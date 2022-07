Tendances du marché de l’automatisation des laboratoires en Europe, moteurs et projection de croissance jusqu’en 2028 : BROOKS AUTOMATION, INC., Hamilton Company, Abbott

Data Bridge Market Research analyse que le marché européen de l’automatisation des laboratoires devrait croître à un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision 2021-2028.

L’ industrie de la santé subit de nombreux changements en raison du désir de rapidité, de cohérence et de précision que l’introduction de l’automatisation doit avoir. L’utilisation de l’automatisation des laboratoires permet aux techniciens et aux scientifiques de produire des résultats plus efficacement. Il dispose de postes de travail dédiés, ainsi que de logiciels permettant une analyse en temps réel des résultats. L’automatisation des laboratoires a également été mise en œuvre par les industries biotechnologiques et pharmaceutiques qui ont réussi à réduire le travail manuel et à gagner du temps.

Étendue et taille du marché européen de l’automatisation des laboratoires

Le marché européen de l’automatisation des laboratoires est segmenté en fonction des équipements, des logiciels, des analyseurs, des applications et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Selon l’équipe, le marché est segmenté en manipulateurs automatiques de liquides, manipulateurs automatiques de plaques, systèmes robotiques, systèmes de stockage et de récupération automatisés et cellules de travail automatisées clé en main. Les systèmes robotiques ont été subdivisés en bras robotiques et robots sur chenilles. Les cellules de travail automatisées prêtes à l’emploi ont été subdivisées en systèmes pré-analytiques automatisés, systèmes post-analytiques automatisés et systèmes de laboratoire entièrement automatisés.

Sur la base du logiciel, le marché est segmenté en système de gestion des informations de laboratoire, système d’information de laboratoire, système de données de chromatographie , cahier de laboratoire électronique et système de gestion des données scientifiques.

Sur la base des analyseurs, le marché est segmenté en analyseurs de biochimie, analyseurs basés sur l’immunologie et analyseurs d’hématologie.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en découverte de médicaments, génomique, protéomique, ingénierie des protéines, analyse biologique, chimie analytique, biologie des systèmes, diagnostic clinique et lyophilisation. La découverte de médicaments a été subdivisée en criblage à haut débit (HTS), criblage ADME, pesée et dissolution de composés, gestion de composés et autres. Les diagnostics cliniques ont été subdivisés en préparation d’échantillons, fractionnement, archivage et EIA.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en biotechnologie et produits pharmaceutiques, hôpitaux, instituts de recherche, universités et laboratoires privés.

Analyse par pays du marché européen de l’automatisation des laboratoires

Le marché européen de l’automatisation des laboratoires est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché par pays, équipement, logiciel, analyseurs, application et utilisateur final sont fournies, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché européen de l’automatisation des laboratoires sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Turquie, l’Autriche, la Norvège, la Hongrie, la Lituanie, l’Irlande, la Pologne et le reste de l’Europe.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Automatisation des laboratoires en Europe

Le paysage concurrentiel du marché de l’automatisation des laboratoires en Europe fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, le domaine d’application. . Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’orientation des entreprises sur le marché européen de l’automatisation des laboratoires.

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché de l’automatisation des laboratoires en Europe sont BROOKS AUTOMATION, INC., Hamilton Company, Abbott, bioMérieux SA, Eppendorf AG, Siemens, F. Hoffmann-La Roche Ltd, QIAGEN, Tecan Trading AG Switzerland, PerkinElmer Inc., Thermo Fisher Scientific, Danaher, Agilent Technologies, Inc., BioTek Instruments, Inc., BD et Cerner Corporation, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

