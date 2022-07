Analyse du marché des emballages à paroi mince 2021 : Un bref examen de la taille, de la part, des tendances futures, de la croissance et de la croissance future 2028  

La du marché mondial des emballages à paroi mince devrait atteindre 70,92 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de revenus stable de 4,5 % sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché des emballages à parois minces peut être attribuée à la demande croissante de solutions d’emballage plus avancées de la part de l’industrie agroalimentaire. En outre, l’utilisation croissante des applications et des sites Web de commerce électronique pour commander des aliments et des boissons devrait soutenir la croissance des revenus du marché mondial des parois minces dans une large mesure dans un avenir proche. Les emballages à parois minces sont largement utilisés dans l’industrie agroalimentaire car ils constituent une option idéale pour stocker des produits laitiers et alimentaires surgelés et sont largement utilisés pour les livraisons via des plateformes de commerce électronique.

Le rapport sur le marché Emballage à paroi mince contient une analyse approfondie des revenus historiques, actuels et prévus pour chaque secteur vertical, segment, industries d’utilisation finale, applications et régions. Il analyse l’impact de la pandémie sur le paysage économique. et les réglementations gouvernementales de chaque région. Il étudie également les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité économique induites par la pandémie et propose une évaluation actuelle et future de l’impact de la pandémie sur le marché mondial et régional de l’emballage à paroi mince.

Méthodologie

de recherche Emergen Research suit une méthodologie cohérente pour réduire les erreurs résiduelles à un niveau minimum en affinant la portée, en validant par des informations primaires et en alimentant la base de données interne sur une base régulière. Un modèle dynamique est formulé pour capturer les fluctuations régulières du marché et, par conséquent, être mis à jour avec tout changement dans la dynamique du marché. Les paramètres et les variables impliqués dans la recherche varient en fonction des marchés individuels et, plus important encore, les informations sur la demande et l’offre sont incluses dans le modèle pour identifier l’écart du marché.

Nos exemples de rapports gratuits comprennent :

une analyse approfondie de l’industrie, une introduction, un aperçu et une épidémie de pandémie de COVID-19.

Fournir des conseils par chapitre sur demande 2021 Analyse régionale mise à jour avec représentation graphique des tendances, de la taille et de la part, comprend une liste mise à jour des figures et des tableaux.

Le rapport mis à jour inclut les principaux acteurs du marché avec leur volume de ventes, leur stratégie commerciale et leur analyse des revenus en utilisant la méthodologie Emergen Research.

Concurrence sur le marché des emballages à paroi mince :

Le rapport sur le marché des emballages à paroi mince contient des informations sur les lancements de produits, la durabilité et les perspectives des principaux fournisseurs, tels que : Berry Global Group, Amcor, Silgan Holdings, Reynolds Group Holdings, RPC Group PLC, Paccor GmbH , Greiner Packaging International, IIip SRL, Double H Plastics et Mold-Tek Packaging.

Quel est l’objectif du rapport ?

Sur la base de divers indicateurs, la croissance d’une année sur l’autre (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée sont proposés.

Un aperçu du marché basé sur la portée géographique, la segmentation du marché et les performances financières des principaux acteurs est présenté dans le rapport.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et la portée future du marché en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Les différents paramètres accélérant la croissance de Market sont intégrés dans le rapport de recherche.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché au cours de la période de prévision.

Quelques faits saillants du rapport

En mai 2021, SABIC et KraussMaffei ont collaboré pour le développement d’un emballage innovant à paroi mince à Le centre d’application d’emballages à paroi mince de KraussMaffei récemment agrandi en Suisse. Le centre permettra un engagement étroit avec les équipementiers et les clients afin de renforcer les collaborations dans l’industrie de l’emballage à paroi mince.

Parmi les segments de types de produits, le segment des bocaux devrait enregistrer un taux de croissance des revenus très rapide au cours de la période de prévision en raison du faible risque de dommages physiques et de contamination potentielle grâce à l’utilisation de bocaux emballés à paroi mince. En outre, l’adoption croissante des pots pour l’emballage des confiseries, des articles de boulangerie, des condiments, des cosmétiques, des produits de soins personnels et des médicaments stimule davantage la croissance des revenus de ce segment.

Parmi les segments de processus de production, le segment du moulage par injection représentait une part de revenus comparativement plus importante sur le marché mondial en 2020, en raison de l’adoption croissante du processus de fabrication d’emballages alimentaires en plastique, de produits médicaux jetables, d’emballages d’appareils, de récipients en plastique et de couvercles, entre autres. . Le moulage par injection est un processus de production à faible coût et plus rapide, avec une productivité et une uniformité accrues.

le marché mondial des emballages à paroi mince en fonction du type de produit, du processus de production, du matériau, de l’application et de la région :

de produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Emergen

Research

segmenté

a

Perspectives

du

typeChiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Moulage par injection

Thermoformage

Matériel Outlook (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Polyéthylène haute et basse densité

Polypropylène (PP)

Polystyrène (PS)

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Polyéthylène téréphtalate (PET)

Application Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Boissons

Alimentaire

Pharmaceutique

Cosmétique

Autres

Répartition

géographique des principaux acteurs du marché de l’emballage à paroi mince présents dans les régions clés d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine , et Moyen-Orient et Afrique. Le rapport offre des informations précieuses sur la taille du marché, la part, le taux de croissance, le taux de production et de consommation, le rapport offre/demande, les importations/exportations, la contribution aux revenus et les stratégies adoptées par les principales entreprises situées dans chaque région. Dans l’ensemble, le rapport offre un aperçu approfondi des tendances actuelles et émergentes du marché Emballage à paroi mince, ainsi que du taux de croissance prévu sur la période de prévision.

