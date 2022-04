Analyse du marché des bateaux pontons en Amérique du Nord, état et perspectives commerciales 2021 à 2028

Ce rapport fournit des données pertinentes utiles aux stratèges commerciaux. Le marché Bateaux pontons en Amérique du Nord fournit un aperçu de l’industrie ainsi qu’une analyse de la croissance et des données historiques et futures sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre (le cas échéant). Les analystes fournissent des explications sur l’analyse du distributeur et la chaîne de valeur. Cette étude de marché fournit aux utilisateurs des données complètes et détaillées qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

«Le marché des bateaux pontons en Amérique du Nord devrait passer de 1 163,66 millions de dollars américains en 2021 à 2 020,71 millions de dollars américains d’ici 2028; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 8,2 % de 2021 à 2028. »

Les principales entreprises opérant sur le marché nord-américain des bateaux pontons présentées dans le rapport sont:

Pontons Aloha

BRP

Polaris inc.

Premier Marine Inc.

Bateaux Sun Tracker

Répartition du marché Bateaux pontons en Amérique du Nord par type de produit et applications:

Segment de marché par type , couvre :

Bar Bateau

Salon arrière

Sièges quadruples

Modèles d’arc

Autobus à impériale

Segment de marché par applications , couvre :

Faire de la pêche

Sports nautiques

Récréatif

Les autres

En 2021, BRP, un leader des motomarines avec sa marque Sea-Doo, a maintenant présenté un Sea-Doo Switch 2022 (extension de la gamme Sea-Doo). Il s’agit d’un tout nouveau bateau ponton offrant une polyvalence et une stabilité incroyables de la plate-forme du ponton. La conception du pont à changement rapide peut être entièrement reconfigurée pour répondre aux besoins d’un seul voyage de pêche, d’un pique-nique en famille et d’une séance de wakeboard.

De plus, le nouveau portefeuille Manitou a poursuivi la tradition de BRP d’offrir des expériences incroyables sur l’eau pour la famille et les amis. Manitou a dévoilé sa gamme année modèle 2022, qui ajoute plus de puissance et de fonctionnalités haut de gamme à une gamme de bateaux pontons de performance, de luxe et de loisirs, qui est déjà excellente.

Raisons d’acheter le rapport :

Comprendre le paysage du marché des bateaux pontons en Amérique du Nord et identifier les segments de marché les plus susceptibles de garantir un rendement élevé

Gardez une longueur d’avance sur la course en comprenant le paysage concurrentiel en constante évolution du marché des bateaux pontons en Amérique du Nord

Planifier efficacement les fusions et acquisitions et les accords de partenariat sur le marché des bateaux pontons en Amérique du Nord en identifiant les segments de marché avec les ventes probables les plus prometteuses

Aide à prendre des décisions commerciales éclairées à partir d’une analyse perspicace et complète des performances du marché de divers segments du marché des bateaux pontons en Amérique du Nord

Obtenez les prévisions de revenus du marché pour le marché par divers segments de 2021 à 2028 dans la région Amérique du Nord.

Méthodologie de recherche :

Le rapport sur le marché des bateaux pontons en Amérique du Nord comprend l’estimation de la taille du marché en valeur (millions USD) et en volume (M²). Des approches descendantes et ascendantes ont été utilisées pour estimer et valider la taille du marché du marché Bateaux pontons en Amérique du Nord, pour estimer la taille de divers autres sous-marchés dépendants sur le marché global.

Les principaux acteurs du marché ont été identifiés grâce à des recherches secondaires et leurs parts de marché ont été déterminées grâce à des recherches primaires et secondaires. Tous les pourcentages, répartitions et répartitions ont été déterminés à l’aide de sources secondaires et de sources primaires vérifiées.

