Analyse du marché des cafetières par taille, tendances des parts, croissance future, tendances émergentes, perspectives qualitatives – Prévisions jusqu’en 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Cafetière . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les cafetières présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des cafetières était évaluée à 4,1 milliards de dollars en 2021. Le marché mondial des cafetières devrait atteindre 6,9 ​​milliards de dollars d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les cafetières sont des machines qui préparent le café. Les machines à café utilisent une variété de méthodes de brassage. La méthode la plus courante consiste pour les machines à café à utiliser des bases de café contenues dans une passoire en métal. Cela permet de gagner du temps et permet aux machines à café d’influencer directement le goût du café. Il a une large gamme d’applications dans la maison, le bureau et les espaces commerciaux. La machine peut être semi-automatique ou entièrement automatisée, permettant aux utilisateurs de faire du café rapidement tout en conservant la qualité et le goût du produit final.

Facteurs influençant le marché

In terms of innovations, new product introductions, and demand, the coffee industry has been evolving. Manufacturers are concentrating their efforts on major developments that meet the needs of a big consumer base. Furthermore, as people become more aware of the health benefits of coffee, such as a lower risk of type 2 diabetes, liver cancer, liver disorders, and protection against heart failure, coffee consumption is projected to rise. Thus, it will fuel the growth of the global coffee maker market during the study period.

Growing internet penetration and the availability of a wide range of coffee makers at a low cost on e-commerce platforms will contribute to the growth of the coffee maker market. Coffee makers are increasingly getting adopted in the commercial spaces, which will benefit the coffee maker market during the study period.

Analyse d’impact COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, la demande de cafetières dans les espaces commerciaux a fortement diminué. Cependant, l’utilisation domestique des cafetières a augmenté à mesure que les gens se préoccupaient davantage de leur santé. En plus de cela, divers cafés ont été contraints de fermer temporairement leurs portes pour se conformer aux règles des gouvernements. En conséquence, cela a entravé la demande de cafetières pendant la phase pandémique.

Analyse régionale

L’Europe devrait dominer le marché des cafetières en raison de la forte consommation de café dans la région. De plus, la présence de grands complexes commerciaux sera opportuniste pour le marché des cafetières au cours de la période de prévision.

Le marché des cafetières en Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance significative en raison du nombre croissant de cafés et de cafés dans la région. La forte croissance de la région est également attribuée à la grande population et à la forte présence de divers acteurs de l’industrie.

Concurrents sur le marché

• Melitta

• Keurig Green Mountain Inc.

• La Cimbali

• Zojirushi America Corporation

• Luigi Lavazza SpA

• Schaerer Ltd

• Panasonic Corporation

• Nestlé SA

• Newell Brands

• De’Longhi Group

• Electrolux AB

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des cafetières se concentre sur le produit, l’utilisateur final et la région.

Par type de produit :

• Machine à café filtre • Machine à

café à vapeur • Machine à café à

capsules

• Autres

Par utilisateur final

• Résidentiel

• Commercial

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

