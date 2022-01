Analyse du marché des dispositifs de surveillance des patients à distance en Europe, opportunités de croissance, demande future, principaux acteurs et prévisions jusqu’en 2027

Le marché des dispositifs de surveillance à distance des patients en Europe devrait passer de 204,55 millions de dollars américains en 2018 et atteindre 432,58 millions de dollars américains d’ici 2027, avec un TCAC de 9,0 % sur la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par des facteurs tels que l’augmentation des cas de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et respiratoires, la MPOC et le cancer du poumon dans des pays tels que le Royaume-Uni et l’Allemagne parmi les autres pays.

Les maladies chroniques, notamment les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et l’obésité, sont les principales causes de décès dans le monde et représentent la majeure partie des coûts de santé du pays. Selon une étude, d’ici 2035, environ 2,5 millions, soit 17 %, des personnes de plus de 65 ans souffriraient de quatre maladies chroniques ou plus. Des tendances similaires de forte présence de diabète prévalent dans d’autres zones géographiques de l’Europe. Par exemple, selon la British Diabetic Association, d’ici 2025, plus de 5 millions d’habitants seront atteints de diabète au Royaume-Uni.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont : Koninklijke Philips N.V., GE Healthcare, Boston Scientific Corporation, Omron Healthcare, Medtronic Plc., Welch Allyn, Resideo Technologies (Honeywell Life Care), Abbott Laboratories, Biotronik SE & Co. KG, Masimo Corporation

EUROPE SUIVI DES PATIENTS À DISTANCE – SEGMENTATION DU MARCHÉ :

Par produit

• Moniteurs de signes vitaux

• Moniteurs spéciaux

Par demande

• Traitement des maladies cardiovasculaires

• Traitement du cancer

• Traitement des troubles du sommeil

• Traitement du diabète

• Gestion du poids et surveillance de la condition physique

Par utilisateur final

• Hôpitaux et cliniques

• Centres de soins ambulatoires

• Soin à domicile

Par pays

• La France

• Allemagne

• ROYAUME-UNI

• Italie

• Espagne

Les taux d’obésité ont augmenté rapidement dans les économies développées et en développement à travers le monde. Des facteurs tels que la vie sédentaire et un mode de vie malsain sont considérés comme les principaux facteurs de l’augmentation du nombre d’individus obèses. Selon les données publiées par l’Organisation de coopération économique (OCDE), en 2015, environ 19,5 % de la population adulte était obèse. La prévalence a augmenté rapidement au Royaume-Uni au cours de la dernière décennie. Les niveaux d’obésité devraient être élevés en Allemagne et en Angleterre, représentant respectivement environ 34 % et 35 % de la population d’ici la fin de 2030.

Le Royaume-Uni devrait être en tête des adoptions du marché des dispositifs de surveillance à distance des patients dans la région Europe au cours de la période de prévision, attribuée à la prévalence croissante des maladies chroniques telles que les maladies coronariennes. Selon la British Heart Foundation, des données récentes publiées en novembre 2018 indiquent qu’au Royaume-Uni, un homme sur sept et une femme sur douze meurent des suites d’une maladie coronarienne. De plus, au Royaume-Uni, toutes les huit minutes, un décès survient en raison d’une maladie coronarienne, environ 2,3 millions de personnes souffrent de maladies coronariennes.

