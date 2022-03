Analyse du marché des diagnostics de volaille en Europe 2022, acteurs clés, segmentation, application et prévisions d’ici 2029

Le marché du diagnostic de la volaille devrait connaître une croissance du marché à un taux de 10,8 % au cours de la période de prévision 2021-2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché du diagnostic de la volaille fournit une analyse et des informations concernant les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation des progrès dans le secteur de la santé à l’échelle mondiale accélère la croissance du marché des diagnostics avicoles.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Laboratoires Idexx

Zoétis

Thermo Fisher Scientific Inc.

Analyse et perspectives du marché Europe Marché du diagnostic de la volaille

Le diagnostic des volailles fait référence à la technique de développement et d’identification de diverses maladies présentes chez les volailles. Ce type de technique est destiné à divers oiseaux tels que les canards, les poulets et les dindes, entre autres. Le diagnostic de la volaille est très important pour le diagnostic de diverses maladies, notamment la bronchite infectieuse, la grippe aviaire, la mycoplasmose aviaire et la salmonellose aviaire, entre autres.

L’augmentation de la prévalence de diverses épidémies chez les volailles à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des diagnostics pour volailles. L’émergence de portails d’information sur la santé animale spécifiquement dans les économies développées et l’augmentation de la consommation de produits d’origine animale accélèrent la croissance du marché. L’augmentation des initiatives du gouvernement et des associations de protection des animaux et la montée des préoccupations concernant la sécurité alimentaire influencent davantage le marché. De plus, les progrès des infrastructures de santé, le revenu disponible élevé, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation de la conscience de la santé affectent positivement le marché du diagnostic de la volaille. En outre, le développement des diagnostics offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Portée et taille du marché du diagnostic de la volaille en Europe

Le marché du diagnostic avicole est segmenté en fonction du type de test, du type de service et du type de maladie. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de test, le marché du diagnostic de la volaille est segmenté en ELISA (test de sorbant lié à une enzyme), PCR (tests de réaction en chaîne par polymérase) et autres.

Sur la base du type de maladie, le marché du diagnostic de la volaille est segmenté en salmonellose aviaire, grippe aviaire, maladie de Newcastle, mycoplasmose aviaire, bronchite infectieuse, bursite infectieuse, pasteurellose aviaire, encéphalomyélite aviaire, réovirus aviaire et anémie du poulet.

Sur la base du type de service, le marché du diagnostic avicole est segmenté en bactériologie, parasitologie et virologie.

Analyse au niveau du pays du marché des diagnostics de volaille en Europe

Le marché du diagnostic avicole est segmenté en fonction du type de test, du type de service et du type de maladie.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du diagnostic de la volaille en Europe sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Turquie, l’Autriche, la Norvège, la Hongrie, la Lituanie, l’Irlande, la Pologne et le reste de l’Europe.

L’Allemagne domine le marché européen du diagnostic avicole en raison des avancées technologiques dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché du diagnostic avicole vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché du diagnostic avicole, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de santé et leur impact. sur le marché du diagnostic avicole. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Diagnostics de volaille en Europe

Le paysage concurrentiel du marché du diagnostic de la volaille fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du diagnostic de la volaille.

Options de personnalisation

• Toutes les divisions indiquées ci-dessus dans ce rapport sont traitées au niveau national et peuvent être modifiées en fonction des besoins.

• Tous les articles sollicités à l’affût, le volume d’articles et les coûts de vente normaux seront intégrés en tant que choix ajustables qui pourraient entraîner des dépenses supplémentaires nulles ou négligeables (dépend de la personnalisation)

