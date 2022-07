Analyse du marché des biocapteurs, partage des revenus, profils d’entreprise, lancements et prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des biocapteurs était de 25,5 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 8,0% au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’application croissante des biocapteurs dans les secteurs de l’agriculture et de la santé et l’émergence de biocapteurs basés sur les nanotechnologies sont des facteurs qui devraient soutenir la croissance des revenus du marché entre 2021 et 2030. En outre, la prévalence croissante des maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et autres dans le monde et l’acceptation croissante des biocapteurs par les diabétiques pour la surveillance de la glycémie sont des facteurs contribuant à la croissance des revenus du marché.

Des progrès significatifs dans la technologie des biocapteurs ont facilité le processus de surveillance de la glycémie chez les patients, en particulier chez les personnes âgées, ce qui a contribué à la gestion du diabète sucré. Les autres avantages des biocapteurs comprennent, entre autres, les tests de glycémie au point de service (POC) et les systèmes de surveillance non invasifs du glucose, qui devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les biocapteurs sont également utilisés dans les tests de maternité et de fertilité, et les dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) basés sur les biocapteurs deviennent rapidement d’excellents outils alternatifs en raison des divers avantages qu’ils offrent. Cette approche offre un avantage majeur par rapport aux systèmes de détection conventionnels dans les médicaments pour un diagnostic précoce, permet un dépistage approprié de la population ciblée, et également pour évaluer l’efficacité d’une thérapie spécifique.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sont :

Abbott, Medtronic, Bio-Rad Laboratories, Inc., Cytiva, LifeScan IP Holdings, LLC, Nova Biomedical, Universal Biosensors, AgaMatrix, PHC Holdings Corporation, ACON Laboratories, Inc. Le

diabète est une cause majeure de préoccupation chez un nombre croissant d’individus et ne se limite pas à un ou plusieurs groupes d’âge spécifiques. En 2019, la prévalence était de 37,3 millions d’Américains, soit 11,3% de la population. Environ 1,9 million d’Américains souffrent de diabète de type 1, dont environ 244 000 enfants et adolescents. Sur les 37,3 millions d’adultes atteints de diabète, 28,7 millions ont été diagnostiqués et 8,5 millions n’ont pas été diagnostiqués. La prévalence chez les personnes âgées est relativement plus élevée avec des Américains âgés de 65 ans et plus à 29,2 %, soit 15,9 millions de personnes âgées (diagnostiquées et non diagnostiquées). De nouveaux cas continuent de s’ajouter et environ 1,4 million d’Américains reçoivent un diagnostic de diabète chaque année. De plus, en 2019, le prédiabète a été diagnostiqué chez 96 millions d’Américains âgés de 18 ans et plus. Le besoin croissant de modes de diagnostic, de surveillance et de traitement plus efficaces et non invasifs de diverses maladies et affections sont des facteurs clés qui devraient continuer à soutenir la croissance des revenus du marché.

Cependant, certains inconvénients des biocapteurs comprennent une sensibilité relativement faible pour de nombreuses cibles cliniquement pertinentes et des résultats qualitatifs ou semi-quantitatifs. En outre, les coûts initiaux élevés de R&D sont un facteur majeur qui entrave la croissance des revenus du marché. Les grandes entreprises peuvent allouer des budgets pour le développement de biocapteurs en raison de coûts considérablement élevés, tandis que les petites entreprises seraient confrontées à des contraintes à cet égard. En outre, le besoin de plus de temps et d’investissements soutenus dans le développement de biocapteurs technologiquement avancés et le faible taux de commercialisation et d’approbation sont des facteurs clés qui devraient entraver la croissance des revenus du marché.

Quelques faits saillants du rapport Le

segment portable devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. Les biocapteurs portables sont de plus en plus utilisés pour surveiller les patients, leur santé et leur bien-être et ont un potentiel majeur pour changer la surveillance de la santé et les concepts de diagnostic médical traditionnel. Les progrès des biocapteurs portables peuvent entraîner un passage des systèmes de soins hospitaliers centralisés à la médecine personnelle à domicile, ce qui réduit également le temps de diagnostic et les coûts des soins de santé, tout en améliorant la commodité pour les patients.

Les revenus du segment des diagnostics à domicile devraient être en tête en termes de contribution de la part des revenus au marché mondial des biocapteurs au cours de la période de prévision en raison des développements croissants de nouveaux dispositifs et concepts de diagnostic dans le secteur de la santé. Les dispositifs médicaux à domicile sont pratiques à utiliser et constituent une option idéale pour les personnes âgées, car ils permettent de fournir des soins personnalisés et n’obligent pas les patients à se rendre fréquemment à l’hôpital.

Le marché Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance des revenus le plus rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante de biocapteurs dans les secteurs de l’agriculture et de la santé est un facteur clé qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, la prévalence croissante des maladies chroniques et du mode de vie et l’expansion de la population âgée ayant besoin de diagnostic, de traitement et de surveillance des maladies et affections liées à l’âge, l’élargissement du bassin de patients pour le traitement d’autres affections sont des facteurs clés contribuant à la croissance des revenus du marché.

En décembre 2020, Abbott a lancé FreeStyle Libre 2, qui est une technologie de surveillance du glucose basée sur un capteur de nouvelle génération utilisée pour les patients souffrant de diabète. Il a reçu l’approbation de Santé Canada et convient aux adultes et aux enfants de plus de 4 ans.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des biocapteurs en fonction du produit, de la technologie, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives du produit (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) Biocapteurs portables Biocapteurs non portables



Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) Biocapteurs électrochimiques Biocapteurs optiques Biocapteurs piézoélectriques Biocapteurs thermiques Biocapteurs nanomécaniques



Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2019 –2030) Soins Agriculture Bioréacteur Toxicité alimentaire Autres



Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) Point of Care (POC) Diagnostics à domicile Laboratoires de recherche Surveillance de l’environnement Aliments et boissons Biodéfense Autres



Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2019- 2030) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne France Uni Italie Espagne Benelux Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATA M Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste de la MEA



Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

