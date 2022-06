Analyse du marché des camions de service 2022-2030 et stratégies commerciales clés des principaux fournisseurs

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des camions de service devrait passer de 2 05 500 millions USD en 2021 à 4 07 400 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 7,9 % de 2022 à 2030 . Les camions de service (camions lourds) sont des véhicules utilitaires qui font partie intégrante de toutes les activités commerciales telles que le transport, la logistique, l’agriculture, la construction, l’exploitation minière et de nombreuses autres fonctions. La demande croissante des clients en matière de services, de qualité et de fonctionnalités entraîne la croissance des camions de service.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des camions de service

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché. Pendant la pandémie, les gouvernements des économies développées et en développement ont adopté diverses stratégies pour limiter la propagation du COVID-19. Les stratégies comprennent l’imposition de confinements, l’arrêt des services de fabrication, la distanciation sociale, les restrictions d’accès aux zones fortement touchées et l’interdiction des voyages internationaux. De plus, l’industrie de la construction et l’exploitation minière ont connu une forte baisse au milieu de la pandémie, ce qui a entraîné une faible demande de camions de service. Cependant, la demande de l’industrie de la défense, des soins de santé et de la logistique a géré la croissance régulière du marché pendant le COVID-19.

Étendue du marché mondial des camions de service

L’étude classe le marché des camions de service en fonction du type de tonnage, de la classe, du type de carburant et de l’application, aux niveaux régional et mondial .

Par type de tonnage Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

10 à 15 tonnes métriques

Plus de 15 tonnes métriques

Perspectives par classe ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Classe 5

Classe 6

Classe7

Classe 8

Par type de carburant Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Diesel

Gaz naturel

Véhicule électrique hybride

De l’essence

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Construction

Exploitation minière

Agriculture

Fret et Logistique

Autres applications

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment de la classe 8 représente la plus grande part de marché par type de classe

Sur la base de la classe, le marché des camions de service est classé en classe 5, classe 6, classe 7 et classe 8. Le segment de la classe 8 représente la part la plus élevée du marché des camions de service. Les camions de service ou poids lourds de classe 8 possèdent des capacités de charge élevées et de déplacement sur de longues distances. Ces facteurs propulseront la croissance du segment. De plus, l’évolution des préférences vers l’amélioration du confort du conducteur et l’intégration de fonctionnalités récréatives pour les trajets de nuit accélèrent l’adoption des camions de service de classe 8.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé sur le marché des camions de service

La région Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance régionale est attribuée à l’augmentation des installations de fabrication et à l’amélioration de l’infrastructure routière, qui stimulent considérablement la demande de camions lourds. Géographiquement, la Chine domine le marché mondial des camions de service. L’industrialisation évolutive et émergente en Chine stimule la production et les ventes du marché des camions de service. Des projets tels que le projet de transfert d’eau Sud-Nord, le projet hydroélectrique de Tianhuangping et l’aéroport de Pékin déploieront de nombreux camions de service, alimentant ainsi la croissance du marché dans les années à venir.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des camions de service

