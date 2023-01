Analyse du marché des boissons alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique des tendances technologiques croissantes, de la recherche industrielle, de la croissance et de la taille futures, projection par

Analyse du marché des boissons alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique des tendances technologiques croissantes, de la recherche industrielle, de la croissance et de la taille futures, projection par

‘ Marché des boissons alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique ‘le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché sur les boissons alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les boissons alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport sur les boissons alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique aident les clients à prévoir les investissements dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération du rapport sur les boissons alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des boissons alcoolisées devrait atteindre 330,14 milliards USD d’ici 2030, soit 187,89 milliards USD en 2022, enregistrant un TCAC de 7,30 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur le marché scénarios tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

Une boisson alcoolisée est une boisson qui contient de l’éthanol (CH3CH2OH) comme agent intoxicant. L’éthanol est un type d’alcool formé par la fermentation de fruits, de céréales ou d’autres sources de sucre et agit comme un médicament. Ce sont des liquides ignifuges et incolores contenant de la bière, des spiritueux et du vin.

Portée et segmentation du marché des boissons alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (bière, vin, spiritueux, autres), teneur en alcool (élevée, moyenne, faible), saveur (non aromatisée, aromatisée), emballage (bouteilles en plastique, bouteilles en verre, boîtes), canal de distribution (commerce moderne, dépanneurs, spécialités magasins, détaillants en ligne, hôtels/restaurants/bars, magasins commerciaux, sur place, magasins d’alcools, épiceries, vente au détail sur Internet, supermarchés) Pays couverts Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts Davide Campari-Milano NV (Pays-Bas), Diageo PLC (Royaume-Uni), Halewood International Limited (Royaume-Uni), Asahi Group Holdings, Ltd. (Japon), Accolade Wines (Australie), Bacardi Limited (Bermudes), Mike’s Hard Lemonade Co. ( États-Unis), Castel Group (France), Suntory Holdings Limited (Japon), Anheuser-Busch InBev SA/NV (Belgique), The Brown-Forman Corporation (États-Unis), United Brands Company, Inc. (États-Unis), PernodRicard SA (France ), The Miller Brewing Company (États-Unis) Opportunités de marché Demande croissante de boissons hybrides

Lancements de produits en plein essor

Dynamique du marché des boissons alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteurs

Augmentation de la demande de boissons alcoolisées haut de gamme

Presque chaque rassemblement ou événement comprend des boissons alcoolisées, offrant un brise-glace supérieur. Il est également devenu un symbole de luxe, et à la suite de cela, comprenant des boissons premium lors d’événements et autrement est devenu une tendance en développement. Avec l’augmentation du niveau de vie en Afrique du Sud, les consommateurs peuvent désormais s’offrir de meilleures marques qu’ils ne consommaient auparavant, grâce à quoi la demande de marques étrangères augmente dans cette région. Par conséquent, le développement de base de la société ainsi que l’augmentation des dépenses par habitant au fil du temps dans la région devraient augmenter la demande de boissons alcoolisées et stimuler le taux de croissance du marché dans cette région.

Augmentation de la population mondiale

La population mondiale augmente et devrait atteindre environ 10 milliards d’ici 2050. Une augmentation de la population génère une plus grande demande pour les boissons alcoolisées. Les activités agricoles, la production agricole et les volumes commerciaux devront augmenter pour répondre à l’augmentation de la population. Par conséquent, les entreprises de ce marché des boissons alcoolisées devraient bénéficier de la demande croissante de produits de boissons alcoolisées en raison de l’augmentation de la population au cours de la période de prévision de 2023 à 2030.

Opportunités

Demande croissante de boissons hybrides

Les fabricants de boissons alcoolisées proposent désormais des boissons hybrides prêtes à l’emploi pour faire face à l’évolution des préférences et des goûts des consommateurs. Les boissons hybrides sont un mélange de boissons alcoolisées de nombreuses catégories de boissons. Ils sont formés en utilisant des ingrédients uniques, des combinaisons de saveurs et des méthodes de fabrication à partir de nombreuses boissons. Par exemple, produire des bières ou des spiritueux dans un tonneau de vin pour leur donner un goût différent. Ces boissons sont principalement présentes dans la catégorie des spiritueux, avec des produits tels que la bière mélangée à du thé et du rhum mélangé à de la vodka. Certaines des boissons hybrides les plus répandues sur le marché comprennent Kahlua Midnight (rhum et Kahlua), Malibu Red (rhum et tequila) et Absolut Tune (vodka et vin mousseux).

Lancements de produits en plein essor

L’augmentation des lancements de produits et d’autres innovations par les principaux acteurs du marché offre en outre de nombreuses opportunités de croissance sur le marché. Par exemple, Cassper Nyovest, un rappeur sud-africain, a lancé sa marque d’alcool haut de gamme nommée « Billiato », en septembre 2021. C’est un goût de richesse, qui comprend des boissons alcoolisées de qualité supérieure.

Contraintes/ Défis

Inconvénients liés aux boissons alcoolisées

L’inclinaison croissante des consommateurs vers les boissons non alcoolisées freine la croissance du marché. De plus, pour créer une nouvelle entreprise dans l’industrie des boissons alcoolisées, les vendeurs doivent investir une grande quantité de ressources et de capitaux et obtenir des certifications légales du gouvernement. Ainsi, tous ces facteurs peuvent prendre un temps de traitement élevé, freinant davantage la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des boissons alcoolisées fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des boissons alcoolisées, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact et scénario actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition

Data Bridge Market Research propose une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l’impact et de l’environnement actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, la création de plans d’action efficaces et l’assistance aux entreprises dans la prise de décisions importantes.

Outre le rapport standard, nous proposons également une analyse approfondie du niveau d’approvisionnement à partir des retards d’expédition prévus, de la cartographie des distributeurs par région, de l’analyse des produits, de l’analyse de la production, des tendances de la cartographie des prix, de l’approvisionnement, de l’analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, avancées l’analyse comparative et d’autres services d’approvisionnement et de soutien stratégique.

Développement récent

En 2022, Diageo a annoncé le lancement de son premier whisky artisanal formé localement nommé « Godawan Single Malt ». Cette société a déclaré que ce produit serait disponible à Dubaï à partir d’avril.

En 2022, Le Clos a lancé une édition limitée nommée 50 ans Celebration Edition Blended Whisky. Cette exceptionnelle édition de célébration de 50 ans est un mélange rare et fait à la main de certaines des distilleries les plus emblématiques d’Écosse. Cette collection est uniquement disponible dans les points de vente Le Clos de l’aéroport international de Dubaï (DXB) et est limitée à 120 bouteilles.

Rapport sur le marché des principaux acteurs clés du Moyen-Orient et de l’Afrique Boissons alcoolisées:

Davide Campari-Milano NV (Pays-Bas)

Diageo PLC (Royaume-Uni)

Halewood International Limited (Royaume-Uni)

Asahi Group Holdings, Ltd. (Japon)

Accolade Wines (Australie)

Bacardi Limited (Bermudes)

Mike’s Hard Lemonade Co. (États-Unis)

Groupe Castel (France)

Suntory Holdings Limited (Japon)

Anheuser-Busch InBev SA/NV (Belgique)

Brown-Forman Corporation (États-Unis)

United Brands Company, Inc. (États-Unis)

PernodRicard SA (France)

The Miller Brewing Company (États-Unis)

Segmentation du marché :

Le marché des boissons alcoolisées est segmenté en fonction du type de produit, de la teneur en alcool, de la saveur, de l’emballage et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Bière

Vin

Spiritueux

Autres

Teneur en alcool

Haute

Moyen

Bas

Saveur

Sans saveur

Parfumé

Emballage

Bouteilles en plastique

Bouteilles en verre

Boites de conserves

Canal de distribution

Commerce moderne

Dépanneurs

Magasins spécialisés

Détaillants en ligne

Hôtels/Restaurants/Bars

Magasins commerciaux

Sur place

Magasins d’alcools

Épiceries

Vente au détail sur Internet

Supermarchés

Analyse / aperçus régionaux du marché des boissons alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des boissons alcoolisées est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, teneur en alcool, saveur, emballage et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des boissons alcoolisées sont les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Oman, le Qatar, le Koweït, l’Afrique du Sud, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Afrique du Sud domine le marché des boissons alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique en raison de l’augmentation de la consommation de boissons alcoolisées dans cette région. De plus, l’augmentation de la population de buveurs augmentera encore la croissance du marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché des boissons alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché des boissons alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Moyen-Orient et Afrique Boissons alcoolisées?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché des boissons alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des boissons alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries des boissons alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

