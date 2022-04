Analyse du marché des concentrés d’oméga-3 (analyse COVID-19) – Aperçu de l’industrie, moteurs, principales tendances, analyse mondiale, prévisions et opportunités jusqu’en 2028

The Insight Partners a ajouté le dernier rapport sur le «marché des concentrés d’oméga-3 jusqu’en 2028». Le rapport de recherche sur le marché des concentrés d’oméga-3 2022 comprend principalement la taille, la part, les facteurs de croissance, les ventes, la demande, les revenus, le commerce, les prévisions et l’analyse des entreprises mondiales. Pour offrir plus de clarté concernant l’industrie, le rapport examine de plus près l’état actuel de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les marchés de niche, le canal de distribution, le commerce, l’offre, la demande et la capacité de production dans différents pays.

Le marché des concentrés d’oméga-3 était évalué à 1 635,39 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 2 703,20 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision.

Les concentrés d’oméga-3 sont des huiles hautement purifiées qui offrent du DHA et de l’EPA en quantités suffisantes. La commodité et les avantages pour la santé, tels que la santé cardiovasculaire, oculaire et cérébrale, propulsent la demande de concentrés d’oméga-3. La conscience croissante de la santé des consommateurs contribue à l’expansion du marché. Alors que la population mondiale est encline à adopter un mode de vie sain, elle se familiarise avec les bienfaits des concentrés d’oméga-3. Les acides gras oméga-3 aident à réduire le risque de maladie cardiaque et sont utilisés pendant l’exercice et le régime alimentaire pour réduire les niveaux de triglycérides et augmenter les niveaux de cholestérol HDL. L’augmentation du taux de triglycérides dans le sang favorise le développement de l’artériosclérose, ce qui augmente éventuellement le risque de maladie cardiovasculaire. De plus, les concentrés d’oméga-3 aident à réduire la dépression et l’anxiété, améliorent la santé oculaire, réduisent les symptômes du syndrome métabolique, combattent l’inflammation, aident à prévenir les risques de cancer et offrent divers autres avantages pour la santé. De plus, l’incidence croissante des maladies cardiovasculaires, du cancer et d’autres problèmes de santé similaires a également augmenté la demande de concentrés d’oméga-3 dans le monde.

Certaines entreprises bien établies sur le marché Oméga-3 Concentrés sont

BASF SE ; AlaskaOmega ; Golden Omega S.A. ; K Pharmtech Co., Ltd. ; DSM Nutritional Products SA ; Nordic Naturals, Inc. ; Epax Norvège ; huile de poisson norvégienne ; GC Rieber VivoMéga ; et Australian Omega Oils Pty. Ltd.

Le rapport examine différentes approches et cadres commerciaux qui ouvrent la voie au succès des entreprises en utilisant des techniques expertes. Pour fournir une bonne compréhension du marché aux lecteurs, la littérature de recherche contient des graphiques et des tableaux.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des concentrés d’oméga-3 2027 contient des études de cas approfondies sur les différents pays impliqués dans le marché des concentrés d’oméga-3. Le rapport est segmenté selon la gamme de produits, le champ d’application et la géographie. Il propose une analyse des obstacles techniques, d’autres problèmes et de la rentabilité affectant le marché. Les contenus importants analysés et discutés dans le rapport incluent la taille du marché, le taux de croissance, la valorisation, la situation opérationnelle et les tendances de développement actuelles et futures du marché, les segments de marché, le développement commercial et les tendances de consommation. De plus, le rapport comprend la liste des principales entreprises/concurrents et leurs données de concurrence qui aident l’utilisateur à déterminer leur position actuelle sur le marché et à prendre des mesures correctives pour maintenir ou augmenter leur part.

Le rapport fragmente le marché des concentrés d’oméga-3 en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique selon la région. Certaines questions auxquelles on répond concernant la portée régionale sont les suivantes :

• Quelle région détenait la plus grande part du marché des concentrés d’oméga-3 ?

• Quelle région est susceptible d’enregistrer le taux de croissance le plus élevé sur la période de prévision ?

• Compte tenu du scénario actuel, combien de revenus chaque région atteindra-t-elle d’ici la fin de la période de prévision ?

• Quelle est la valorisation estimée de chaque région en 2027 ?

• Quels sont les facteurs clés qui stimulent et freinent la croissance de chaque segment et région ?

La portée du rapport :

Le rapport segmente le marché mondial des concentrés d’oméga-3 en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les détails du marché. Un aperçu agrandi de l’analyse basée sur les segments est inclus pour donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact à la fois petit et grand sur le marché. Le rapport sur le marché mondial des concentrés d’oméga-3 examine l’évolution des scénarios réglementaires pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

Points saillants du rapport sur le marché des concentrés d’oméga-3 :

• Comprend un segment de conclusions clés pour fournir un bref aperçu du marché aux lecteurs

• Des profils d’entreprise détaillés des principaux acteurs ainsi que leur catalogue de produits, les développements clés, le TCAC et l’évaluation sont donnés.

• L’analyse PEST de chaque région est fournie.

• Une étude approfondie des forces, faiblesses, opportunités et menaces de chaque entreprise est menée.

• Les opinions et les idées d’analystes et d’experts de l’industrie réputés sont documentées.

