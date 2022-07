Analyse du marché des drogues psychédéliques, taille, part, tendances à la hausse et recherche de nouvelles technologies jusqu’en 2029

Un rapport d’étude de marché convaincant aide les entreprises dans tous les domaines du commerce à prendre des décisions supérieures, à aborder les questions commerciales les plus difficiles et à réduire le risque d’échec. Cela leur fournit également de meilleures informations sur le marché avec lesquelles ils peuvent conduire l’entreprise dans la bonne direction. Le rapport se concentre sur de nombreux aspects liés à l’industrie et au marché. Certaines de ces stratégies sont les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les partenariats, les coentreprises et les acquisitions. Étant donné que les entreprises peuvent obtenir des avantages extrêmes avec les différents segments couverts dans le rapport d’étude de marché, chaque élément du marché est touché.

Le marché mondial des drogues psychédéliques augmente progressivement avec un TCAC sain au cours de la période de prévision 2019-2026. La prévalence croissante de la dépression dans le monde et l’augmentation des désignations spéciales des autorités réglementaires à l’entreprise pour accélérer le processus de développement sont les facteurs clés de la croissance du marché.

Principaux acteurs

COMPASS, The Emmes Company, LLC, Klarisana, AstraZeneca, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Pfizer Inc, Mylan NV, Merck & Co., Inc, Alkermes, ALLERGAN, H. Lundbeck A/S entre autres.

Définition du marché : marché mondial des drogues psychédéliques

Les drogues psychédéliques sont également connues sous le nom de psychédéliques sont la classe des drogues hallucinogènes comprenant à la fois les hallucinogènes classiques ainsi que les drogues dissociatives qui sont utilisées à des fins récréatives, pour modifier et améliorer la perception sensorielle, élever les sautes d’humeur, le processus de pensée, le niveau d’énergie favorisant les expériences spirituelles. Les drogues psychédéliques ont été utilisées expérimentalement pour le traitement psychologique et sont capables de contrôler l’esprit, maintenant ainsi la paix.

Selon les statistiques publiées dans notre World in Data 2017, le fardeau mondial des troubles mentaux et liés à la consommation de substances était de 122,76 millions. L’augmentation des cas de troubles mentaux et l’accélération de la demande de nouvelles thérapies sont les moteurs de la croissance de ce marché.

Les médicaments psychédéliques sont la catégorie des produits pharmaceutiques thérapeutiques responsables de l’incitation à des expressions psychédéliques chez le patient consommant ces médicaments à l’aide de l’agonisme des récepteurs de la sérotonine. Il en résulte par la suite un certain nombre de changements dans les fonctions visuelles et auditives du consommateur. Cette altération de la fonction corporelle est également associée à des modifications de la conscience provoquant un changement d’état d’esprit chez les patients. La majorité des drogues produites pour ces fonctions sont développées à partir du LSD, de l’ecstasy, de la kétamine, entre autres.

Le marché des médicaments psychédéliques est en croissance en raison de l’augmentation de la prévalence de la dépression dans le monde, de l’augmentation de la désignation spéciale de l’autorité de réglementation ; les effets de ces facteurs sont mentionnés ci-dessous :

Augmentation de la prévalence de la dépression dans le monde : les drogues psychédéliques sont utilisées pour le traitement de différentes variantes de la dépression et d’autres indications cliniques, bien que l’accent soit mis sur le traitement de la dépression et d’autres types de troubles mentaux. Cela est dû à leur capacité à invoquer des changements de conscience en modifiant le fonctionnement visuel et auditif des consommateurs. Par conséquent, le volume croissant de dépression chez les patients affecte directement le potentiel de croissance du marché.

Augmenter la désignation spéciale de l’autorité de réglementation : Un autre facteur important derrière le potentiel de croissance élevé du marché est que les différentes autorités régionales fournissant une désignation spécialisée à ces catégories de médicaments aident à rationaliser le processus d’approbation en fournissant les exigences spécifiques requises du médicament pour son approbation plus rapidement. .

Homologation des produits et mise en place de centres de recherche spécialisés :

En septembre 2019, l’Université Johns Hopkins a annoncé le lancement du « Center for Psychedelic and Consciousness Research », avec le centre chargé de tester l’efficacité et l’efficacité de l’utilisation de composés psychédéliques de différentes variantes pour le traitement des problèmes de santé mentale. Le centre est le premier établi aux États-Unis et a été financé par environ 17 millions de dollars de dons. Le centre fournira également des informations et des connaissances aux étudiants qui les forment dans le domaine des sciences psychédéliques.

En mars 2019, la FDA américaine a annoncé qu’elle avait approuvé le spray nasal « Spravato (esketamine) » en association avec un antidépresseur oral aidant à rectifier la dépression chez les adultes qui n’ont pas été traités avec d’autres méthodes thérapeutiques. Cependant, le spray nasal serait disponible via un système de distribution restreint tout en étant soumis à une «stratégie d’évaluation et d’atténuation des risques (REMS)». Le médicament développé par Janssen Pharmaceuticals, Inc est la première approbation de l’eskétamine par la FDA américaine pour toute indication.

Le marché est segmenté sur la base de l’application en tant que trouble dépressif majeur, dépression résistante, trouble panique, trouble de stress post-traumatique, dépendance aux opiacés et autres. Les drogues ont été segmentées en LSD, ecstasy, phencyclidine, GHB, kétamine, ayahuasca, salvia, psilocybine et autres. La voie d’administration a été segmentée en orale, injectable et par inhalation. Le canal de distribution a été classé en détaillants directs, pharmacies en ligne et autres. Les utilisateurs finaux ont été segmentés en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

« Selon Data Bridge Market Research, le marché mondial des drogues psychédéliques devrait croître avec un TCAC sain au cours de la période de prévision de 2019 à 2026″

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont COMPASS, The Emmes Company, LLC, Klarisana, AstraZeneca, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Pfizer Inc, Mylan NV, Merck & Co. , Inc, Alkermes, ALLERGAN, H. Lundbeck A/S entre autres.

Avec l’objectif des autorités de travailler aux côtés des organisations de recherche spécialisées et des fabricants de produits pharmaceutiques pour réduire le temps nécessaire au développement et à la commercialisation de médicaments psychédéliques pour le traitement de différentes indications. Ces partenariats entre différentes autorités et acteurs du marché se traduisent par des développements de médicaments plus rapides, des approbations de produits et une commercialisation ultérieure, aidant à résoudre un besoin cliniquement non satisfait de différents patients.

Marché mondial des drogues psychédéliques par application (trouble dépressif majeur, dépression résistante, trouble panique, trouble de stress post-traumatique, dépendance aux opiacés et autres), médicaments (acide lysergique diéthylamide, 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine, phencyclidine, acide gamma hydroxybutyrique, kétamine, ayahuasca) , salvia, psilocybine et autres), voie d’administration (orale, injectable et inhalation), canal de distribution (détaillants directs, pharmacies en ligne et autres), utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Facteurs de marché

L’augmentation de la prévalence de la dépression dans le monde peut agir comme un moteur de la croissance de ce marché

Le traitement de la dépendance aux drogues psychédéliques peut également stimuler la croissance du marché

L’évolution du style de vie et l’exigence d’une qualité de vie améliorée et meilleure propulsent la croissance du marché

Augmenter la désignation spéciale de l’autorité de réglementation peut stimuler la croissance du marché

Contraintes du marché

La réglementation lourde et stricte imposée par le gouvernement pour commercialiser les drogues psychédéliques entrave la croissance du marché

Une préférence élevée pour les thérapies non thérapeutiques par rapport aux thérapies pharmacologiques peut également entraver la croissance du marché

Le faible profil d’efficacité et de sécurité des interventions existantes limite également la croissance du marché

Segmentation : Marché mondial des drogues psychédéliques

Par demande

Trouble dépressif majeur

Dépression résistante

Trouble panique

Trouble de stress post-traumatique

Dépendance aux opiacés

Les autres

Par les médicaments

Diéthylamide d’acide lysergique (LSD)

3,4-Méthyl​Enedioxy​Métamphétamine (Ecstasy)

Phencyclidine

Acide gamma hydroxybutyrique (GHB)

Kétamine

Ayahuasca

Salvia

Psilocybine

Les autres

Par voie d’administration

Oral

Injectables

Inhalation

Par canal de distribution

Détaillants directs

Pharmacies en ligne

Les autres

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Les autres

Développements clés sur le marché :

En octobre 2018, COMPASS a reçu la désignation de thérapie révolutionnaire de la FDA pour la thérapie à la psilocybine pour le traitement de la dépression résistante. Avec la désignation Breakthrough Therapy, l’entreprise peut obtenir toutes les caractéristiques de désignation accélérée et l’engagement et les conseils de la FDA garantissant un programme de développement de médicaments efficace

En août 2018, COMPASS a reçu l’approbation d’une nouvelle demande de médicament de la part de la FDA pour la thérapie à la psilocybine pour le traitement de la dépression résistante. Si l’essai réussit, il modifiera le paysage du traitement des patients souffrant de dépression résistante

Analyse compétitive:

Le marché mondial des drogues psychédéliques est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché mondial des drogues psychédéliques pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des drogues psychédéliques sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

