique et l’une des principales raisons de l’essor des achats en ligne au cours des dernières années. Les achats en ligne offrent une méthode d’argent de votre choix pour les achats et là où c’est approprié et même pour récupérer l’article en utilisant un processus pratique.

Demande croissante d’emballages secondaires et d’emballages de protection pour les produits électroniques

Alors que le commerce électronique passe d’un réseau de distribution existant à un réseau de clients fragmenté, un système moderne d’initiatives est en cours de création pour fournir une exécution directe afin de satisfaire différents critères. Une meilleure compréhension de ces transformations permettra d’améliorer le développement de stratégies réactives. S’assurer que les impacts non intentionnels sont évités reste essentiel. Pour cela, la communication et la coordination autour de la chaîne d’approvisionnement sont importantes. En travaillant ensemble, l’industrie peut profiter de cette opportunité pour intégrer la durabilité dans les chaînes d’approvisionnement beaucoup plus tôt dans son développement.

Popularité croissante des emballages intelligents

Les consommateurs attendent une ouverture intelligente et des emballages faciles à ouvrir sans utiliser d’outils. Une bande de déchirure est préférable et l’emballage doit être ouvert. Les marchandises doivent être bien livrées, de préférence avec une touche personnelle, qui donne l’impression que quelqu’un emballe particulièrement le colis pour elles. Les articles doivent arriver en parfait état sans matériau de remplissage excessif ni espace, car ils sont bien protégés. Ceci est particulièrement important car les consommateurs cherchent à trouver des solutions durables en matière de produits et d’emballages.

Contrairement à tout ce que le monde a jamais vu dans la crise du COVID-19, les pays, les institutions et les chefs d’entreprise sont confrontés à des choix difficiles avec des niveaux d’incertitude sans précédent. À court terme, l’orientation est cruciale, que la crise se précise et que l’ordre social et économique se façonne constamment comme pour de nombreuses catastrophes récentes, l’avenir est devenu la situation. Les tendances de la société évoluent rapidement à mesure que nous travaillons, apprenons, achetons et utilisons la technologie. Alors que ces évolutions se sont déjà formées avant la crise, nous assistons à une escalade contribuant à une nouvelle crise normale. Bien qu’une réaction à court terme soit importante à vivre, les gagnants seront pris sur le long terme.

Contraintes / Défis rencontrés par le marché de l’emballage de commerce électronique

L’augmentation des coûts d’emballage pour les entreprises de commerce électronique a réduit leur résultat net

Les consommateurs sont beaucoup plus conscients de leur impact et ils veulent acheter des décisions sur ce que leurs entreprises veulent faire pour compenser l’impact de leurs opérations. Cependant, il est nécessaire que vous preniez en compte, ce faisant, les déclencheurs de la hausse des prix moyens des emballages et les différents aspects par lesquels ils peuvent être compensés. Il est important de profiter des services à valeur ajoutée disponibles, de rendre le fonctionnement de l’emballage plus difficile, d’assurer une qualité optimale et de profiter de services à valeur ajoutée acceptables.

Le rapport coût-bénéfice est une préoccupation pour les fabricants

Les entreprises utilisent les services électroniques Internet (e-services) pour attirer des clients, partager des informations commerciales, maintenir des liens commerciaux et effectuer des transactions commerciales. Aux premiers stades de l’utilisation des services électroniques, les organisations n’ont aucune connaissance des faits ni aucune prise de conscience concernant leurs impacts sociaux et d’entreprise. Les entreprises ont également acquis une expertise similaire grâce à de nombreuses années d’expérience dans les services électroniques. Il est urgent d’évaluer les coûts de la mise en ligne des services par rapport aux avantages de l’adoption des services électroniques et d’identifier l’impact sur les relations de l’entreprise avec les clients des services électroniques grâce à une utilisation innovante des services électroniques.

DEVELOPPEMENTS récents

En mars 2022, Rengo Co., Ltd. a remporté trois prix dans deux catégories du 61e Concours japonais d’emballage (2022JPC) que la Fédération japonaise des industries de l’imprimerie parraine. Cette réalisation aidera l’entreprise à obtenir la reconnaissance.

En avril 2022, Amcor Rigid Packaging (ARP) et Danone ont lancé une bouteille 100 % recyclable pour la marque d’eau Villavicencio. Il est fabriqué à partir de contenu 100% recyclé et a une empreinte carbone réduite de 21% par rapport à l’ancienne bouteille. Ce développement attirera de nouveaux clients à la recherche de produits innovants.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché japonais des emballages pour le commerce électronique: International Paper, NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD., Mondi, Amcor Plc, Sealed Air, Rengo Co., Ltd., AptarGroup, Inc., WestRock Company, Yamakoh, Co ., Ltd., CHUOH PACK INDUSTRY CO., LTD. et Holmen Iggesund

Accédez au rapport complet (y compris les graphiques, les graphiques et les chiffres) sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/japan-e-commerce-packaging-market

Segmentation du marché :

Le marché de l’emballage du commerce électronique est segmenté en fonction du produit, des matériaux, de la technologie d’impression, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Des boites

Emballage de protection

Rubans et étiquettes

Papier bulle

Enveloppes de sécurité

Paquets

Autres

Sur la base des produits, le marché japonais des emballages de commerce électronique est segmenté en boîtes, emballages de protection, enveloppes de sécurité, rubans et étiquettes, paquets, papier bulle, etc.

Matériaux

Plastique

Papier

Bois

Métal

Un verre

Basé sur les matériaux, le marché japonais de l’emballage du commerce électronique est segmenté en verre, papier, bois, plastique, métal et autres.

Technologie d’impression

Impression flexo

Impression numérique

Impression Litho Laminée

Lithographie Offset

Autres

Basé sur la technologie d’impression, le marché japonais des emballages de commerce électronique est segmenté en impression flexo, impression numérique, impression sur stratifié litho, lithographie offset, impression numérique, etc.

Application

Électronique et biens de consommation

Vêtements et accessoires

Cosmétique, soins à domicile et soins personnels

Aliments et boissons

Ameublement

Pièces automobiles

Soins de santé

Marchandises de loisirs

Autres

Sur la base de l’application, le marché japonais de l’emballage du commerce électronique est segmenté en électronique et biens de consommation, vêtements et accessoires, cosmétiques, soins à domicile et soins personnels, aliments et boissons, ameublement, pièces automobiles, soins de santé, produits de loisirs et autres.

Utilisateur final

Détaillants traditionnels du commerce électronique

Entreprises tierces et de logistique

Détaillants de brique et de motar

Détaillants spécialisés

Autres Basé sur l’utilisateur final, le marché japonais de l’emballage du commerce électronique est segmenté en détaillants de commerce électronique traditionnels, sociétés tierces et de logistique, détaillants physiques, détaillants spécialisés et autres.

Pour voir l’analyse détaillée du rapport, rendez-vous sur https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/japan-e-commerce-packaging-market

Analyse / aperçus régionaux du marché de l’emballage de commerce électronique au Japon

Le paysage concurrentiel du marché Emballage e-commerce fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, la dominance des applications . Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des emballages de commerce électronique.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=japan-e-commerce-packaging-market

Quel sera le rythme de développement du marché du marché des emballages de commerce électronique au Japon?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché du Emballage E-commerce au Japon?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

– Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Japon E-commerce Emballage?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Emballage e-commerce au Japon?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Japon E-commerce Emballage auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries Japon E-commerce Emballage?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

