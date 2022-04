Analyse du marché des arbres à cames automobiles, partage des revenus, profils d’entreprise, lancements et prévisions jusqu’en 2028

Les rapports et les données ont publié un nouveau rapport intitulé Global de marché des arbres à cames automobiles qui offre un aperçu complet de l’industrie pour aider les lecteurs à acquérir un avantage concurrentiel dans l’industrie des arbres à cames automobiles grâce à des plans d’investissement stratégiques et une compréhension plus approfondie de l’industrie des arbres à cames automobiles. Le rapport propose également une analyse statistique approfondie pour donner une compréhension plus approfondie de l’industrie Arbre à cames automobile et de la dynamique changeante de la sphère commerciale. Le rapport se concentre également sur des aspects clés du marché tels que la part de marché, la taille du marché, le volume, la croissance des revenus, le paysage concurrentiel et l’analyse régionale du marché. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 actuellement en cours comme l’un des principaux facteurs d’influence de l’industrie. Le rapport propose une analyse approfondie de la taille, de la part de marché et de la croissance du marché et son estimation au cours des années de prévision sur la base de la crise du COVID-19.

Aperçu du marché:

L’industrie automobile devrait enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision, principalement en raison de la tendance actuelle des services de mobilité à la demande, l’augmentation des ventes de véhicules en raison à la demande croissante de voitures de luxe et à l’augmentation du revenu disponible des particuliers, et à la pénétration croissante de la technologie autonome. Le passage rapide aux véhicules hybrides et électriques en raison des préoccupations croissantes concernant les émissions de carbone et l’impact négatif sur l’environnement, associé aux progrès technologiques croissants dans les systèmes logiciels, à l’introduction d’applications et aux services à distance, devrait en outre stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. L’adoption croissante des systèmes autonomes d’assistance à la conduite (ADAS), la compréhension des consommateurs et l’attention croissante portée à la sécurité des passagers ont encore révolutionné l’industrie automobile. La croissance du marché secondaire de l’automobile et les progrès croissants des équipementiers sont également d’autres facteurs cruciaux.

Paysage concurrentiel :

Le rapport offre un aperçu complet de l’industrie des arbres à cames automobiles pour aider les entreprises établies et les nouveaux entrants à capitaliser sur les opportunités émergentes lucratives sur le marché. Le rapport propose également un profilage détaillé des principales entreprises ainsi que leur portefeuille de produits, leur capacité de fabrication et de production, leurs marges bénéficiaires, leur génération de revenus, leur portée sur le marché et leur position mondiale. Il étudie également les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats et les lancements de produits, entre autres, sur le marché.

Les principales entreprises du marché sont :

Comp Performance Group

Thyssenkrupp AG.

Hirschvogel Holding GMBH

JD Norman Industries Inc.,

Linamar Corp.

Meritor Inc.,

Kautex Textron GmbH & Co. KG

MAHLE Gmbh

PCL India

Pipers RS ltd.

Schaeffler AG

Freudenberg Sealing Technologies GmbH & co. KG

Schrick Camshaft

Precision Camshafts Ltd.

Autres

régions clés étudiées dans le rapport : Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.

Le rapport segmente également le marché des arbres à cames automobiles en fonction des différents types de produits proposés par le marché, du spectre d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions et des technologies, entre autres. Il offre des informations clés sur les facteurs qui devraient contribuer à la croissance des revenus de chaque segment, ainsi que sur le TCAC, la part de marché, la croissance du marché et la taille du marché.

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Arbre à cames moulé Arbre à cames

acier forgé Arbre à cames

assemblé

Autres

Type de matériau Outlook (Revenu, USD Billion; 2018 -2028)

Cast Iron

Billet Steel

End-use Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Voiture de tourisme

Véhicule utilitaire léger Véhicule

utilitaire lourd

Autres

Merci d’avoir lu notre rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les besoins. Veuillez nous contacter pour plus d’informations et nous veillerons à ce que vous obteniez le rapport le mieux adapté à vos besoins.

