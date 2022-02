Analyse du marché des centres de commande de moteurs avec segmentation des tendances à venir, opportunités et prévisions jusqu’en 2028

Ce rapport de recherche fournit des informations sur le «marché des centres de commande de moteurs». Ce rapport résume les résultats de l’évaluation réalisée par The Insight Partners dans le domaine de la plateforme de gestion des bénéfices dans une perspective globale. Le rapport fournit une analyse du marché des avantages des centres de commande de moteurs par déploiement, application et géographie.

Le rapport de recherche se concentre sur les tendances actuelles du marché des centres de contrôle des moteurs, les opportunités, le potentiel futur du marché et la concurrence dans la plate-forme de gestion des avantages en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud. L’étude fournit également des informations sur le marché et une analyse de la plateforme de gestion des avantages, mettant en évidence les tendances technologiques du marché, le taux d’adoption, la dynamique de l’industrie et l’analyse concurrentielle des principaux acteurs de l’industrie.

Le centre de contrôle des moteurs est un ensemble permettant de contrôler plusieurs moteurs électriques dans un emplacement central. Il se compose de diverses sections fermées ayant un bus d’alimentation commun contenant un démarreur combiné, qui à son tour se compose d’un démarreur de moteur, de fusibles ou d’un disjoncteur et d’un sectionneur d’alimentation. Le secteur de l’énergie en plein essor et les capacités de production d’électricité accrues agissent comme des moteurs de croissance pour le marché mondial des centres de commande de moteurs au cours de la période de prévision.

Le marché des centres de commande de moteurs devrait croître au cours de la période de prévision en raison de facteurs moteurs tels que la demande croissante des grandes usines et industries de fabrication. La tendance à l’automatisation de l’industrie dans le pays développé est en outre susceptible d’alimenter la croissance du marché. Cependant, des investissements initiaux élevés pourraient entraver la croissance du marché des centres de commande de moteurs au cours de la période de prévision. Néanmoins, les appareils intelligents et intégrés devraient offrir des opportunités lucratives pour le marché des centres de commande de moteurs au cours des prochaines années.

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur le «marché des achats en tant que service» fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments d’activité et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2027, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Le marché mondial des centres de commande de moteurs est segmenté en fonction du type, de la tension et du secteur vertical. Basé sur le type, le marché est segmenté comme intelligent et conventionnel. Sur la base de la tension, le marché est segmenté en basse et moyenne tension. Le marché sur la base de la verticale de l’industrie est classé comme métaux et mines, ciment et fabrication, pétrole et gaz, services publics et autres.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des centres de commande de moteurs en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché des centres de commande de moteurs par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

La liste des entreprises

1. ABB Ltd.

2. Eaton Corporation

3. Larsen et Toubro Limited

4. LSIS Co. Ltd.

5. Mitsubishi Motors Corporation

6. Rockwell Automation, Inc.

7. Schneider Electric SE

8. Siemens SA

9. Groupe TES

10. Tesco Controls, Inc.

