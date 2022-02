Analyse du marché des applications de fitness par applications, technologies émergentes, dernières innovations, principales tendances, demande croissante et opportunités futures jusqu’en 2028

Obtenir des informations bien informées sur les tendances et les opportunités du secteur est un processus qui prend beaucoup de temps. Cependant, un rapport d’étude de marché international résout ce problème très rapidement et facilement. Ce rapport de marché a été structuré en comprenant parfaitement les besoins spécifiques de l’entreprise. Le rapport recueille avec précision les données et les informations sur des facteurs précieux pour cette industrie, qui vont du comportement des clients, des tendances émergentes, de l’utilisation des produits et du positionnement de la marque. Les informations du rapport gagnant aident non seulement les entreprises à prendre des décisions basées sur les données, mais garantissent également un retour sur investissement (ROI) maximal.

Le marché des applications de fitness devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 25,6 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 27 646,95 millions USD d’ici 2021-2028. Le marché mondial des applications de fitness connaît une croissance considérable en raison de l’inclinaison croissante vers la forme physique et la réduction de poids, la prévalence croissante des maladies chroniques, notamment le diabète. La popularité croissante de l’utilisation de montres intelligentes et de bracelets stimule également la croissance du marché.

Scénario de marché des applications de fitness :

Selon Data Bridge Market Research, le marché des applications de fitness mondiales en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader du marché est Integrated Fitbit LLC, qui représente une part de marché estimée à environ 22,42 % sur le marché mondial. La société a obtenu des ventes exceptionnelles en fournissant de nouveaux produits d’application de fitness.

Une application de fitness est définie comme une application qui peut être téléchargée sur des appareils intelligents, notamment des ordinateurs portables, des téléphones et des tablettes. Il peut être disponible sur deux plates-formes différentes, notamment les systèmes d’exploitation Android et iPhone (iOS). Selon la ressource de santé publique en ligne (Health Works Collective), plus de 97 000 applications de fitness et de santé sont disponibles sur tablettes et appareils mobiles. De plus, environ 52 % des utilisateurs de smartphones obtiennent des informations associées à la santé via leurs appareils et environ 15 % des utilisateurs ont entre 18 et 29 ans et ont installé des applications de santé. Il existe plusieurs types d’applications de fitness disponibles, notamment des applications de gestion des soins, des applications de surveillance des signes vitaux, des applications de santé et de bien-être, des applications de santé des femmes, des applications de gestion des médicaments, des applications de conseil, entre autres.

Le rapport sur le marché des applications de fitness fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché des applications de fitness

Le marché mondial des applications de fitness est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Suisse, Russie, Pays-Bas, Belgique, Irlande, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde , Australie, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Indonésie, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte et Reste du Moyen-Orient et Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché mondial des applications de fitness sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du produit, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en applications de gestion des soins, applications de surveillance des signes vitaux, applications de santé et de bien-être, applications de santé des femmes, applications de gestion des médicaments, applications de conseil et autres.

Sur la base du type, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en applications connectées et en appareils intégrés.

Sur la base de l’application, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en entraînement, suivi, jeux de fitness et autres.

Sur la base du domaine thérapeutique, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en cardiovasculaire, dermatologie et cancer de la peau, ophtalmologie, diabète, respiratoire, audiologie, troubles du sommeil, nutrition et autres.

Sur la base du système d’exploitation, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en iOS, Android et Windows.

Sur la base du mode d’achat, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en abonnement et sans abonnement.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en fournisseurs, soins de santé à domicile et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en distributeur tiers et en appel d’offres direct.

TOP ACTEURS CLÉS du marché des applications de fitness

Calme

Fitbit LLC.

Headspace inc.

MyFitnessPal, Inc.

Strava, Inc.

« RUNTASTIC GMBH »

Freeletics GmbH

AllTrails, LLC

Durée de vie AB

FITNESS22 LTD

comote

AZUMIO

Technologie de première main inc.

YAZIO.

Google

Jéfit, Inc.

STRONG FITNESS PTE LTD.

ASICS NUMÉRIQUE, INC.

Groupe de remise en forme Leap

FITNOTES

Portée du rapport sur le marché des applications de fitness:

Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont examinés dans le rapport d’étude de marché sur les applications de fitness . Il s’agit d’un document de marché compétent et approfondi qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique. Ce rapport d’étude de marché aide les entreprises à prendre des décisions intelligentes et gère mieux la commercialisation des produits, ce qui conduit finalement à la croissance de l’entreprise. Une étude d’analyse des concurrents est un aspect essentiel de tout rapport d’étude de marché qui met en évidence les points forts et faibles des concurrents et analyse également leurs stratégies en matière de produit et de marché.

Segmentation du marché des applications de fitness :

Par type (application d’entraînement, application de nutrition)

Genre Homme Femme)

Déploiement (Android, IOS, application Windows Fitness)

Plate-forme (téléphones intelligents, tablettes, appareils portables)

Application (surveillance de la santé, surveillance du mode de vie, autres)

Fourni pour les grandes régions comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Points couverts dans le rapport :

Les points discutés dans le rapport sont les principaux acteurs du marché impliqués sur le marché.

Le profil complet des entreprises est mentionné.

La production, les ventes, les stratégies futures et les développements technologiques qu’ils réalisent sont également inclus dans le rapport.

Les facteurs de croissance du marché sont discutés en détail dans lesquels les différents utilisateurs finaux du marché sont expliqués en détail.

Les domaines d’application du marché sont également discutés, donnant ainsi une idée générale du marché aux clients.

Le rapport contient l’analyse SWOT du marché. Enfin, le rapport contient la partie conclusion où les opinions des experts industriels sont incluses.

