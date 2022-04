Analyse du marché des biosimilaires de la tendance actuelle, de la recherche sur l’industrie, de la croissance et de la taille futures, de la part, du prix, des bénéfices, de la capacité et des prévisions jusqu’en 2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions du marché des biosimilaires pour 2030, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

La valeur marchande des biosimilaires était de millions de dollars américains en 2020. La valeur marchande des biosimilaires devrait atteindre des millions de dollars américains d’ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) % au cours de la période de prévision de 2021 à 2030.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui se traduira par un vaste marché pour les biosimilaires .

Marché des biosimilaires par produit (insuline, rhGH, facteur de stimulation des colonies de granulocytes, interféron, érythropoïétine, étanercept, anticorps monoclonaux, follitropine, glucagon, calcitonine, tériparatide et énoxaparine sodique), par fabrication (interne, sous contrat) et indication (hors site Traitement, oncologie, maladies chroniques, troubles sanguins, maladies auto-immunes, troubles sanguins, maladies infectieuses et autres maladies), par géographie (Amérique du Nord, Europe, APAC et RoW) Analyse des opportunités mondiales et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Les biosimilaires ou les produits biologiques de suivi sont les variantes « dupliquées » et autorisées de ces produits biologiques de référence dont le brevet a expiré. L’amélioration et l’approbation des biosimilaires avec des produits biologiques de référence constituent une partie importante du processus général d’avancement et de développement. Les lignes directrices pour les biosimilaires assument un rôle essentiel dans le maintien de la pertinence et de l’harmonie entre les éléments uniques et biosimilaires. Différents spécialistes de la réglementation, par exemple l’EMA et la FDA, contrôlent efficacement la commercialisation et l’avancement de Biosimilar.

Méthodologie de recherche :

Le marché des biosimilaires a été analysé en utilisant la combinaison optimale de sources secondaires et de méthodologie interne, ainsi qu’un mélange irremplaçable d’informations primaires. L’évaluation en temps réel du marché fait partie intégrante de notre méthodologie de dimensionnement et de prévision du marché. Nos experts de l’industrie et notre panel de participants principaux ont aidé à compiler les aspects pertinents avec des estimations paramétriques réalistes pour une étude approfondie. La part de participation des différentes catégories de participants primaires est donnée ci-dessous :

Le marché est stimulé par des facteurs tels que la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer et le diabète qui complètent la demande croissante de médicaments pharmaceutiques. Cependant, la croissance du marché est limitée par les complexités de fabrication et la résistance des fabricants de produits biologiques. En outre, la croissance du marché des biosimilaires est entravée par de multiples facteurs, notamment l’absence de directives réglementaires, les préférences des consommateurs en matière de marque, la réticence des médecins à prescrire des biosimilaires et le capital élevé requis pour la recherche et le développement.

Sur la base du paramètre de fabrication, le marché des biosimilaires est segmenté en deux segments :

Fabrication en interne Fabrication

sous contrat

Le segment de la fabrication en interne compense la plus grande part de marché, tandis que le segment de la fabrication en sous-traitance devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Sur la base du produit, l’industrie des anticorps monoclonaux du marché des biosimilaires est principalement segmentée en trastuzumab, infliximab, rituximab, adalimumab et autres anticorps monoclonaux. Le segment de l’infliximab représentait la plus grande part de marché des biosimilaires en 2019. La prévalence croissante des maladies auto-immunes est le moteur de la croissance du marché.

Sur la base de l’indication, le marché est séparé sur la base de:

Oncologie

Trouble sanguin

Traitement hors site

Maladies infectieuses Maladies

chroniques

Maladie auto-immune

Autres maladies

Le segment de l’oncologie représente une part importante du marché des biosimilaires. La part importante de ce segment peut être attribuée à la forte incidence du cancer dans le monde.

Certains des principaux acteurs dans le domaine des biosimilaires sont Probiomed, Boehringer Ingelheim, Apotex, Fresenius Kabi, Gedeon Richter, Mabxience, Amega Biotech, Biocad, Coherus Biosciences, Stada Arzneimittel Ag, Dr. Reddy’s Laboratories, Mylan, Samsung Biologics, Amgen, Biocon, Celltrion, Teva Pharmaceutical, Eli Lilly, Pfizer et Sandoz.

Par géographie, le marché des biosimilaires est en outre classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L’Amérique du Nord représentait la plus grande part. Deux facteurs importants sont les moteurs de la croissance du marché des biosimilaires, ce qui lui donne un TCAC de 23,9 % au cours de la période de prévision. Ces deux facteurs sont :

Des prix inférieurs à ceux des produits biologiques concurrents

Une incidence croissante des maladies chroniques

Il existe de nombreuses opportunités dans les pays émergents et ce rapport aidera à comprendre la dynamique actuelle du marché, l’évolution des besoins et les innovations qui pourraient être nécessaires pour rendre l’expérience utilisateur enrichissante.

Ce rapport constituerait la base de toute recherche sur les biosimilaires, les capacités des fournisseurs, l’analyse SWOT des capteurs et le cadre organisé d’analyse des données pour une innovation plus avancée.

Cette partie du rapport serait l’épine dorsale d’une recherche exhaustive et un outil pour les innovations et technologies à venir. Cela donne une idée des principaux concurrents du marché, de leur parcours et de l’avantage concurrentiel que l’on devrait avoir pour battre les autres acteurs du marché.

Le rapport contient une analyse qualitative du marché des biosimilaires et de l’opportunité qui peut être exploitée par le marché dans le scénario actuel

. Le rapport de marché se plongerait dans des informations approfondies concernant les innovations technologiques.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché des biosimilaires 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse les moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional. Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années. Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ? Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché. Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués. Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché. Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Table des matières :

Définition et aperçu du marché

Méthode et logique de recherche

Analyse de la concurrence sur le marché

Analyse des produits et services

Stratégies permettant à l’entreprise de faire face à l’impact de la COVID-19

Segment de marché par type, données historiques et prévisions de marché

Segment de marché par application, données historiques et prévisions de marché

Marché par région, données historiques et prévisions de marché

Analyse dynamique du marché et suggestions de développement

