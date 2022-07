Analyse du marché des dispositifs orthopédiques de traumatologie 2022 avec les meilleurs leaders, opportunité de croissance avec 5,82% CAGR, part et croissance jusqu’en 2029

Rapport sur le marché des appareils orthopédiques de traumatologie a été préparé en tenant compte d’une demande croissante et de la valeur des études de marché pour le succès des différents secteurs. Ce rapport de marché couvre de nombreux domaines de travail de l’industrie des appareils orthopédiques de traumatologie. Le rapport sur le marché de l’industrie des dispositifs orthopédiques de traumatologie a été structuré après une étude approfondie de divers segments clés du marché tels que la taille, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Ce rapport est non seulement professionnel, mais également complet et se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, l’analyse des concurrents, les principaux segments et l’analyse géographique. De plus, ce rapport est préparé avec la combinaison des meilleures connaissances de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et de la technologie la plus récente.

Segmentation clé :

Par type de produit (fixateurs internes, fixateurs externes)

Par matériau (fixateurs métalliques non résorbables, biorésorbables)

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux, centres d’orthopédie et de traumatologie, centres de chirurgie ambulatoire)

Par application (orthopédie de la hanche, reconstruction articulaire, orthopédie du genou, orthopédie de la colonne vertébrale, fixation des traumatismes, orthopédie craniomaxillofaciale, orthopédie dentaire, autres)

Les principaux acteurs opérant sur le marché des dispositifs orthopédiques de traumatologie sont:

Medical Devices Business Services, Inc., Stryker, Zimmer Biomet, Smith & Nephew plc, B. Braun Melsungen AG, CONMED Corporation, Orthofix Holdings, Inc., Integra LifeSciences Corporation, Citieffe srl, Acumed LLC, Wright Medical Group NV, Invibio Ltd , Biotek., Auxein Medical, Medtronic, NuVasive, Inc, 3M, ALCARE Co., Ltd., Bauerfeind USA Inc., Essity Aktiebolag (publ)., Bird & Cronin et Breg, In

Analyse PESTLE du marché des appareils de traumatologie orthopédique

Politique (Politique politique et stabilité ainsi que commerce, fiscalité et fiscalité

Stratégies)

Économique (Taux d’intérêt, taux d’emploi ou de chômage, matière première

coûts et taux de change)

Social (évolution démographique de la famille, niveaux d’éducation, tendances culturelles,

changements d’attitude et changements de mode de vie)

Technologique (Évolution de la technologie numérique ou mobile, automatisation, recherche

et développement)

Juridique (Législation du travail, droit de la consommation, santé et sécurité, droit international

ainsi que la réglementation et les restrictions commerciales)

Brève description du marché des appareils orthopédiques de traumatologie

Les dispositifs orthopédiques de traumatologie sont les dispositifs médicaux utilisés pour traiter les troubles de traumatologie orthopédique. Les traumatismes orthopédiques touchent généralement l’articulation, les ligaments, les tendons et les muscles. La recrudescence du taux d’arthrose est l’un des facteurs majeurs favorisant la croissance du marché. L’augmentation du nombre de candidatures en provenance des pays émergents est un autre déterminant de la croissance du marché. Les avancées technologiques et l’innovation constantes de nouveaux instruments, la prise de conscience croissante des avantages des procédures chirurgicales mini-invasives, le lancement croissant de nouveaux produits innovants, l’augmentation des cas d’accidents de la route et de fractures et le potentiel inexploité des marchés émergents généreront davantage d’opportunités lucratives de croissance du marché. .

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs orthopédiques de traumatologie affichera un TCAC d’environ 5,82 % pour la période de prévision 2022-2029. La prévalence croissante des troubles orthopédiques, l’accent accru sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé informatiques avancées, l’augmentation de la population gériatrique dans le monde et l’augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des dispositifs orthopédiques de traumatologie.

Segments du marché des appareils orthopédiques de traumatologie par géographie

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Les pays clés de chaque région sont également pris en considération , tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili, l’Afrique du Sud, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc, l’Allemagne, le Royaume-Uni (UK), les Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Certaines des questions importantes pour les parties prenantes et les professionnels des affaires pour élargir leur position sur le marché des dispositifs orthopédiques de traumatologie :

