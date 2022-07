Analyse du marché des dispositifs de suivi GPS par production, consommation, segmentation, revenus de l’industrie et taux de croissance d’ici 2030

La du marché mondial des dispositifs de suivi du GPS ou du système de positionnement global a atteint 2,15 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 12,3 % au cours de la période de prévision, selon une dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché du suivi GPS est tirée par des facteurs tels que la demande croissante pour l’Internet des objets (IoT) et la technologie cloud, l’augmentation des ventes de véhicules utilitaires, l’utilisation croissante des cartes numériques et les progrès et mises à niveau des logiciels utilisés dans les dispositifs de suivi GPS.

Le rapport sur le marché des dispositifs de suivi GPS donne également un aperçu des portefeuilles de produits, des coûts, des ventes, des capacités de production et des acteurs du marché. Les matières premières, l’analyse de la demande, les flux de produits et les canaux de distribution ont été étudiés et étudiés en détail dans ce rapport de recherche. Les principales tendances et opportunités de croissance du marché Dispositif de suivi GPS sont offertes grâce à une enquête et un examen approfondis du marché. Un cours détaillé du développement est proposé dans le rapport ainsi que des informations sur les entreprises qui y sont liées, notamment des entreprises, des industries, des organisations, des fournisseurs et des fabricants locaux.

Les principaux acteurs du marché sont :

CalAmp, ORBCOMM, Sierra Wireless, ATrack Technology Inc., Geotab Inc., Concox, Trackimo, Meitrack Group, RUPTELA et Geoforce, Inc.

Le rapport propose en outre une analyse SWOT complète et l’analyse des cinq forces de Porter. offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel de l’industrie. Il couvre également les stratégies adoptées par des acteurs de premier plan telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Le rapport vise à offrir aux lecteurs une compréhension globale des caractéristiques pertinentes de l’industrie.

En outre, le rapport fournit un aperçu complet du marché des dispositifs de suivi GPS ainsi que le portefeuille de produits et les performances du marché. Le rapport offre des informations clés sur la part de marché, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, le rapport entre l’offre et la demande, les détails d’importation / exportation et les modèles de produits et de consommation. Pour mieux comprendre, le rapport est en outre segmenté en sections telles que les types de produits offerts par le marché, le spectre d’applications, les entreprises et les régions géographiques clés où le marché a établi sa présence.

de suivi GPS en fonction du type de technologie, du type de déploiement, de l'utilisation finale et de la région

Emergen Research dispositifs segmenté



: Chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2019-2030) Véhicules utilitaires Cargo et conteneurs Autres



Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2019-2030) Automobile Aérospatiale et défense Santé Transport et logistique Autres



questions clés traitées dans le rapport :

quel est le taux de croissance du marché des appareils de repérage GPS ?

Quelle est la valorisation marchande anticipée de l’industrie du marché des dispositifs de suivi GPS d’ici 2030?

Quels sont les principaux facteurs de croissance et de freinage du marché Dispositif de suivi GPS?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché? Quelles sont les principales stratégies adoptées par ces entreprises ?

Quelles sont les principales opportunités et perspectives de croissance de l’industrie du marché Dispositif de suivi GPS au cours de la période de prévision?

Quelle région devrait afficher une croissance significative dans les années à venir ?

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport ou pour demander la personnalisation du rapport. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

