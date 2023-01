Analyse du marché des bouteilles cosmétiques par taille, stratégies commerciales, part, croissance, tendances, revenus, paysage concurrentiel et prévisions de développement par 

Un rapport commercial mondial sur les bouteilles de cosmétiques contient un chapitre sur le marché mondial et toutes ses sociétés liées avec leurs profils, qui présente des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Ce rapport d’étude de marché permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité au travail. En gardant les utilisateurs finaux au centre, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des bouteilles cosmétiques était évalué à 21,38 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 30,40 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,50 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché tels que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production , l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

La demande croissante de services de diffusion de contenu à la demande en tant qu'Ethernet opérateur offre les divers avantages bénéfiques d'être proposés en tant que service aux consommateurs, ce qui en fait un candidat idyllique pour la diffusion de contenu à la demande, qui est l'un des principaux facteurs alimentant la croissance. du marché des bouteilles cosmétiques sur la période de prévision de 2021 à 2028. Dans cette optique, la demande croissante pour une meilleure expérience utilisateur et la popularité croissante d'offres telles que la vidéoconférence et le streaming vidéo de haute qualité contribuent également à la croissance du marché cible.

Définition du marché

L’emballage cosmétique est utilisé pour les contenants cosmétiques tels que les flacons cosmétiques utilisés pour emballer les produits cosmétiques. Les produits cosmétiques sont les substances destinées à embellir, à améliorer l’apparence, à nettoyer sans altérer la structure du corps. Le but principal d’un flacon cosmétique est de protéger le produit pendant son transport ou son stockage. Le flacon cosmétique doit être une solution bien pensée qui protège le produit cosmétique de la détérioration et contribue à préserver sa qualité. La bouteille cosmétique en verre doit être une option attrayante qui est une partie importante de la commercialisation d’un produit de beauté.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Matériau (plastique, métal, verre, papier, autres), capacité (< 50 ml, 50- 100 ml, 100 – 150 ml, 150 – 200 ml, > 200 ml) Application (soin des cheveux, soin des ongles, soin de la peau, maquillage -Haut, Autre) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts FH Packaging (États-Unis), yellopackaging.com. (Chine), LUMSON SpA (Italie), HCP Packaging (États-Unis), Taiwan KK Corporation (Taïwan), Yonwoo CO., Ltd (Corée du Sud), FusionPKG (États-Unis), Quadpack (Espagne), PUMTECH (Corée du Sud), SONE Products (Royaume-Uni), Denville Scientific, Inc (États-Unis), Smurfit Kappa (Irlande), Amcor plc (Suisse), Sealed Air (États-Unis), Sonoco Products Company (États-Unis), Gerresheimer AG (Allemagne), Alpha Packaging (États-Unis), Berry global Inc. (États-Unis), Comar (États-Unis), Libo Cosmetics (Chine), Container Corporation of Canada (Canada) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant de nouveaux designs d’emballage

Hausse des collaborations stratégiques

Dynamique du marché des bouteilles cosmétiques

Conducteurs

Producteurs proposant des produits standards et personnalisés

L’évolution rapide des demandes dans le secteur des cosmétiques et de la beauté a poussé les fabricants à choisir des flacons cosmétiques pour augmenter le portefeuille de produits avec à la fois un design et des styles pour des produits standard personnalisés pour répondre aux exigences de marques spécifiques. Les bouteilles cosmétiques personnalisées aident à répondre aux exigences spécifiques de l’impression sur les bouteilles pour les marques de cosmétiques, qui devraient augmenter la croissance du marché des bouteilles cosmétiques.

Augmenter la demande d’emballages liés au verre

Le marché des emballages de bouteilles cosmétiques utilise principalement des emballages à base de verre, qui couvrent une grande valeur marchande pour l’utilisation d’emballages cosmétiques. L’emballage en verre est plein de luxe et est considéré comme un look premium et vert pour les bouteilles de cosmétiques. Ce produit est facilement recyclable en raison de cette augmentation de la demande de flacons cosmétiques qui devrait stimuler le taux de croissance du marché.

Secteur du e-commerce en plein essor

La pénétration croissante d’Internet et les valeurs du commerce électronique dans les zones urbaines et rurales ont également eu un impact sur la demande de cosmétiques au cours de la période de prévision. En raison de l’utilisation croissante d’Internet, de nombreuses entreprises se sont également tournées vers des plateformes en ligne pour leurs ventes. Cela a également entraîné une augmentation de la demande de bouteilles cosmétiques pour l’ensemble des produits cosmétiques, ce qui influence la croissance du marché des bouteilles cosmétiques et devrait stimuler le taux de croissance du marché.

Opportunités

Le secteur cosmétique joue un rôle central en attirant l’attention des utilisateurs. Les nouveaux designs d’emballage et le graphisme gravé rendent les bouteilles plus attrayantes, donnant plus de priorité à la création d’opportunités. Les emballages secondaires sont utilisés pour les emballages en carton et le papier d’emballage, ce qui augmente les possibilités de personnalisation des produits cosmétiques en bouteille. L’augmentation de la demande d’extension de la durée de conservation augmente la demande d’adoption de flacons cosmétiques. De plus, l’augmentation des collaborations stratégiques et l’essor des nouveaux marchés émergents agiront également comme moteurs du marché, ce qui renforcera encore les opportunités précieuses pour le taux de croissance du marché.

Contraintes/ Défis

Le principal secteur de l’utilisateur final utilise des flacons cosmétiques pour les cheveux, la peau et d’autres cosmétiques, il existe un nombre suffisant d’alternatives disponibles sur le marché pour les formats d’emballage de cosmétiques. Les formats d’emballages cosmétiques tels que les bouteilles, les métaux, le plastique et autres sont également généralement utilisés pour appliquer des huiles, des sérums et des fonds de teint liquides.

Ces industries d’emballage de cosmétiques ont de nombreuses alternatives adaptées au transport et ces options peuvent être utilisées fréquemment. En raison de la disponibilité de ces solutions d’emballage alternatives sur le marché, elles ont un impact négatif sur les ventes de flacons cosmétiques. Le développement et l’adoption de ces solutions d’emballage alternatives dans l’industrie cosmétique mondiale entravent considérablement la croissance du marché des bouteilles cosmétiques.

Ce rapport sur le marché des bouteilles cosmétiques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse import-export, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Développement récent

En janvier 2020, une entreprise pouvant faire l’objet d’une renonciation a approuvé le certificat FSC pour soutenir la responsabilité du client en matière d’approvisionnement en produits de papier.

Segmentation:

Le marché des flacons cosmétiques est segmenté en fonction du matériau, de la capacité et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Matériel

Plastique

Métal

Un verre

Papier

Autres

Capacité

< 50 ml

50- 100 ml

100 – 150 ml

150 – 200 ml

< 200 ml

Application

Soin des cheveux

Manucure

Soin de la peau

Se réconcilier

Autre

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché des bouteilles cosmétiques sont :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des bouteilles cosmétiques sont

Emballage FH (États-Unis)

yellopackaging.com. (Chine)

LUMSON SpA (Italie)

Emballage HCP (États-Unis)

Taïwan KK Corporation (Taïwan)

Yonwoo CO., Ltd (Corée du Sud)

FusionPKG (États-Unis)

Quadpack (Espagne)

PUMTECH (Corée du Sud)

Produits SONE (Royaume-Uni)

Denville Scientific, Inc (États-Unis)

Smurfit Kappa (Irlande)

Amcor SA (Suisse)

Air scellé (États-Unis)

Sonoco Products Company (États-Unis)

Gerresheimer AG (Allemagne)

Alpha Packaging (États-Unis)

Berry Global Inc. (États-Unis)

Comar (États-Unis)

Libo Cosmetics (Chine)

Société canadienne des conteneurs (Canada)

entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Attractions du rapport sur le marché des bouteilles cosmétiques: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché des bouteilles cosmétiques aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui micro surveille tous les marchés vitaux des bouteilles cosmétiques

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Une vue concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Quels avantages l’étude de recherche DBM va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché des bouteilles cosmétiques

Partie 04 : Dimensionnement du marché des bouteilles cosmétiques

Partie 05 : Segmentation du marché des bouteilles cosmétiques par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

