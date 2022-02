Analyse du marché des capteurs ADAS avec segmentation des tendances à venir, opportunités et prévisions jusqu’en 2028

Étude de marché mondiale sur les capteurs ADAS

L’architecture du système avancé d’aide à la conduite (ADAS) est construite autour de capteurs. Les ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) sont des systèmes embarqués qui surveillent, avertissent et gèrent le véhicule avec un contrôle partiel et total du conducteur. Lorsque la personne qui conduit la voiture n’est pas en mesure de se concentrer complètement sur la conduite et a besoin d’aide pour contrôler le véhicule, elle assiste le conducteur dans la conduite et d’autres tâches telles que le stationnement du véhicule. Des facteurs tels que la demande croissante de technologie 5G pour la connectivité des véhicules créent des opportunités rentables pour le marché au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs du marché des capteurs ADAS:

• Robert Bosch GmbH

• NXP Semiconductors N.V.

• Denso Corporation

• Velodyne Lidar Inc.

• Delphi Technologies

• Texas Instruments Inc.

• Panasonic Corporation

• TE Connectivity Ltd.

• Continental SA.

• ON Semiconductor Corp.

Scénario concurrentiel :

L’étude évalue des facteurs tels que la segmentation, la description et les applications des industries des capteurs ADAS. Il tire des informations précises pour donner une vue globale des caractéristiques dynamiques de l’entreprise, y compris les actions, la génération de bénéfices, orientant ainsi l’accent sur les aspects critiques de l’entreprise.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La demande croissante de véhicules électriques (EV) et l’adoption de systèmes de radar et de caméra intégrés pour les applications ADAS stimulent la croissance du marché des capteurs ADAS. Le manque d’infrastructures en dehors des zones urbaines, les considérations de coût et une formation à la conduite insuffisante peuvent freiner la croissance du marché des capteurs ADAS. En outre, l’utilisation généralisée des caméras et des radars devrait créer des opportunités de marché pour le marché des capteurs ADAS au cours de la période de prévision.

PORTÉE DU MARCHÉ

« L’analyse du marché mondial des capteurs ADAS jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie du marché des capteurs ADAS avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des capteurs ADAS avec une segmentation détaillée du marché par type de produit, type de véhicule et géographie. Le marché mondial des capteurs ADAS devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des capteurs ADAS et présente les principales tendances et opportunités sur le marché des capteurs ADAS.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des capteurs ADAS est segmenté en fonction du type de produit et du type de véhicule. Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en capteur de température, capteur laser, capteur radar, capteur à ultrasons, capteur lidar, capteur de pression, capteur infrarouge et autres. Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires et véhicules utilitaires lourds.

La pandémie de l’épidémie de COVID-19 IMPACT affecte négativement les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures et des interdictions de voyager imposées par le gouvernement, ainsi que des fermetures d’entreprises. Les biens de consommation sont l’une des principales industries souffrant de graves perturbations telles que les ruptures de la chaîne d’approvisionnement, les annulations d’événements technologiques et les fermetures de bureaux. La fermeture de diverses usines et usines en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique a restreint la chaîne d’approvisionnement mondiale et a eu un impact négatif sur les activités de fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits. En outre, diverses entreprises ont déjà prédit d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une chute des ventes futures de leurs produits.

Principaux points clés du marché des capteurs ADAS

• Aperçu du marché des capteurs ADAS

• Concurrence sur le marché des capteurs ADAS

• Tendance du marché, des revenus et des prix des capteurs ADAS

• Analyse du marché des capteurs ADAS par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés du marché des capteurs ADAS

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

