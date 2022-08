Analyse du marché des biopesticides par type de produit, application, région, pays, taille de l’industrie, opportunité et prévisions 2028

Le marché mondial des biopesticides devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Croissant à un TCAC de 15,2 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, le marché devrait atteindre 4 USD et atteindre 805,42 millions d’ici 2028, selon une analyse de Data Bridge Market Research. La demande de biopesticides augmente en raison de ses applications potentielles.

Le rapport sur le marché mondial des biopesticides révèle la dynamique de marché clé de l’industrie. Le rapport de renseignement comprend des enquêtes basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des prévisions futures. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux graphiques, aux graphiques, aux camemberts, aux prix et à d’autres facteurs importants. Tout en soulignant les principaux moteurs et contraintes de ce marché, le rapport fournit également une étude complète des tendances et évolutions futures du marché. Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché dans l’industrie, y compris leurs profils d’entreprise, leurs résumés financiers et leur analyse SWOT. Il fournit un aperçu à 360 degrés du paysage concurrentiel de l’industrie.

Les biopesticides sont des types de pesticides extraits de matières naturelles comme les plantes, les animaux, les bactéries et certains minéraux. Par exemple, l’huile de colza et le bicarbonate de soude ont des propriétés insecticides et sont considérés comme des pesticides biologiques. Les pesticides biologiques sont principalement divisés en trois catégories, à savoir les pesticides biochimiques, les pesticides microbiens et les agents phytosanitaires (PIP). Ces biopesticides sont généralement moins toxiques que les pesticides chimiques et n’affectent que les ravageurs ciblés et les organismes étroitement apparentés. Les biopesticides présentent plusieurs avantages, comme contribuer à réduire la pollution de l’ environnement , la pollution des sols, et aussi réduire les traces toxiques dans la chaîne alimentaire. Ils se décomposent plus facilement que les pesticides chimiques et contribuent également à augmenter les rendements des cultures. Ils sont souvent utilisés dans le cadre d’un programme de lutte antiparasitaire intégrée (IPM) pour les résultats les plus efficaces.

Le rapport sur le marché mondial des biopesticides vous fournit des informations détaillées, des connaissances de l’industrie, des prévisions et des analyses du marché. Le rapport mondial sur l’industrie des biopesticides met également en lumière les risques économiques et la conformité environnementale. Le rapport sur le marché mondial des biopesticides aide les passionnés de l’industrie, y compris les investisseurs et les décideurs politiques, à faire des investissements en capital en toute confiance, à élaborer des stratégies, à optimiser leur portefeuille d’activités, à innover avec succès et à exécuter en toute sécurité et de manière durable.

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Syngenta Crop Protection, Bionema, Vegalab SA, STK Bioagritech, Andermatt Biocontrol, Coppert Biosystems, Corteva, Bayer AG, Biobest Group NV, Certis USA LLC, Valent BioSciences LLC, Novozymes, BASF SE, IPL Biologicals Limited, Terramera Inc., Khandelwal Bio Fertilizer, Isagro, Gowan Company, Parry America, Inc., Barrix Agro Sciences Pvt Ltd, BioWorks Inc., Marrone Bio Innovations, FMC Corporation, UPL, Nufarm, Bioline AgriSciences ltd, Biofa GmbH , BioConsortia, Inc., McLaughlin Gormley King Company, W. Neudorff GmbH KG, etc.

PORTÉE DU MARCHÉ MONDIAL DES BIOPESTICIDES ET TAILLE DU MARCHÉ

Le marché mondial des biopesticides est segmenté en six segments remarquables basés sur le type, la source, la forme, l’application, la catégorie et la culture. La croissance entre les segments vous aide à analyser la croissance des segments et la stratégie pour approcher le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des biopesticides est segmenté en bioinsecticides, biofongicides, bionématicides, bioherbicides et autres. En 2021, les biopesticides détiendront la plus grande part de marché en raison de facteurs tels que la demande croissante de pesticides naturels et respectueux de l’environnement, qui ont également de larges effets pathogènes.

Sur la base de la source, le marché des biopesticides est segmenté en microbiens, biochimiques et insectes. Le segment des micro-organismes représentera la plus grande part de marché d’ici 2021 en raison de facteurs tels que les préoccupations croissantes des agriculteurs concernant la santé humaine et l’environnement et la demande croissante de pesticides biosourcés pour réduire la pollution de l’environnement et les niveaux de résidus toxiques.

Marché des biopesticides : l’analyse régionale comprend :

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie, Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada.)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte.)

Indicateurs clés analysés :

Analyse des acteurs du marché et des concurrents: Le rapport couvre les principaux acteurs de l’industrie, y compris les profils d’entreprise, les spécifications des produits, la capacité de production / les ventes, les revenus, les prix, la marge brute et les ventes par type de produit.

Analyse du marché mondial et régional: Le rapport comprend l’état et les perspectives du marché mondial et régional. En outre, le rapport fournit des informations détaillées pour chaque région et pays couverts dans le rapport. Déterminer ses prévisions de production, de consommation, d’importation et d’exportation, de ventes et de revenus.

Analyse du marché par type de produit : Le rapport couvre la plupart des types de produits de l’industrie des biopesticides, y compris les spécifications du produit, le volume, les ventes en volume et en valeur (M USD) pour chaque acteur clé.

Analyse du marché par type d’application : Sur la base de l’industrie des biopesticides et de ses applications, le marché est encore segmenté en plusieurs applications majeures dans son industrie. Il vous fournit la taille du marché, le TCAC et les prévisions pour chaque application de l’industrie.

Tendances du marché : principales tendances du marché, y compris une concurrence accrue et une innovation continue.

Opportunités et moteurs : identification des besoins croissants et des nouvelles technologies

Analyse des cinq forces de Porter : ce rapport fournira l’état de la concurrence dans l’industrie en fonction de cinq forces fondamentales : la menace des nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des acheteurs, la menace des produits ou services de substitution et la concurrence existante dans l’industrie. .

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse des perspectives du marché des biopesticides avec les tendances récentes et l’analyse des cinq forces de Porter

Rechercher les perspectives de marché actuelles et futures dans les marchés développés et émergents

Scénarios dynamiques du marché des biopesticides et opportunités de croissance pour le marché dans les années à venir

Analyse de la segmentation du marché des biopesticides, y compris des études qualitatives et quantitatives intégrant l’impact économique et non économique

L’analyse au niveau régional et national intègre les forces de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché.

Données sur la valeur marchande des biopesticides (millions USD) et le volume (millions d’unités) par segment et sous-segment

Analyse des ventes des canaux de distribution en valeur

Le paysage concurrentiel implique les parts de marché des biopesticides des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux produits et les stratégies adoptées par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les produits adoptés par les principaux acteurs du marché, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies

