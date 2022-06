Analyse du marché des correcteurs de posture – Part de l’industrie, taille, tendances, demande, revenus, croissance, segmentation régionale et prévisions

Le rapport d’étude de marché met en lumière la dynamique de marché clé du secteur. Le rapport donne des informations correctes sur le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir de l’industrie. Il décrit soigneusement les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, les améliorations technologiques, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions sont examinés en détail dans le rapport sur le marché. De plus, cette étude de marché analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Les risques du marché et les barrières à l’entrée rendent l’industrie attentive et l’aident à décider d’autres mouvements.

De plus, deux autres facteurs de succès majeurs du rapport de marché crédible peuvent être mentionnés ici, à savoir l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés. La méthodologie de recherche utilisée dans le rapport par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui comprend l’exploration de données, l’étude de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire par des experts de l’industrie. Étant de nature exceptionnelle et complète, ce rapport se concentre sur les moteurs du marché primaire et secondaire, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Avec le bon mélange d’approches intégrées et de technologies de pointe, les meilleurs résultats sont obtenus sous la forme de ce rapport d’étude de marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des correcteurs de posture devrait subir un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 1 347,50 millions USD en 2021, monterait en flèche jusqu’à 2 147,71 millions USD d’ici 2029. « Kinesiology Tape » domine le segment de type de produit du marché des correcteurs de posture en raison du fait qu’il a été observé pour augmenter la circulation sanguine et réduire l’enflure.

Segmentation:-

Marché mondial des correcteurs de posture, par type de produit ( dispositifs de soutien assis , orthèses de posture, bande de kinésiologie, vêtements correcteurs de posture, autres), niveau de prix (moins de 20 USD, entre 20 USD et 50 USD, supérieur à 50 USD), Canal de distribution (en ligne, hors ligne), utilisateur final (hommes, femmes, enfants) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché mondial des correcteurs de posture

Dans le monde d’aujourd’hui, souffrir d’une mauvaise posture est un phénomène courant en raison d’un large éventail de facteurs. Cela pourrait à son tour déduire la confiance des individus et développer une mauvaise image de soi. Cependant, avec la prise de conscience croissante du maintien d’une bonne posture corporelle et la disponibilité croissante de produits à cet égard, il existe une grande marge de croissance pour le marché.

Définition du marché mondial des correcteurs de posture

D’après le nom lui-même, il est clair que les correcteurs de posture sont les produits médicaux utilisés pour corriger la posture du corps et soulager l’utilisateur des maux de dos, des douleurs au cou et des gonflements. Les correcteurs de posture sont disponibles dans une large gamme de modèles et de tailles en fonction de la taille et du poids d’un individu.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Correcteur de posture

Le paysage concurrentiel du marché Correcteur de posture fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des correcteurs de posture.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des correcteurs de posture sont :

ViboCare (États-Unis)

BodyRiteTraining (États-Unis)

Hexaform (Inde)

Restaurer les solutions de santé (États-Unis)

DEBOUT (Israël)

BackJoy (États-Unis)

Marakym (États-Unis)

eDila (Inde)

FUYERLI (États-Unis)

Inspirera & Co. AB (Suède)

IntelliSkin (États-Unis)

Aligné (États-Unis)

COMFYMEDOstoplast Wellness Pvt. Ltd. (Inde)

BodyRite (États-Unis)

Posture suédoise (Suède)

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)

Novartis AG (Suisse)

Abbott (États-Unis)

Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Bayer SA (Allemagne)

BD (États-Unis)

Dynamique du marché des correcteurs de posture

Conducteurs

Prévalence croissante des conditions

Le taux d’incidence croissant des troubles de la colonne vertébrale et du dos dans le monde est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. La cyphose et le bossu sont les affections vertébrales courantes que l’on trouve dans le monde. Plus de 10 millions de cas de cyphose par an sont observés en Inde et cette condition peut persister toute la vie si elle n’est pas traitée correctement.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement menées pour les progrès des technologies et des dispositifs médicaux renforcent également le taux de croissance du marché.

Investissement croissant pour les établissements de santé

La concentration croissante sur l’amélioration de l’état des établissements de santé et l’amélioration de l’infrastructure globale des soins de santé est un autre facteur important favorisant la croissance du marché. Le nombre croissant de partenariats et de collaborations stratégiques entre les acteurs publics et privés concernant le financement et l’application de technologies nouvelles et améliorées crée en outre des opportunités de marché lucratives.

Opportunités

En outre, l’augmentation du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées , l’augmentation des plaintes de maux de dos réguliers dus à de longues heures de travail en position assise parmi la population et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier étendront les opportunités rentables. pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, le mode de vie malsain des individus, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, l’augmentation de la population gériatrique, l’évolution de la préférence des consommateurs pour les traitements naturels, le développement et la commercialisation de produits et l’augmentation des dépenses par habitant en soins de santé augmentera encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Contraintes / Défis Marché mondial des correcteurs de posture

D’autre part, les coûts élevés associés aux compétences en recherche et développement, les infrastructures limitées, la répartition inégale des services médicaux, la pénurie de professionnels de la santé qualifiés et le manque de sensibilisation dans les économies arriérées devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence de scénario de remboursement favorable et de pénétration de la technologie dans les économies en développement, l’émergence de technologies alternatives, la perception des correcteurs de posture comme une aide médicale pour les patients plutôt qu’une application quotidienne, l’affaiblissement des muscles dû à l’utilisation prolongée du correcteur de posture, une couverture d’assurance limitée et la conformité réglementaire et le manque d’infrastructures appropriées dans les pays à revenu faible et intermédiaire devraient défier le marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché du correcteur de posture fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des correcteurs de posture

La pandémie de COVID-19 a essentiellement affecté le marché. Cela est dû au fait que la majorité des ressources de soins de santé visaient à répondre à la demande découlant des patients COVID-19. Le report des chirurgies non électives et des procédures de soins de santé non essentielles a encore fait dérailler le taux de croissance du marché en cette période de pandémie. Les confinements, les quarantaines et la distanciation sociale ont aggravé de nombreux problèmes liés à la posture. En outre, les restrictions imposées aux voyages en raison des réglementations de verrouillage ont encore plus remis en question le taux de croissance du marché au cours de cette période. Cependant, la période post-pandémique aidera à générer des profits et des revenus.

Développement récent

En décembre 2021, sur Indiegogo, CZUR a lancé le nouveau correcteur de posture CZUR Mirror True Smart AI qui élargit l’aide pour générer de plus grands profits à long terme.

En février 2021, Mueller Sports Medicine a introduit un correcteur de posture réglable qui cible les athlètes et les personnes travaillant à domicile.

Portée du marché mondial des correcteurs de posture

Le marché des correcteurs de posture est segmenté en fonction du type de produit, du niveau de prix, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de produit

Dispositifs de soutien assis

Bretelles de posture

Bande de kinésiologie

Vêtements correcteurs de posture

Les autres

Sur la base du type de produit, le marché des correcteurs de posture est segmenté en dispositifs de soutien assis, orthèses de posture, bandes de kinésiologie, vêtements correcteurs de posture et autres. D’autres sont encore segmentés en rappel de posture électronique, orthèse dorsale magnétique et autres.

Niveau de prix

Moins de 20 USD

Entre 20 US$ – 50 US$

Au-dessus de 50 USD

Sur la base du niveau de prix, le marché des correcteurs de posture est segmenté en moins de 20 USD, entre 20 USD et 50 USD et au-dessus de 50 USD.

Canal de distribution

En ligne

Hors ligne

Sur la base du canal de distribution, le marché des correcteurs de posture est segmenté en ligne et hors ligne. En ligne est en outre segmenté en sites appartenant à l’entreprise et en sites de commerce électronique. Hors ligne est en outre segmenté en supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés et autres magasins de détail.

Utilisateur final

Hommes

Femmes

Des gamins

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des correcteurs de posture est segmenté en hommes, femmes et enfants.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des correcteurs de posture vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des correcteurs de posture, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact. sur le marché des correcteurs de posture. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

