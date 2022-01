Analyse du marché des boîtes de vitesses d’avions par perspective de l’industrie, analyse complète, croissance et prévisions 2022-2028

Global Aircraft Gearbox Industry Report 2022 est une enquête professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché Aircraft Gearbox. Le rapport fournit un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse du marché des boîtes de vitesses d’avion est fournie pour le marché international, y compris l’historique du développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des principales régions.

L’étude fournit des détails tels que la part de marché, les informations sur le marché, les informations stratégiques, la segmentation et les principaux acteurs du marché des boîtes de vitesses pour avions.

Une boîte de vitesses délivre une application contrôlée de la puissance. La boîte de vitesses est utilisée pour modifier le couple et la vitesse du véhicule en fonction d’une variété de conditions de charge et de route. Une boîte de vitesses d’avion réduit la vitesse de sortie du moteur avant de faire tourner l’hélice. Les boîtes de vitesses d’avion offrent des solutions efficaces pour les applications cellule et moteur.

Certains des principaux acteurs du marché sont :

CEF industries, Collins Aerospace, GE Aviation, Liebherr Group, North star aerospace, Safran, SKF, The Boeing group, The Timken Company, Triumph Group

Une boîte de vitesses d’avion connaît une croissance substantielle en raison de l’augmentation du nombre de passagers aériens dans toutes les régions. Ce facteur devrait stimuler le marché mondial des boîtes de vitesses pour avions au cours de la période de prévision. Néanmoins, le coût croissant des équipements est un paramètre crucial susceptible de freiner la croissance du marché mondial des boîtes de vitesses pour avions. En outre, une augmentation des investissements en recherche et développement pour les boîtes de vitesses avancées émergentes crée des opportunités de croissance pour le marché mondial des boîtes de vitesses pour avions.

L ‘«analyse du marché mondial des boîtes de vitesses pour aéronefs jusqu’en 2028» est une étude spécialisée et approfondie mettant l’accent sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial des boîtes de vitesses pour avions avec une segmentation détaillée du marché par type d’ajustement, type de boîte de vitesses, utilisateur final et géographie. Le marché mondial des boîtes de vitesses pour avions devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des boîtes de vitesses d’avion et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Le marché mondial des boîtes de vitesses pour avions est segmenté en fonction du type d’ajustement, du type de boîte de vitesses et de l’utilisateur final. Sur la base du type d’ajustement, le marché des boîtes de vitesses d’avion est segmenté en ajustement en ligne et en mise à niveau. Sur la base du type de boîte de vitesses, le marché des boîtes de vitesses pour avions est segmenté en boîte de vitesses d’accessoires, boîte de réduction, boîte de vitesses d’actionnement, boîte de vitesses de groupe auxiliaire de puissance, etc. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des boîtes de vitesses pour avions est segmenté en avions commerciaux et avions militaires.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des boîtes de vitesses pour avions en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions. Le marché des boîtes de vitesses d’avions par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée d’Insight Partner est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

