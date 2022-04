Analyse du marché des capteurs virtuels, partage des revenus, profils d’entreprise, lancements et prévisions jusqu’en 2028

L’adoption accrue des plates-formes cloud et IoT dans les industries, le besoin croissant d’IIoT dans la conception de la fabrication, l’avènement de technologies telles que le ML, l’IA et les services cloud, la maintenance prédictive et des performances supérieures par rapport aux capteurs physiques, à la recherche et à l’innovation constante sont quelques-uns des facteurs. moteur du marché des capteurs virtuels.

Taille du marché – 384,6 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 29,9%, tendances du marché – Efficacité accrue, maintenance prédictive et réduction des investissements requis pour maintenir et exploiter une unité industrielle afin de propulser la croissance du marché des capteurs virtuels

Selon l’analyse actuelle de Reports and Data, le marché mondial des capteurs virtuels était évalué à 384,6 millions USD en 2020 et est devrait atteindre 3 181,2 millions USD d’ici 2028, à un TCAC de 29,9 %. L’étude de marché sur les logiciels de capteurs virtuels propose une analyse globale des revenus générés par les fournisseurs de capteurs virtuels au niveau local et mondial. Il comprend l’analyse des stratégies clés, des modèles commerciaux, de la présence géographique, de la dynamique du marché, des perspectives de l’industrie, du paysage concurrentiel et des revenus du marché des logiciels de capteurs virtuels pour tous les segments. L’étude fournit des informations sur les facteurs responsables de la croissance du marché des capteurs virtuels. Les facteurs qui animent le marché des capteurs virtuels sont l’adoption accrue des plates-formes cloud et IoT dans les industries, le besoin croissant d’IIoT dans la conception de la fabrication, l’efficacité accrue, la maintenance prédictive et la réduction des investissements nécessaires pour entretenir et exploiter une unité industrielle. En raison de l’urbanisation et de la numérisation rapides à l’échelle mondiale, les secteurs des utilisateurs finaux tels que la fabrication, l’électronique grand public, l’automobile et les transports ont connu une croissance et s’appuient désormais sur des systèmes axés sur la technologie pour fonctionner. Des capteurs virtuels sont utilisés dans ces industries car ils aident à automatiser les processus, à maintenir la qualité des produits et à produire des produits plus efficaces.

La croissance du marché des capteurs virtuels devrait être limitée en raison de la faible sensibilisation à l’utilisation des capteurs virtuels et de la stigmatisation contre l’utilisation des services IoT et Cloud en raison de sa vulnérabilité et de la possibilité de fuite de données. Il est prévu qu’une recherche et un développement approfondis financés par diverses entreprises et gouvernements aideraient à surmonter ce défi et à le transformer en une opportunité pour le marché des capteurs virtuels de prospérer. L’importance primordiale de la confidentialité et du secret dans le fonctionnement de nombreuses entreprises gouvernementales et privées devrait augmenter la taille du marché de la biométrie vocale.

Les principaux participants sont GE, Cisco, Siemens, Algorithmica technologies, Elliptic Labs, Schneider Electric, TACTILE MOBILITY, OSIsoft, Modelway, EXPUTEC, Aspen Technology, IntelliDynamics. Honeywell, OSIsoft.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché des capteurs virtuels croît à un TCAC de 3 % en Asie-Pacifique, suivi de l’Amérique du Nord et de l’Europe, avec un TCAC de 31 % et 30,9 %, respectivement.

Les grandes entreprises investissent massivement dans le déploiement sur site de capteurs virtuels, car cela les aide à avoir un contrôle total sur les données confidentielles collectées via ces capteurs. Les serveurs dédiés aident à l’installation d’un réseau de capteurs virtuels personnalisés qui répondent parfaitement à la demande de l’organisation.

En raison de la modernisation, de l’augmentation du niveau de vie et de l’augmentation du PIB par habitant, les gens se tournent vers l’utilisation d’appareils électroniques de plus en plus avancés sur le plan technologique à la maison et en tant qu’appareils portables, ce qui contribue à la croissance du marché des capteurs virtuels.

Le secteur des transports et de l’aéronautique a fortement intégré l’utilisation de capteurs virtuels aux capteurs physiques en raison de leur incapacité à fonctionner dans des conditions extrêmes telles que des températures élevées.

En mars 2019, Honeywell a lancé la place de marché Honeywell permettant aux entreprises de découvrir, d’obtenir et d’améliorer leur productivité en achetant des solutions logicielles, des technologies et des services créatifs

En janvier 2019, Digital Ghost, une solution de cyberdéfense active pour les systèmes de contrôle industriels, a été lancée par GE . En développant une couche de sécurité supplémentaire, Digital Ghost aide les organisations à protéger l’infrastructure critique et le réseau système et combine les technologies de surveillance des systèmes du jumeau numérique de GE et de pointe.

Segments considérés sur le marché des capteurs virtuels

Pour les besoins de cette étude de marché, Reports and Data a segmenté le marché des capteurs virtuels sur la base du type de composant, type de déploiement, application et région :

Type de composant (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

solutions

services de

Type de déploiement des

2018-2028

cloud

sur site (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Fabrication et design

Automobile et transport

Technologie grand public

Aéronautique et défense

Pétrole et gaz

Santé

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

Enfin, tous les aspects du marché des capteurs virtuels sont quantitativement aussi bien évalué qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

