Analyse du marché des assaisonnements et des épices par taille, tendances des parts, croissance future, tendances émergentes, perspectives qualitatives – Prévisions mondiales jusqu’en 2030

United State-Report Ocean présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des assaisonnements et des épices. Meilleurs experts en la matière, chercheurs et marché les professionnels de la recherche ont organisé ce rapport afin de s'assurer que les informations qu'il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d'approches analytiques, y compris SWOT (analyse méthodes), analyse PESTEL et analyse de régression. L'étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l'entreprise. Ce rapport traite de l'industrie en termes de technologie de recherche et d'utilisation prospective précise, d'innovation et d'avancées futures sur le marché Assaisonnement et épices.

La taille du marché mondial des assaisonnements et des épices était de 33,8 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des assaisonnements et des épices devrait atteindre 50,9 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

L’épice est un composant végétal utilisé pour aromatiser, colorer ou conserver des aliments, tels qu’une graine, un fruit, une racine, une écorce ou d’autres éléments. De nombreuses épices contiennent des effets antimicrobiens. Les assaisonnements sont considérés comme essentiels dans la préparation de toutes les cuisines car ils confèrent à chacun un parfum et une saveur particuliers.

Analyse d’impact

du COVID-19 La pandémie de COVID-19 a affecté négativement la chaîne d’approvisionnement du marché des assaisonnements et des épices, perturbant l’ensemble du flux de travail en raison de l’indisponibilité des matières premières et de la main-d’œuvre. En dehors de cela, les restrictions gouvernementales, les problèmes de transport, les interruptions d’infrastructure et les retards d’importation ont été les principaux défis répertoriés auxquels les acteurs de l’industrie ont été témoins pendant la pandémie. En raison de problèmes tels que les conditions météorologiques, la pénurie d’eau et d’autres causes, la production d’épices et d’herbes connaît une imprévisibilité sans précédent. En outre, la mise en œuvre de fermetures et de confinements dans des pays producteurs d’épices tels que la Chine, l’Inde et le Vietnam a eu une influence sur l’approvisionnement et la consommation de matières premières dans le secteur de la restauration.

Analyse régionale

Le marché des assaisonnements et des épices en Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance significatif. La croissance du marché est attribuée à la consommation croissante d’épices et d’herbes dans la région. De plus, ces produits sont largement utilisés dans l’alimentation quotidienne, ce qui devrait offrir des opportunités de croissance lucratives pour le marché des assaisonnements et des épices. Le marché sera également influencé par les coutumes asiatiques bien connues, qui se sont transmises de génération en génération. De plus, la présence d’une large gamme d’épices et d’herbes aux propriétés médicinales profitera au marché au cours de la période de prévision.

Facteurs influençant le marché

L’augmentation de la demande d’épices et d’assaisonnements de diverses industries d’utilisateurs finaux stimulera principalement l’expansion du marché. De plus, la demande d’aliments à haute valeur nutritionnelle augmente à un rythme rapide. En conséquence, il sera opportuniste pour le marché des assaisonnements et des épices au cours de la période de prévision.

La population mondiale croissante et la demande croissante de plats délicieux accéléreront la croissance du marché des assaisonnements et des épices. De plus, la gamme croissante d’hôtels et de restaurants créera des opportunités inexploitées pour le marché des assaisonnements et des épices, car ces produits sont utilisés pour rehausser le goût des aliments.

Les initiatives croissantes des acteurs de l’industrie accéléreront la croissance du marché. Par exemple, Rumi Spice a lancé trois nouveaux mélanges d’épices en 2021. Sa nouvelle gamme de produits comprend « Rumi Spice Saffron, Wild Black Cumin (Ground), Afghan Curry Braise, Southwest Chili et Kabul Piquant Chicken ». Ainsi, davantage de lancements de ce type gagneront du terrain et stimuleront la croissance du marché des assaisonnements et des épices au cours de la période de prévision.

Concurrents sur le marché

• Ajinomoto Co, Inc.

• ARIAKE JAPAN CO, LTD.

• Associated British Foods plc

• Kerry

• McCormick & Company, Inc.

• Baria Pepper

• Dohler Group

• DS Group

• Everest Spices

• Bart Ingredients

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des assaisonnements et des épices se concentre sur le produit, la forme, le canal de distribution et la région.

Perspectives du produit

• Épices

o Poivre

o Gingembre

o Cannelle

o Cumin

o Curcuma

o Coriandre

o Cardamome

o Clous de girofle

o Autres

• Herbes

o Ail

o Origan

o Menthe

o Persil

o Romarin

o Fenouil

• Autres

• Sel et substituts du sel

Form Outlook

• Entier

• Broyé

•

Perspectives du canal de distribution

de la poudre • Restauration

• Vente au détail

Perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

