Analyse du marché des avions électriques, partage des revenus, profils d’entreprise, lancements et prévisions jusqu’en 2030

Les préoccupations environnementales croissantes et le nombre croissant de passagers sont à l’origine de la croissance des revenus du des

marché électriques. avionsdevrait atteindre 226,6 millions de dollars en 2030 et enregistrer un TCAC des revenus de 8,2 % au cours de la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La demande croissante d’avions nécessitant peu d’entretien stimule la croissance des revenus du marché des avions électriques.

Les avions électriques réduisent l’empreinte carbone d’un avion et cette fonctionnalité devrait accroître son adoption. La taille de la flotte mondiale d’avions augmente en raison de l’augmentation des voyages en avion, ce qui entraîne par conséquent une augmentation des émissions de dioxyde de carbone. Par conséquent, un besoin pressant d’avions électriques a été généré pour minimiser les émissions. De plus, ces avions éliminent le besoin de combustibles fossiles pour entretenir les moteurs, ce qui affecte gravement l’environnement.

La réduction des niveaux de bruit est un autre avantage de l’utilisation d’avions électriques. Les avions électriques déploient des moteurs à réaction ou à combustion, et ces moteurs n’émettent pas de bruit. Les systèmes hydrauliques sont remplacés par des systèmes électriques dans ces avions, ce qui améliore l’efficacité. Il existe plusieurs autres avantages qui stimulent la demande d’avions électriques, tels qu’une maniabilité accrue, une sécurité améliorée et un faible risque d’incendie et d’explosion. Le déploiement de moteurs électriques dans les avions électriques a accru sa fiabilité car les moteurs électriques sont simplement conçus avec un nombre réduit de pièces mobiles. Par conséquent, les aéronefs utilisant des moteurs électriques nécessitent peu d’entretien, ce qui se traduit par de faibles coûts d’exploitation.

Le déploiement croissant d’avions électriques dans le secteur de la logistique est un autre moteur de la croissance de son marché. Les émissions des avions-cargos ont été une préoccupation pour les secteurs logistiques. Par conséquent, les participants de ce secteur investissent de manière transparente dans les modes de transport électriques afin de minimiser les émissions de dioxyde de carbone. La société de logistique DHL Express, filiale de Deutsche Post AG, a fait une demande de 12 avions cargo entièrement électriques auprès d’une start-up, Eviation, en août 2021. L’objectif de cette initiative était de développer le premier réseau de fret aérien électrique au monde. Cela ouvrirait de nouvelles opportunités pour les avions électriques dans le secteur de la logistique.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1103

Les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial comprennent Airbus, Yuneec Holding Limited, Pipistrel Group, Bye Aerospace, Digisky SRL, Leonardo SpA, Groupe Gorgé, EHang Holdings Limited, Faradair Aerospace Limited et Boeing.

Quelques faits saillants du rapport

En juin 2021, Volocopter GmbH, un constructeur aéronautique allemand, a effectué son premier vol d’un taxi aérien électrique à l’aéroport de La Bourget en France. Ce taxi aérien électrique a parcouru une distance de 500 mètres à une vitesse de 30 kilomètres par heure, et il se trouvait à 30 mètres au-dessus de l’aéroport. De plus, il offre un compartiment à bagages et deux personnes peuvent être à bord à la fois. L’objectif de ce taxi aérien est de desservir les Jeux Olympiques de 2024 à Paris.

Le segment ultra-léger a représenté une part de revenus plus importante en 2020. Une conception simple et un processus de fabrication facile rendent les avions électriques ultra-légers économiques. De plus, cela garantit la sécurité et la disponibilité facile des avions électriques ultra-légers dans les secteurs commerciaux, ce qui facilite la croissance du segment. Les avions électriques à réaction légers se déplacent à grande vitesse et peuvent atterrir dans n’importe quel aéroport.

Le segment des avions électriques hybrides a représenté une part importante des revenus en 2020. Les avions électriques hybrides utilisent des moteurs et des batteries à carburant pour faire fonctionner les hélices. Dans certains cas, il utilise des moteurs à réaction conventionnels ainsi que des hélices à entraînement électrique. Ce type d’avion électrique offre une conception qui n’est pas possible dans le cas de moteurs à essence seuls. Il permet des atterrissages et des décollages verticaux sans bruit. De plus, il se compose d’un grand nombre d’hélices électriques pour faciliter un aérodynamisme efficace.

L’utilisation croissante des moteurs électriques est attribuée à ses nombreux avantages, qui sont un faible entretien et des performances de haute qualité. Les moteurs électriques sont composés d’un minimum de pièces mobiles et nécessitent donc peu d’entretien, ce qui les rend très fiables. La conception est simple et aucune énergie n’est perdue lors du frottement entre les pièces mobiles. Cette caractéristique augmente l’efficacité des moteurs électriques.

Le marché en Europe a représenté la plus grande part des revenus en 2020. La région a rapidement adopté des matériaux avancés, tels que les aluminures de gamma-titane. Ce matériau améliore les propriétés mécaniques et réduit la consommation de carburant, l’empreinte carbone et les niveaux de bruit. La présence de plusieurs acteurs clés du marché, ainsi que leurs investissements croissants dans les activités de recherche et développement (R&D), stimulent la croissance du marché des avions électriques dans diverses régions. Les organismes de réglementation, tels que l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne (EASA), se concentrent activement sur la réduction des niveaux d’émission, ce qui propulse la croissance du marché dans la région européenne. Cette région a un niveau de vie plus élevé que d’autres régions et les gens peuvent donc s’offrir des vols électriques pour parcourir de courtes distances.

Pour comprendre comment notre rapport sur le marché des avions électriques peut apporter une différence à votre stratégie commerciale:– https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/1103

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché des avions électriques en fonction du type, du composant, de la technologie, de la gamme, de l’application et de la région :

Type Outlook ( Chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2030)

ultra-légers

jets légers

(chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2030)

batteries d’avions

Moteurs électriques pour

Autres

perspectives technologiques (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2030) Perspectives

hybride

tout électrique

(chiffre, milliards USD ; 2018-2030)

Moins de 500 KM

Plus de 500 KM

Application Outlook (Revenus, USD Billion ; 2018-2030)

Commercial

Militaire

Autres

Perspectives régionales (Revenus, USD Billion ; 2018-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1103

Principaux avantages du rapport sur les avions électriques :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après de nombreuses études primaires et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie Aéronefs électriques

Profil des principaux acteurs ainsi que leur aperçu des activités, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché des avions électriques sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports