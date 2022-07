Analyse du marché des biostimulants des données actuelles et futures de l’industrie jusqu’en 2028

La taille du marché mondial des biostimulants devrait atteindre 6,75 milliards USD d’ici 2028 et enregistrer un TCAC de 11,3 %, selon le dernier rapport de Reports and Data. Les préoccupations écologiques croissantes dues à la surutilisation de produits chimiques dans le secteur agricole ont augmenté la demande de biostimulants respectueux de l’environnement et alimentent la croissance des revenus du marché.

Les biostimulants sont des additifs pour les cultures et les plantes qui améliorent leur efficacité nutritive, la qualité des cultures et le rendement. Ils augmentent également la tolérance au stress des cultures dans des conditions extrêmes telles que les inondations, la sécheresse ou la salinité. L’utilisation intensive de pesticides synthétiques, la rareté des terres arables, la demande croissante de cultures à haute valeur ajoutée et la prise de conscience croissante de l’impact environnemental des produits chimiques sont des facteurs importants favorisant la croissance du marché des biostimulants.

En outre, l’attention croissante portée à l’amélioration de la productivité des cultures et à la dégradation rapide des sols a contraint plusieurs agriculteurs à opter pour des processus agricoles biologiques, augmentant ainsi la demande de biostimulants. Plusieurs acteurs du marché se concentrent sur les activités de R&D pour développer des produits améliorés et élargir les gammes de produits, ce qui devrait encore stimuler la croissance des revenus du marché.

Cependant, des facteurs tels que le manque de sensibilisation et la pénurie de produits biostimulants, ainsi que le manque d’éducation sur les biostimulants devraient entraver la croissance du marché. De plus, l’absence de réglementation pour la commercialisation des produits dans les économies émergentes est susceptible de freiner la croissance du marché des biostimulants tout au long de la période de prévision.

la base du type de culture, le segment des céréales et des céréales devrait contribuer une part considérable des revenus du marché tout au long de la période de prévision en raison de la disponibilité de grandes terres cultivables et de la demande croissante pour ces cultures tout au long de l’année. Les biostimulants appliqués à ces cultures aident à augmenter le taux de division cellulaire, à améliorer la taille des graines et à obtenir un rendement élevé.

Sur la base des ingrédients actifs, le segment des extraits d’algues devrait enregistrer un TCAC considérablement robuste tout au long de la période de prévision. Le TCAC à revenus élevés est attribué à l’adoption croissante de la culture des algues et à la demande croissante d’algues dans diverses applications agricoles.

Sur la base du mode d’application, le segment du traitement par pulvérisation foliaire devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision en raison de sa grande efficacité par rapport aux autres méthodes d’application.

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide entre 2021 et 2028 en raison de l’existence d’une vaste zone de culture, de la demande croissante pour une meilleure qualité et un meilleur rendement des cultures et de la demande croissante de légumes et d’aliments biologiques.

L’Europe devrait conserver sa position de leader en termes de part de revenus au cours de la période de prévision grâce à des réglementations favorables à la production d’aliments biologiques et à une demande croissante de produits alimentaires biologiques.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont :

BASF (Allemagne), Isagro (Italie), Valagro (Italie), Bayer (Allemagne), Italpollina (Italie), Koppert Biological Systems (Pays-Bas), Acadian Seaplants (Canada), UPL (Inde) , et Biolchim (Italie).

Basé sur la source : (Revenu, milliards USD, 2018 – 2028)

naturel

Synthétique

Basé sur l’ingrédient actif (Revenu, milliards USD, 2018 – 2028)

Substances humiques Acide humique

Extraits d’algues

Amendements microbiens

Acides aminés

Autres Vitamines Oligo Polysaccharides



Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Biostimulants fournit des informations sur la zone de marché, qui est ensuite subdivisée en sous-régions et pays/régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Résumé du rapport d’étude de marché sur les biostimulants :

informations pertinentes sur le marché mondial des biostimulants

Recommandations stratégiques pour les opportunités d’investissement

Le rapport couvre des statistiques importantes liées à l’industrie ainsi que les produits, les applications, l’analyse des prix, la demande et l’offre, et le taux de production et de consommation

Les tendances émergentes et l’analyse actuelle des segments de marché pour aider les investisseurs à formuler de nouvelles stratégies commerciales

Une analyse SWOT approfondie et une analyse des cinq forces de Porter ainsi qu’une analyse de faisabilité et une analyse du retour sur investissement

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

