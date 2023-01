 Analyse du marché des desserts glacés par taille, stratégies commerciales, part, croissance, tendances, revenus, paysage concurrentiel et prévisions de développement

« Global Frozen Desserts Market », ajoute le nouveau rapport de recherche dans la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Les desserts glacésLe rapport d’étude de marché présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les desserts glacés. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport Desserts glacés aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération du rapport Desserts glacés.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des desserts glacés était évalué à 166,20 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 277,76 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,63% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. La demande croissante pour les desserts faibles en gras et sans gras stimulera le taux de croissance du marché des desserts glacés.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Obtenez le PDF Broacher of Frozen Desserts Market Research Report sur https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-frozen-desserts-market

Définition du marché

Les desserts glacés sont une alternative populaire aux bonbons lactés classiques car ils sont fabriqués sans matière grasse du lait et congelés pour une consommation ultérieure. Les desserts glacés sont préparés en congelant des liquides, des semi-solides et, dans certains cas, des solides. Ils sont appelés desserts qui doivent être conservés en dessous du point de congélation de l’eau.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par type de produit (confiseries et bonbons, glaces, desserts glacés, tofu, gâteaux et pâtisseries, autres), canal de distribution (supermarché/hypermarché, dépanneurs, cafés et boulangeries, en ligne, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Hain Celestial (États-Unis), Wells Enterprises (États-Unis), General Mills Inc. (États-Unis), Unilever (Royaume-Uni), Nestlé (Suisse), Kellogg Co. (États-Unis), Dnb.co.in. (États-Unis), Conagra Brands, Inc. (États-Unis), Unipex Dairy Products Co. Ltd (Royaume-Uni), Danone (France), ADM (États-Unis), Daiya Foods Inc. (Canada) Opportunités Croissance et expansion du secteur du commerce électronique

Grande variété de produits et de saveurs

Augmentation du revenu disponible et disponibilité facile des produits

Dynamique du marché des desserts glacés

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

La popularité croissante des desserts faibles en gras

La popularité croissante des desserts faibles en gras et en sucre va propulser le marché des desserts glacés. En outre, la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et la demande croissante d’alternatives rafraîchissantes à la crème glacée par les jeunes sont deux aspects macroéconomiques qui ont un impact positif sur l’industrie mondiale des desserts glacés.

Hausse du revenu disponible et urbanisation croissante

Un autre aspect clé est la demande croissante d’options de desserts plus sains, que les desserts glacés satisfont, entraînant le rythme de développement du marché des desserts glacés. Le taux de croissance du marché des desserts glacés serait stimulé par la hausse du revenu disponible et l’urbanisation accrue.

Occasion

Il y a eu une expansion notable du marché des desserts glacés. Les clients peuvent désormais commander des desserts glacés en ligne et les déguster dans le confort de leur foyer, ce qui est possible grâce à l’industrie de l’emballage et au secteur du commerce électronique. Cela a un effet sur leur « facteur caprice » et a largement contribué à l’essor des ventes de crème glacée et d’autres desserts glacés. De plus, une grande variété de desserts glacés est vendue dans les centres commerciaux, les grands magasins, les multiplexes et autres canaux de distribution, renforçant le marché des desserts glacés.

Contraintes

Cependant, les inquiétudes croissantes concernant la teneur élevée en sucre et en matières grasses du produit ralentiront le taux de croissance du marché. De plus, l’impact négatif du COVID-19 sur la production et la chaîne d’approvisionnement entravera la croissance globale du marché des desserts glacés. De plus, la disponibilité de substituts et l’entrée de nouvelles entreprises poseront des défis supplémentaires au marché des desserts glacés tout au long de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des desserts glacés fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des desserts glacés, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

Yasso Frozen Greek Yogurt, la première barre de yogourt grec glacé au monde, a lancé sa première offre de collations à Boulder, Colorado, en 2021, en introduisant Yasso Poppables, des bouchées crémeuses de yogourt grec glacé recouvertes d’un enrobage chocolaté et saupoudrées de croquant au quinoa.

En 2021, le groupe Caterforce lancera une gamme de dix nouveaux gâteaux et desserts surgelés innovants au Royaume-Uni sous la marque « Chefs’ Selections by Caterforce ».

General Mills Inc a annoncé un investissement de 65 millions USD en 2021 dans son usine de produits de pâte réfrigérés et surgelés de Pillsbury et dans son usine de yaourt Yoplait à Murfreesboro, Tennessee, afin d’améliorer la technologie et l’équipement.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des desserts glacés:

Hain céleste (États-Unis)

Wells Enterprises (États-Unis)

General Mills Inc. (États-Unis)

Unilever (Royaume-Uni)

Nestlé (Suisse)

Kellogg Co. (États-Unis)

Dnb.co.in. (NOUS)

Conagra Brands, Inc. (États-Unis)

Unipex Dairy Products Co. Ltd (Royaume-Uni)

Danone (France)

SMA (États-Unis)

Daiya Foods Inc. (Canada)

Accédez au rapport complet (y compris les graphiques, les graphiques et les chiffres) sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-frozen-desserts-market

Segmentation du marché :

Le marché des desserts glacés est segmenté en fonction du type de produit et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Confiserie & Bonbons

Glace

Desserts glacés

Tofu

Gâteaux & pâtisseries

Autres

Canal de distribution

Supermarché/Hypermarché

Dépanneurs

Cafés et boulangeries

En ligne

Autres

Pour afficher l’analyse détaillée du rapport, rendez-vous sur https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-frozen-desserts-market

Analyse / aperçus régionaux du marché des desserts glacés

Le marché des desserts glacés est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

The countries covered in the frozen desserts market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, Sweden, Poland, Denmark, Italy, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

L’Amérique du Nord domine le marché des desserts glacés et continuera de le faire au cours de la période de prévision en raison des préférences des consommateurs de cette région passant des desserts glacés à base de produits laitiers aux produits de desserts glacés non laitiers. De plus, le développement de produits, un niveau élevé de revenu disponible et la présence de diverses saveurs de desserts glacés accéléreront le taux de croissance du marché dans cette région. En raison de la demande croissante des consommateurs pour les desserts glacés et de l’incidence croissante des troubles digestifs tels que l’intolérance au lactose dans cette région, l’Asie-Pacifique devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision 2022-2029.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-frozen-desserts-market

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Desserts glacés?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des desserts glacés?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

– Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Desserts glacés?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Desserts glacés?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des desserts glacés auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales des desserts glacés?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

Parcourir plus de rapports :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-office-furniture-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dead-sea-mud-cosmetics-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-phenolic-compounds-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-nuts-trail-mixes-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fabric-softener-and-conditioners-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-folding-boxboard-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-vegan-supplements-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-automatic-coffee-machines-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-condensed-milk-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-zipper-market

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prédire l’avenir est de savoir ce qui se passe aujourd’hui !

Data Bridge Market Research se positionne comme la nouvelle société d’études de marché et de conseil à guichet unique avec une flexibilité inégalée et une approche holistique. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à cultiver une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge se consacre à fournir des solutions aux défis commerciaux complexes et à rendre le processus de prise de décision accessible. Data Bridge est l’aboutissement d’une pure sagesse et d’une expérience formulée et tissée à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous possédons plus de 40 % des sociétés Fortune 500 mondiales et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge excelle à créer des clients satisfaits qui pensent à nos services et font confiance à nos efforts. Nous sommes satisfaits de notre cote de satisfaction client honorable de 99,9 %.

Contactez-nous :-

Étude de marché sur les ponts de données

États- Unis : +1 888 387 2818

Royaume- Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel :- Corporatesales@databridgemarketresearch.com