Analyse du marché des centres de données définis par logiciel aux États-Unis et stratégies commerciales clés par les principaux acteurs du secteur – VMware, Microsoft Corporation, Juniper Networks Inc., FUJITSU LIMITED

Le marché américain des centres de données définis par logiciel était évalué à 14,30 milliards de dollars US en 2019 et devrait atteindre 50,93 milliards de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 17,4 % de 2020 à 2027.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché américain des centres de données définis par logiciel» et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macro-économiques et les facteurs directeurs, ainsi que attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché américain des centres de données définis par logiciel au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2027.

Le centre de données défini par logiciel (SDDC) est une installation de stockage de données qui comprend le stockage, la mise en réseau et la sécurité des données fournies en tant que service logiciel au client. SDDC offre un portail utilisateur sécurisé avec un serveur Web qui fournit les données de manière efficace et sécurisée. Ce centre de données permet également à l’utilisateur final d’accéder aux données et aux informations à l’aide de la virtualisation et de la technologie cloud. De plus, SDDC est une solution avancée de gestion des données qui surveille et crée une sauvegarde des données.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché américain des centres de données définis par logiciel. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché des centres de données définis par logiciel aux États-Unis pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’experts aux investisseurs pour les tenir au courant des tendances du marché. .

Principaux acteurs clés abordés dans ce rapport :

VMware, Inc

Microsoft Corporation

Réseaux Juniper Inc.

Oracle Corporation

Systèmes Cisco, Inc

FUJITSU LIMITÉE

Systèmes Citrix, Inc

Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE)

UnisPrivéCloud

Nutanix, Inc.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché américain des centres de données définis par logiciel. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché des centres de données définis par logiciel aux États-Unis.

La recherche sur le marché américain des centres de données définis par logiciel se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché américain des centres de données définis par logiciel en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché américain des centres de données définis par logiciel.

