Analyse du marché des cannes de marche, tendances, principaux fabricants, croissance, statistiques, opportunités et prévisions jusqu’en 2028

Un bâton de marche, également connu sous le nom de canne de marche, est un dispositif utilisé principalement pour faciliter la marche, fournir une stabilité ou un soutien postural, ou aider à maintenir une bonne posture. Certains modèles peuvent également être utilisés comme accessoire de mode ou pour l’autodéfense.

L ‘«analyse du marché mondial des cannes de marche jusqu’en 2028» est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des biens de consommation avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché Cannes de marche avec une segmentation détaillée du marché par type de produit et canal de distribution. Le marché mondial des cannes de marche devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des cannes de marche et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Le marché mondial des aides à la marche a connu une augmentation de la demande d’aides à la marche en raison d’un certain nombre de facteurs clés. Parmi les principaux facteurs qui devraient stimuler le marché des aides à la marche au cours de la période de prévision figurent l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation de la prévalence de la maladie de Parkinson et de l’arthrite. Des politiques réglementaires et un cadre de remboursement favorable. De plus, le nombre croissant d’accidents de la route fait augmenter la demande pour le produit. La population âgée est sujette aux chutes fréquentes, ce qui peut entraîner diverses blessures à diverses parties du corps, notamment des fractures du bassin, de la hanche, de la colonne vertébrale et du fémur. Ces blessures limitent leur capacité à se déplacer rapidement. La chute est considérée comme la deuxième cause de blessure non intentionnelle ou de décès accidentel dans le monde.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Les gourous du trésor

• Marque Carex Santé

• Entreprise de canne à pied – Harvy

• Produits médicaux Nova

• Changer de bâton

• Dépêchez-vous la canne

• Cannes royales

• Hugo Mobilité

• Safex inc.

• Entreprises ZST

Segmentation du marché :

• Le marché des cannes de marche est segmenté en type de produit et canal de distribution.

• Par type de produit, le marché des cannes de marche est segmenté en bois, plastique et métal

• Par canal de distribution, le marché des cannes de marche est segmenté en ligne, hors ligne

