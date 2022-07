Analyse du marché des armes légères 2021 : un bref examen de la taille, de la part, des tendances futures, de la croissance et de la croissance future 2028

La taille du marché mondial des armes légères devrait atteindre 10,32 milliards USD à un TCAC stable de 2,3 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation des activités terroristes et l’augmentation de la sécurité transfrontalière sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché. Le besoin croissant de déploiement de personnel militaire dans les bases militaires, les sites et infrastructures sensibles et les frontières internationales, ainsi que l’attention croissante portée à la modernisation des armes et des munitions sont d’autres facteurs clés qui alimentent la croissance du marché mondial des armes légères.

Le rapport sur le marché des armes légères contient une analyse approfondie des revenus historiques, actuels et projetés pour chaque industrie verticale, segment, industries d’utilisation finale, applications et régions. Il analyse l’impact de la pandémie en ce qui concerne le paysage économique et réglementations gouvernementales de chaque région. Il étudie également les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité économique induites par la pandémie et propose une évaluation actuelle et future de l’impact de la pandémie sur le marché mondial et régional des armes légères.

Obtenez plus d’informations sur la part de marché dans différentes régions en téléchargeant l’exemple de rapport PDF sur MINUTES @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/225

Méthodologie

de recherche Emergen Research suit une méthodologie cohérente pour réduire les erreurs résiduelles à un niveau minimum en affinant la portée, en validant par des informations primaires et en alimentant la base de données interne sur une base régulière. Un modèle dynamique est formulé pour capturer les fluctuations régulières du marché et, par conséquent, être mis à jour avec tout changement dans la dynamique du marché. Les paramètres et les variables impliqués dans la recherche varient en fonction des marchés individuels et, plus important encore, les informations sur la demande et l’offre sont incluses dans le modèle pour identifier l’écart du marché.

Nos exemples de rapports gratuits comprennent :

une analyse approfondie de l’industrie, une introduction, un aperçu et une épidémie de pandémie de COVID-19.

Fournir des conseils par chapitre sur demande 2021 Analyse régionale mise à jour avec représentation graphique des tendances, de la taille et de la part, comprend une liste mise à jour des figures et des tableaux.

Le rapport mis à jour inclut les principaux acteurs du marché avec leur volume de ventes, leur stratégie commerciale et leur analyse des revenus en utilisant la méthodologie Emergen Research.

Concurrence sur le marché des armes légères :

Le rapport sur le marché des armes légères contient des informations sur les lancements de produits, la durabilité et les perspectives des principaux fournisseurs, tels que : Smith & Wesson, Israel Weapons Industry, Kalashnikov Group, Colt’s Manufacturing LLC, Sturm, Ruger & Co. , Inc., GLOCK Ges.mbH, Lockheed Martin Corporation, Raytheon, General Dynamics Corporation et Carl Walther GmbH.

Quel est l’objectif du rapport ?

Sur la base de divers indicateurs, la croissance d’une année sur l’autre (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée sont proposés.

Un aperçu du marché basé sur la portée géographique, la segmentation du marché et les performances financières des principaux acteurs est présenté dans le rapport.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et la portée future du marché en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Les différents paramètres accélérant la croissance de Market sont intégrés dans le rapport de recherche.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché au cours de la période de prévision.

Parcourir le rapport détaillé d’analyse de la recherche sur le marché des armes légères @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/small-arms-market

faitssaillants du rapport

Les fusils de chasse sont utilisés pour des cibles petites et rapides, souvent lorsqu’elles sont en l’air. Ce type d’arme est le plus couramment utilisé dans le sport et la chasse, et est populaire pour la chasse aux lapins et aux petits animaux et aux oiseaux. L’utilisation d’un fusil de chasse à âme lisse avec une balle à canon rayé améliore la précision à 100 m ou plus, et il s’agit d’une option populaire, qui stimule la demande et la croissance des revenus du segment des fusils de chasse.

Les armes semi-automatiques sont une version civile des mitrailleuses militaires et sont moins capables de tirer rapidement. Même si l’avant-bras se recharge automatiquement, les utilisateurs doivent appuyer sur la gâchette pour tirer une autre balle. Les pistolets, les fusils de chasse et les carabines sont des armes semi-automatiques. Les fusils à chargement automatique offrent la possibilité d’augmenter le nombre de coups efficaces tirés à un moment donné.

Le segment de la défense représentait la plus grande part des revenus en 2020 en raison de l’augmentation du budget de la défense dans les pays du monde entier et des programmes de modernisation des forces militaires. L’augmentation des activités de trafic de drogue transfrontalier alimentera également la croissance du segment de la défense à l’avenir. L’incidence croissante de la violence domestique devrait également continuer à stimuler la demande d’armes légères parmi les forces de l’ordre.

en fonction du type, du calibre, de la technologie, de l’action, de l’utilisation finale et de la région

Emergen

Research

segmenté

a

marché

légères

mondial

: Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

9 mm

56 mm

62 mm

7 mm

5 mm

Autres

Perspectives technologiques (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

guidée

non

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Automatique

Semi-automatique

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Défense

Militaire

loi

Civil et commercial

Chasse

Sport

Autodéfense

Autres

Demander la personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/225

𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐋𝐚𝐧𝐝𝐬𝐜𝐚𝐩𝐞:

La répartition géographique du comprend l’analyse des principaux acteurs du marché des armes légères présents dans les régions clés d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique, d’Amérique latine, et Moyen-Orient et Afrique. Le rapport offre des informations précieuses sur la taille du marché, la part, le taux de croissance, le taux de production et de consommation, le rapport offre/demande, les importations/exportations, la contribution aux revenus et les stratégies adoptées par les principales entreprises situées dans chaque région. Dans l’ensemble, le rapport offre des informations approfondies sur les tendances actuelles et émergentes du marché des armes légères, ainsi que sur le taux de croissance projeté sur la période de prévision.

POUR SAVOIR COMMENT LA PANDÉMIE DE COVID-19 ET LA GUERRE EN RUSSIE ET ​​EN UKRAINE IMPACTERONT CE MARCHÉ – DEMANDEZ UN ÉCHANTILLON

Trouvez des rapports similaires par emergen research@

medical tricorder market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/medical-tricorder-market

marché des tubes de qualité médicale

https://www.emergenresearch.com/industry-report/medical-grade-tubing-marke

marché de la charge utile de l’espace commercial

https://www.emergenresearch.com/industry-report/commercial-space-payload-market

marché des hélicoptères

https://www.emergenresearch.com/industry-report/helicopter-market

marché du séquençage à lecture longue

https://www.emergenresearch.com/industry-report/long-read-sequencing-market

marché de l’acide bioacrylique

https://www.emergenresearch.com/industry-report/bio-acrylic-acid-market

marché de la bioremédiation microbienne

https://www.emergenresearch.com/industry-report/microbial-bioremediation-market

À propos de nous :

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour trouver plus de détails sur le rapport ou pour vous renseigner sur sa personnalisation, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.