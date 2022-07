Analyse du marché des dispositifs de biopsie mammaire en Asie-Pacifique, recherche, segmentation, croissance, taille, part, tendances, prévisions jusqu’en 2028

Le marché des dispositifs de biopsie mammaire en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché à un taux de 9,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport de recherche sur le marché du pont de données sur le marché des dispositifs de biopsie mammaire en Asie-Pacifique fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’industrie de la santé en plein essor accélère la croissance du marché des dispositifs de biopsie mammaire en Asie-Pacifique.

Les dispositifs de biopsie mammaire désignent les dispositifs médicaux utilisés pour les procédures de biopsie mammaire. La procédure implique l’ablation chirurgicale de tissus ou de fluides afin de détecter et d’examiner toute maladie possible. Pour vérifier le cancer du sein, le tissu retiré est examiné au microscope.

Étendue et taille du marché Appareils de biopsie mammaire en Asie-Pacifique

Le marché des dispositifs de biopsie mammaire en Asie-Pacifique est segmenté en fonction du produit, du type de technique, de la technologie de guidage et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des dispositifs de biopsie mammaire est segmenté en aiguilles de biopsie, tables de biopsie, câbles de biopsie, systèmes de guidage et autres.

En fonction du type de technique, le marché des dispositifs de biopsie mammaire est segmenté en biopsie par aspiration à l’aiguille fine, biopsie à l’aiguille centrale, marqueurs de biopsie, biopsie à l’aiguille centrale guidée par IRM, biopsie chirurgicale, localisation par fil et biopsie mammaire. ganglion sentinelle.

Basé sur la technologie de guidage, le marché des dispositifs de biopsie du sein est segmenté en IRM fine guidée par ultrasons, guidée par mammographie, biopsie guidée par tomodensitométrie et autres biopsies mammaires guidées par l’image.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des dispositifs de biopsie mammaire est segmenté en hôpitaux , centres de chirurgie ambulatoire, centres de diagnostic et autres.

Analyse au niveau national du marché des dispositifs de biopsie mammaire en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique des dispositifs de biopsie mammaire est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché par pays, produit, type de technique, technologie de guidage et utilisateur final sont fournies, comme ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché Asie-Pacifique des dispositifs de biopsie mammaire sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (région APAC).

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la prévalence croissante du cancer du sein, du nombre croissant de programmes de sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein et des dépenses publiques élevées. dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dispositifs de biopsie mammaire en Asie-Pacifique

Le paysage concurrentiel du marché Asie-Pacifique Dispositifs de biopsie mammaire fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, l’application domaine. . Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché des dispositifs de biopsie mammaire en Asie-Pacifique.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché Asie-Pacifique des dispositifs de biopsie mammaire sont Stryker, BD, Hologic Inc., Devicor Medical Products Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Cook, Siemens, Medtronic, Scion Medical Technologies LLC, ARGON MEDICAL, Danaher , Benetec, Cigna, United Medical Systems Inc., SOMATEX Medical Technologies GmbH, Trivitron Healthcare, Johnson & Johnson Services Inc., Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, FUJIFILM Holdings Corporation, GENERAL ELECTRIC, Cardinal Health et B. Braun Melsungen AG, parmi les autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

